Новинки Planeta Laika для комфорта питомцев: от кормушки с 3 камерами до поилки с дистанционным управлением

Planeta Laika представила три новинки, которые складываются в продуманную систему кормления и питья: автоматическую кормушку с видеонаблюдением и две поилки со встроенной в насос УФ-лампой. Вместе они помогают соблюдать режим питания, наблюдать за питомцами и поддерживать чистоту питьевой воды. При этом владелец может выбрать поилку с управлением через приложение по Wi-Fi или модель без подключения к интернету – с настройками на корпусе. Об этом CNews сообщил представитель Planeta Laika.

Автоматическая кормушка Planeta Laika DU-F14V одновременно выдаёт сухой корм в две отдельные миски, расположенные по разные стороны корпуса. Такое размещение даёт двум питомцам больше пространства во время еды и позволяет организовать кормление по общему расписанию.

Главная особенность модели – система из трёх видеокамер, которая показывает и обстановку в комнате, и каждую зону кормления. Основная камера с разрешением 2К обеспечивает общий обзор, а две дополнительные камеры 720p направлены к мискам. Владелец может увидеть, кто подошёл к кормушке, как проходит кормление и не переключился ли один питомец на еду другого. Основная камера поддерживает ночное видение, камеры у мисок оснащены включаемой подсветкой.

Через приложение Smart Life на русском языке можно настроить до 10 кормлений в сутки и до 15 порций за одну выдачу. Двусторонняя голосовая связь позволяет слышать питомцев и разговаривать с ними на расстоянии, а запись сообщения до 10 секунд – сопровождать кормления знакомым голосом хозяина.

Бункер объёмом 5 литров дает возможность реже добавлять корм. Съёмные миски из нержавеющей стали AISI 304 удобны в уходе. Модель поддерживает Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, а при установленных резервных батарейках продолжает кормить по расписанию даже при отключении электричества.

Обе новые поилки обеспечивают питомцам доступ к питьевой воде и оснащены УФ-лампой, встроенной непосредственно в насос. Она обрабатывает воду в системе циркуляции, дополняя работу фильтров.

Резервуары объёмом 4 и 4,5 литра и широкие питьевые поверхности из нержавеющей стали AISI 304 особенно удобны для дома с несколькими животными.

Planeta Laika LK-Y3WT, 4,5 литра – двусторонняя фильтрация и управление без Wi-Fi. Два фильтра с ионами серебра установлены по обеим сторонам поилки и работают одновременно.

Все настройки доступны на корпусе, без приложения и доступа в интернет. Панель отображает заряд аккумулятора, выбранный режим работы и сообщает о недостаточном уровне воды. Предусмотрены непрерывная циркуляция, интервальная подача и включение по датчику движения при приближении питомца. Встроенный аккумулятор позволяет разместить поилку без постоянной привязки к розетке и обеспечивает до 40 дней работы в экономичных режимах. Тихий насос с уровнем шума до 28 дБ позволяет использовать фонтан даже в зоне отдыха.

Planeta Laika LK-W04WT, 4 литра – удалённое управление по Wi-Fi и контроль в приложении. Модель работает со Smart Life: в одном приложении владелец может управлять и кормушкой, и поилкой. Для поилки в приложении доступны контроль уровня воды, выбор режима подачи, статистика работы и напоминания об очистке и замене фильтра.

У модели четыре режима: по датчику движения, интервальный, непрерывный и комбинированный, объединяющий запуск при приближении питомца с периодической подачей воды. Встроенный аккумулятор позволяет разместить поилку без привязки к розетке и обеспечивает до 60 дней автономной работы в экономичных режимах. Тихий насос с уровнем шума до 26 дБ подходит для использования в жилых комнатах.

«Когда дома несколько питомцев, важно не только учитывать потребности каждого, но и создавать условия для их здоровья и комфорта: поддерживать привычный режим питания и обеспечивать доступ к чистой воде, даже когда владелец на работе. В новой линейке мы объединили кормление по расписанию, возможность видеть, кто подошёл к миске и как проходит кормление, а также фильтрацию воды с дополнительной УФ-обработкой. Мы хотим, чтобы технологии помогали владельцу уделять внимание деталям и при этом упрощали ежедневный уход», — отметила Юлия Еременко, сооснователь бренда Planeta Laika.