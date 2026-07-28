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Айти-Альбион IT-Albion
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.07.2026
|Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» 1
|15.05.2023
|РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023 1
|24.04.2023
|РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Айти-Альбион и организации, системы, технологии, персоны:
|Медицина ИТ - Medicine IT 5 2
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 338 2
|АйТи 1519 2
|Ред Софт - Red Soft 1229 2
|ГПБ - Газпромбанк 1267 2
|Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 103 2
|Судебная власть - Judicial power 2493 1
|Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 79 2
|Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 140 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
|Логвинова Ольга 3 2
|Машовец Антон 2 2
|Хозяинов Сергей 2 2
|Еманов Дмитрий 4 2
|Гусейнов Тимур 6 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47519 2
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.