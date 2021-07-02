ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) и российская ИТ-компания Parma Technologies Group в технологическом партнерстве с Microsoft внедрили в ТМК корпоративного чат-бота для автоматизации решения административных и хозяйственных вопросов. Благодаря интерактивному помощнику с интегрированным искусственным интеллектом ТМК освободила 20% ресурсов профильного персонала и в несколько раз сократила время на подачу заявок в службу поддержки (Service Desk).

Чат-бот создан на платформе Microsoft Azure с использованием компонентов Bot FrameWork и Azure SQL DB. На первом этапе проект был реализован в отделе снабжения ТМК, где искусственный интеллект взял на себя обработку поступающих от производства звонков с уточнением статуса поступления того или иного заказа на склад. Для этого чат-бот научился опрашивать базы, анализировать и консолидировать данные, прогнозировать сроки и передавать результаты. Информация в производственный отдел стала поступать в два раза быстрее, а отдел снабжения снял с себя часть административной нагрузки и полностью сконцентрировался на обеспечении холдинга необходимыми ресурсами.

Вторым этапом сотрудничества ТМК и Parma TG стало внедрение корпоративного чат-бота для решения административных и ИТ-задач. В компании создан единый канал поступления обращений: от заказа канцтоваров до оформления пропусков и организации рабочего места. Чат-бот также используется для подачи заявок в Service Desk, ведет прием предложений сотрудников для корпоративной Биржи идей. Чат-бот доступен в корпоративном приложении Microsoft Teams, где любой пользователь может с его помощью запросить ту или иную услуги.

Дальнейшее развитие чат-бота предполагает его превращение в полноценный цифровой навигатор и инструмент внутрикорпоративных коммуникаций в масштабах всей производственной компании. Он сможет принять активное участие в процессе адаптации персонала, сориентирует в корпоративных ИТ-ресурсах, обеспечит удобный доступ к внутренним сервисам, будет содействовать большей вовлеченности сотрудников и совершенствованию корпоративной культуры.

Кроссплатформенное решение позволяет общаться с чат-ботом с любого современного смартфона. Виртуальный помощник поддерживает диалог, используя семантический анализ текста. При необходимости он также будет готов распознать живую речь. Чтобы персонифицировать чат-бота и сделать общение с ним более привычным, по итогам корпоративного голосования разработчики дали помощнику имя «ТёМКа».

«Основная ценность постоянно развивающейся компании – это ее кадровый потенциал. Чтобы использовать его максимально эффективно, ТМК стремится освободить сотрудников от рутинных задач и направить их ресурсы на решение профильных вопросов, требующих более высокой квалификации. Благодаря запуску корпоративного чат-бота мы смогли сэкономить время административного персонала и создали для всех сотрудников компании единый, понятный алгоритм, по которому они могут оперативно запросить ту или иную услугу. При этом мы продолжаем развивать чат-бот – подключать дополнительные сервисы и функции, расширять его технические возможности, обучать интеллектуальному распознаванию запросов и другим операциям», – сказал директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.

«Первым шагом на пути нашего сотрудничества с ТМК стало создание чат-бота, который позволял бы получать оперативный прогноз по поставкам продукции на склад. Для разработки решения была выбрана надежная и безопасная платформа Microsoft Azure, которая позволяет развивать это решение в направлении ML-сервисов. Благодаря интеллектуальной обработке обращений чат-бот сегодня значительно расширил сферы своего применения, взяв на себя многие задачи по организации внутренних коммуникаций, омниканальному взаимодействию с сервисными службами, навигации по внутрикорпоративным информационным ресурсам. Интеллектуальный помощник – это «живое» решение, которое развивается и подстраивается под нужды заказчика. Специалисты Parma TG продолжают собирать запросы от сотрудников ТМК и расширяют возможности бота для автоматизации рутинных задач», – рассказал Евгений Овчаров, генеральный директор Parma TG.