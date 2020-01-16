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Hitachi Consulting

СОБЫТИЯ

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16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом 1
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO 1
10.03.2016 Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS 1
02.03.2016 Hitachi: Как анализ данных может влиять на жизнь целого города 1
04.04.2011 Microsoft анонсировала SQL Server Fast Track Data Warehouse 3.0 1
01.02.2010 SAP Carbon Impact поможет Hitachi Consulting снизить выбросы CO2 1
30.01.2004 Microsoft выпустил SQL Server 2000 Reporting Services 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Hitachi Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 6
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
Microsoft Corporation 25775 2
Unisys - Unify Square 118 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Hitachi Technology 1 1
Hitachi Solutions 1 1
Hitachi Information and Telecommunications Systems Global Holdings Corporation (HIGH) 1 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Aspirity - Аспирити 1 1
SAP - OutlookSoft 3 1
NetApp - Network Appliance 667 1
SAP SE 5601 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 161 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 221 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Hitachi Smart City 1 1
Microsoft SQL Server Analysis Services - Proclarity Analytics Platform - Knosys 4 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Hitachi Lumada 29 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
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Скачков Юрий 52 1
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Америка Южная 884 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
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