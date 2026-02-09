Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Косарим Александр


СОБЫТИЯ


09.02.2026 «Стрим» и «Медиа-Телеком» подписали соглашение о дистрибуции 15 тематических каналов 1
05.12.2022 Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе 1
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 1
13.08.2019 Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома» 1
26.12.2018 «Медиа-Телеком» станет эксклюзивным дистрибьютором UFC в России и ближнем зарубежье 1
26.12.2018 «Медиа-Телеком» стал эксклюзивным дистрибьютором каналов FOX Networks Group в России 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
04.06.2018 «Национальная Медиа Группа» и «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Косарим Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10409 7
Медиа-Телеком 9 4
Yandex - Яндекс 8584 2
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 26 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 5
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 43 1
FOX Networks Group 1 1
НМГ - Медиа Альянс 3 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 26 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
Data monetization - Монетизация данных 1837 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3082 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 363 3
Яндекс.Плюс 226 2
Медиа-Телеком - Кубокот 4 1
Google Android 14810 1
Apple iOS 8316 1
Шиманская Виктория 2 1
Путин Владимир 3382 1
Мацуев Денис 1 1
Осеевский Михаил 333 1
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Ortega Carlos - Ортега Карлос 1 1
Карякин Сергей 6 1
Малкин Евгений 2 1
Ковальчук Юрий 36 1
Паскина Ольга 4 1
Филипук Ольга 6 1
Пучков Дмитрий 68 1
Овечкин Александр 13 1
Тимонова Евгения 2 1
Панарин Артемий 1 1
Вайнштейн Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 1
США - Колумбия - Вашингтон 1456 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 1
Европа Восточная 3124 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 2
Эмоциональный интеллект - Emotional intelligence 27 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Спорт - Хоккей 264 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 2
Рен ТВ - телеканал 80 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
National Geographic 95 1
Известия ИД 717 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
UFC - Ultimate Fighting Championship - Турнир по смешанным единоборствам 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще