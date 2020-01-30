Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о намерении приобрести Waterline Data, Inc. Компания предлагает решения по интеллектуальной каталогизации данных для методологии DataOps, которые позволяют заказчикам получать уникальные знания из больших наборов данных и обеспечивать соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR).

«Hitachi Vantara предлагает заказчикам цифровые архитектурные компоненты, стратегии DataOps и отраслевые решения, необходимые для преобразования организаций на основе информации, извлекаемой из данных, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), президент направления цифровых решений Hitachi Vantara. – Технологии Waterline Data дополнят экспертный опыт Hitachi Vantara в области реализации DataOps и станут ключевым продуктом в составе комплекса Lumada Data Services, обеспечивая для заказчиков высочайшую прозрачность, строгий контроль качества, более точное соответствие нормативно-правовым требованиям и более эффективное управление данными».

Waterline Data разработала технологию каталогизации на основе машинного обучения, которая позволяет автоматизировать процесс обнаружения метаданных при решении аналитических задач и управления данными в различных информационных средах. Эта технология широко используется в сфере финансовых услуг, здравоохранении и фармацевтической отрасли. Технологию можно применять к большим объемам данных в средах на базе Hadoop, SQL, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, разместив соответствующие решения на территории организации или в облаке.

В основе решений Waterline Data лежит запатентованная технология, позволяющая устранить препятствия для успешной работы озера данных. К примеру, чтобы корректно идентифицировать номера страховых требований в озере данных размером в несколько петабайт, решению Waterline Data достаточно опознать как номер требования только одно поле. Затем эта технология генерирует уникальный «отпечаток», позволяющий с высочайшей точностью распознать и пометить все подобные поля в озере данных независимо от их форматов, имен или источников данных. Это позволяет в значительной мере упростить получение из данных ценных аналитических знаний. При создании так называемых «отпечатков» используются системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), выполняющие автоматические операции по обнаружению, классификации и анализу распределенных и разрозненных ресурсов данных.

Интеграция технологии Waterline Data с комплексом Lumada Data Services позволит заказчикам создать общую структуру метаданных и преодолеть разрозненность массивов данных, распределенных между облаком, центром обработки данных, компьютерами и устройствами на границе сети. Применяя методологии DataOps к унифицированным наборам данных, заказчики смогут быстрее получать ценную аналитику и внедрять инновации.

«Наши исследования показывают, что почти половина крупных компаний, работающих с данными, тратят более 50% времени только на то, чтобы найти и подготовить необходимые данные для анализа. В последние годы продукты для каталогизации данных стали важным стратегическим направлением для предприятий, стремящихся решать задачи использования данных и совершенствовать управление информационными ресурсами, – отметил Мэтт Аслетт (Matt Aslett), вице-президент по исследованиям компании 451 Research. – Это приобретение – логичный и стратегически обоснованный шаг: возможности Waterline Data прекрасно дополняют решения Hitachi Vantara, в частности, комплекс продуктов Lumada Data Services. Присоединение Waterline Data укрепит способность компании удовлетворять растущий спрос на продукты и услуги, обеспечивающие более гибкие и автоматизированные подходы к управлению данными с помощью DataOps, и поможет предприятиям, использующим данные, в полной мере задействовать информационные ресурсы».

Приобретение Waterline Data планируется завершить к 31 марта 2020 года. После приобретения Waterline Data компания Hitachi Vantara будет предоставлять эти технологии заказчикам как в виде отдельных решений, так и интегрированных компонентов в составе сервисов данных Lumada Data Services.



Другие материалы рубрики

Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок

Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress

ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java

Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье

«Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов

Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги

Техника

Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: кандидат в бестселлеры

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM

5G уже здесь: какие смартфоны поддерживают технологию
Показать еще
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний