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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198448
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Айти-Альбион IT-Albion

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2026 Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» 1
15.05.2023 РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023 1
24.04.2023 РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Айти-Альбион и организации, системы, технологии, персоны:

Медицина ИТ - Medicine IT 5 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 338 2
АйТи 1519 2
Ред Софт - Red Soft 1229 2
ГПБ - Газпромбанк 1267 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 103 2
Судебная власть - Judicial power 2493 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1838 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1948 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13927 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1393 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13092 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 79 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 140 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Логвинова Ольга 3 2
Машовец Антон 2 2
Хозяинов Сергей 2 2
Еманов Дмитрий 4 2
Гусейнов Тимур 6 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47519 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1189 1
Металлы - Платина - Platinum 500 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5690 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8608 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
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