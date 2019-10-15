Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о расширении комплекса услуг и решений на базе платформы Lumada. Цель нововведений – помочь заказчикам во всех отраслях преодолеть разрозненность массивов данных и стимулировать инновации, используя методологию DataOps. Сейчас Hitachi расширяет функциональные возможности Lumada, дополняя поддержку технологий интернета вещей (IoT) для корпоративных заказчиков и производственных компаний средствами, позволяющими решать задачи управления данными и анализа.

«Стремясь повысить эффективность деятельности и взаимодействия с клиентами, организации сегодня реализуют различные цифровые стратегии. В процессе они сталкиваются с тем, что традиционные подходы к управлению данными им не подходят, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Им необходимы автоматизированные процессы на основе политик, которые позволяют организовать адаптируемую и управляемую матрицу данных, снабжающую информацией все предприятие. Сегодня Hitachi объявляет о расширении комплекса решений Lumada в ответ на современные требования к совместному управлению данными в эпоху ИИ».

Новые решения Lumada открывают возможность интеллектуального оперирования данными благодаря использованию методологии DataOps. Это практика совместного управления данными, которая позволяет организациям повышать свою эффективность и внедрять инновации благодаря возможности получить все необходимые данные в нужное время в нужном месте.

Новые и усовершенствованные предложения Lumada включают.

Lumada Data Services (сервисы данных Lumada) – набор программных сервисов, с помощью которых заказчики могут управлять все более сложными экосистемами данных на интеллектуальной информационной основе. Взаимодействие с проверенными технологиями Hitachi для организации объектных хранилищ, интеграции данных и аналитики, лежащими в основе платформ Hitachi Content Platform (HCP), Pentaho и Lumada, позволяет заказчикам с минимальными затратами осуществлять управление всеми наборами данных в центре обработки данных, в облаке и на границе инфраструктуры. Инструменты автоматизации на основе политик помогают координировать потоки данных и удовлетворять нормативно-правовые требования, требования экономии затрат и развития бизнеса.

Решение Lumada Data Services способно ускорить инновации, обеспечивая заказчикам возможность координировать прием, хранение, изучение, подготовку и предоставление управляемых данных на основе бизнес-политик для получения аналитики, управления и экономии эксплуатационных затрат.

Доступ к сервисам данных Lumada осуществляется через общую облачную консоль. Сервисы взаимодействуют друг с другом, используя общие метаданные, при поддержке интеллектуального координирования и механизмов применения политик. Сервисы данных можно развернуть в облаке, в ЦОД или на границе инфраструктуры; они позволяют создать гибкую матрицу данных и обеспечивают доступ к данным в режиме самообслуживания для реализации методологии DataOps в масштабе предприятия.

Lumada Data Lake (озеро данных Lumada) – инновационный продукт в виде «умного» озера данных с возможностью автоматической оптимизации. С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) Lumada Data Lake выбирает оптимальное расположение для наборов данных, постоянно контролирует их, не допуская образования «болот» данных, и обеспечивает их постоянную доступность для анализа.

Решение Lumada Data Lake представляет собой озеро данных нового поколения с автоматической оптимизацией. Оно обеспечивает доступное мультиоблачное хранилище, мощные средства для операций с данными и простое управление. В отличие от озер данных на основе одного облака, дорогих при масштабировании и создающих привязку к одному производителю облачных систем, Lumada Data Lake является экономичным решением даже при масштабировании до петабайт. Оно позволяет получить логическое самоорганизующееся озеро данных, охватывающее компоненты инфраструктуры от границы до облачной среды. Решение Lumada Data Lake, созданное на базе новейших технологий хранения объектных данных и совместимое с сервисом S3, доступно из подсистем аналитики, которые могут располагаться где угодно.

Lumada Edge Intelligence (средства Lumada для аналитики на границе инфраструктуры) – новый комплекс программного обеспечения и сертифицированного граничного оборудования. С его помощью организации могут управлять данными и аналитикой на границе сети в таких сценариях использования цифровых технологий, как системы IoT, продукты с сетевыми возможностями, клиентские сервисы с эффектом присутствия, удаленные площадки и площадки без подключения к сети, филиалы организаций.

Lumada Data Lake обеспечивает контролируемое, экономичное и автоматизированное управление данными. Оно состоит из набора контейнерных программных сервисов, с помощью которых организации могут решать задачи по управлениюя данными с датчиков, производственных активов и систем и их интеграции в системы бизнес-операций. Решение Lumada Edge Intelligence сертифицировано для использования со многими типами утвержденного оборудования Hitachi и партнеров, подключаемого к производственным активам, технике и системам, и обеспечивает реализацию методологии DataOps и получение аналитических данных в реальном времени на границе инфраструктуры.