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Медиасервис Megogo запустил поддержку пользователей в Apple Business Chat

Интернет Веб-сервисы Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Megogo, медиасервис для просмотра онлайн видео, ТВ и прослушивания аудио, анонсировал запуск поддержки пользователей через Apple Business Chat. Теперь пользователи, у которых есть вопросы, комментарии или пожелания к сервису Megogo, смогут общаться со службой поддержки, используя приложение «Сообщения» на любом из своих Apple-устройств: iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook.

Для входа в Apple Business Chat, нужно нажать на иконку приложения «Сообщения», используя веб-версию Megogo или же мобильное приложение Megogo для iOS, которое можно загрузить в App Store. Мгновенно откроется диалоговое окно в приложении «Сообщения» для общения с представителем Megogo. Apple Business Chat доступен для пользователей и компаний со всего мира и встроен в iOS 11.3 и более поздних версий. В версии iOS13 при нажатии на номер телефона Megogo, система предлагает вместо звонка, начать разговор в Apple Business Chat. Если клиент выбирает «Cообщения», разговор с агентом начнется сразу же в приложении «Сообщения», и пользователь сможет отвечать на вопросы агента тогда, когда ему будет удобно.

Проект разработан на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с компанией Middleware (США). Платформа Corezoid сертифицирована компанией Apple в качестве Messaging Service Provider (MSP) для Apple Business Chat.

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