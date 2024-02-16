ЧЭАЗ и «Код Безопасности» подтвердили совместимость

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) «КВАНТ-ЧЭАЗ» Чебоксарского электроаппаратного завода и межсетевой экран нового поколения (NGFW) «Континент 4» производства российского ИБ-вендора «Код Безопасности» прошли успешные испытания на совместимость. Тесты подтвердили, что комплексное решение может безопасно применяться на российских предприятиях промышленности. Об этом CNews сообщили представители ЧЭАЗ.

Испытания совместного использования NGFW «Континент 4» и ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ» заняли 30 дней. За это время специалисты «Кода Безопасности» и АО «ЧЭАЗ» провели около 20 тестов, в том числе: проверку фильтрации команд телеуправления по протоколам MMS и Modbus TCP; работоспособности функции обнаружения вторжений; функционирования резервного копирования информации; возможности восстановления программно-аппаратных комплексов при нештатной ситуации.

Для испытаний был собран тестовый стенд в составе кластера «КВАНТ-ЧЭАЗ», который отвечал за автоматизацию и телекоммуникацию производственных узлов, и кластера из «Континент 4», отвечавшего за защиту периметра, обнаружение и предотвращение вторжений. Все испытания завершились успешно, а специалисты компаний не зафиксировали сбоев, отказов или аварийных ситуаций при совместной работе NGFW «Континент 4» и ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ».

«Безопасность российского производства – один из главных направлений для «Кода Безопасности», поскольку предприятия обеспечивают стабильность государства, – отметил коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар. – Проведенные испытания показали, что «Континент 4» эффективно обеспечивает защиту автоматизированных систем управления жизненным циклом производства и может применяться в ИТ-инфраструктуре крупных заводов России».

***

«Континент 4» – межсетевой экран нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW), который представляет собой комплексное средство для защиты всех узлов ИТ-инфраструктуры от сетевых атак. Сертифицирован ФСТЭК России.

ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ» – система управления технологическими процессами на объектах энергетики с напряжением до 220 кВ. Обеспечивает комплексную автоматизацию работы подстанций на базе современных аппаратно-программных средств.

«Код Безопасности» – российская компания, специализирующаяся на разработке продуктов по защите конечных станций, серверов, периметра сети, виртуальных инфраструктур и мобильных устройств. Решения «Кода Безопасности» обеспечивают безопасность ведущих организаций России, в том числе Министерства обороны России, ФНС России, «РЖД» и др.

АО «ЧЭАЗ» – холдинг, занимающийся комплексными задачами по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта «под ключ».