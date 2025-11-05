Получите все материалы CNews по ключевому слову
Плесский Вадим
СОБЫТИЯ
|05.11.2025
|«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ 1
|31.10.2007
|В 3Com Россия назначен директор отдела дистрибуции 2
Плесский Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|HP 3Com 680 1
|HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
|Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
|HP - Hewlett-Packard 3642 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1694 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397662, в очереди разбора - 732421.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.