Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о намерении приобрести Waterline Data, Inc. Компания предлагает решения по интеллектуальной каталогизации данных для методологии DataOps, которые позволяют заказчикам получать уникальные знания из больших наборов данных и обеспечивать соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR).

«Hitachi Vantara предлагает заказчикам цифровые архитектурные компоненты, стратегии DataOps и отраслевые решения, необходимые для преобразования организаций на основе информации, извлекаемой из данных, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), президент направления цифровых решений Hitachi Vantara. – Технологии Waterline Data дополнят экспертный опыт Hitachi Vantara в области реализации DataOps и станут ключевым продуктом в составе комплекса Lumada Data Services, обеспечивая для заказчиков высочайшую прозрачность, строгий контроль качества, более точное соответствие нормативно-правовым требованиям и более эффективное управление данными».

Waterline Data разработала технологию каталогизации на основе машинного обучения, которая позволяет автоматизировать процесс обнаружения метаданных при решении аналитических задач и управления данными в различных информационных средах. Эта технология широко используется в сфере финансовых услуг, здравоохранении и фармацевтической отрасли. Технологию можно применять к большим объемам данных в средах на базе Hadoop, SQL, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, разместив соответствующие решения на территории организации или в облаке.

В основе решений Waterline Data лежит запатентованная технология, позволяющая устранить препятствия для успешной работы озера данных. К примеру, чтобы корректно идентифицировать номера страховых требований в озере данных размером в несколько петабайт, решению Waterline Data достаточно опознать как номер требования только одно поле. Затем эта технология генерирует уникальный «отпечаток», позволяющий с высочайшей точностью распознать и пометить все подобные поля в озере данных независимо от их форматов, имен или источников данных. Это позволяет в значительной мере упростить получение из данных ценных аналитических знаний. При создании так называемых «отпечатков» используются системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), выполняющие автоматические операции по обнаружению, классификации и анализу распределенных и разрозненных ресурсов данных.

Интеграция технологии Waterline Data с комплексом Lumada Data Services позволит заказчикам создать общую структуру метаданных и преодолеть разрозненность массивов данных, распределенных между облаком, центром обработки данных, компьютерами и устройствами на границе сети. Применяя методологии DataOps к унифицированным наборам данных, заказчики смогут быстрее получать ценную аналитику и внедрять инновации.

«Наши исследования показывают, что почти половина крупных компаний, работающих с данными, тратят более 50% времени только на то, чтобы найти и подготовить необходимые данные для анализа. В последние годы продукты для каталогизации данных стали важным стратегическим направлением для предприятий, стремящихся решать задачи использования данных и совершенствовать управление информационными ресурсами, – отметил Мэтт Аслетт (Matt Aslett), вице-президент по исследованиям компании 451 Research. – Это приобретение – логичный и стратегически обоснованный шаг: возможности Waterline Data прекрасно дополняют решения Hitachi Vantara, в частности, комплекс продуктов Lumada Data Services. Присоединение Waterline Data укрепит способность компании удовлетворять растущий спрос на продукты и услуги, обеспечивающие более гибкие и автоматизированные подходы к управлению данными с помощью DataOps, и поможет предприятиям, использующим данные, в полной мере задействовать информационные ресурсы».

Приобретение Waterline Data планируется завершить к 31 марта 2020 года. После приобретения Waterline Data компания Hitachi Vantara будет предоставлять эти технологии заказчикам как в виде отдельных решений, так и интегрированных компонентов в составе сервисов данных Lumada Data Services.