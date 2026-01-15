В России появились ультрадешевые корейские смарт-ТВ белорусской сборки с прошивкой «Яндекса»

В России начались продажи телевизоров Hyundai линейки 7012. Она состоит из трех моделей на 43, 50 и 55 дюймов по цене от 24 до 35 тыс. руб. Все новинки получили экран 4К, 32 ГБ встроенной памяти, технологии улучшения изображения и российскую прошивку YaOS за авторством «Яндекса». Hyundai – это корейский бренд, но производятся телевизоры в Белоруссии.

Интернациональные телевизоры

В российской рознице появились новые смарт-ТВ корейского бренда Hyundai. Новинки относятся к серии 7012 и располагают экраном с диагональю 43, 50 и 55 дюймов.

На момент выхода материала новые телевизоры были доступны не у всех ритейлеров. Редакция CNews нашла их только в ассортименте «Ситилинка» – младшая модель стоит 24 тыс. руб., за старшую просят 35 тыс. руб., а промежуточная 50-дюймовая оценена в 29 тыс. руб. Таким образом новинки относятся почти к начальному ценовому диапазону, с учетом современных российских реалий, в том числе НДС 22%.

В описании ко всем трем телевизорам указано, что они производятся на территории Белоруссии. При это в комплекте с ними поставляется российская прошивка YaOS, которую развивает отечественный интернет-гигант «Яндекс».

Почти близнецы

Все три телевизора Hyundai 7012 отличаются друг от друга исключительно размерами за счет разной диагонали экрана и объемом потребляемой электроэнергии. Все прочие спецификации, вплоть до количества и мощности динамиков и емкости встроенной памяти у них идентичные.

Hyundai Все три телевизора имеют одинаковый внешний вид

Вне зависимости от диагонали дисплея телевизоры Hyundai 7012 поддерживают разрешение 4К, оно же Ultra HD, или 3840х2160 пикселей. Углы обзора максимальные – 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Заявленная производителем матрица – это VA, одна из разновидностей классической IPS-панели. Пиковая яркость находится на уровне 300 нит, контрастность – 5000:1, частота обновления стандартная, 60 Гц. Отдельно упомянуто время отклика матрицы, составляющее 9,5 мс.

Экраны у всех трех телевизоров глянцевые, то есть от бликов они не защищены.

Hyundai Доступен настенный монтаж

За вывод звука в новом трио отвечает акустическая система формата 2.0. Она состоит из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый и поддерживает технологию улучшения звука Dolby Digital.

Внутреннее убранство

Производитель не раскрывает модель процессора, отмечая лишь, что его разрабатывала компания Amlogic, и что в нем содержится 2-ядерная графика Mali G31 MP2. Количество ядер процессора их частоты в Hyundai не называют.

Все три телевизора 7012 поставляются с 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель вмещает в себя 32 ГБ информации, плюс можно подключить до двух USB-накопителей одновременно – через два полноразмерных порта USB 2.0.

Цены в России

Для подключения источников изображения предусмотрено три порта HDMI, однако каждый из них – стандарта 2.0. Напомним, что для современных приставок Sony PS5 и Xbox Series X предпочтительнее HDMI 2.1, но и на 2.0 они тоже работают ввиду обратной аппаратной совместимости интерфейсов.

Также в список интерфейсов новых ТВ Hyundai 7012 входят CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический аудиовыход) и композитный видеоразъем наряду с двумя антенными входами. Из беспроводных интерфейсов имеются Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, работающий на частотах 2,4 и 5 ГГц.

Почти шесть лет разработки

Управляет всем перечисленным «железом» прошивка YaOS. Это детище «Яндекса», и в нем все ориентировано на сервисы этой компании. В их числе – по умолчанию встроенный самый известный в России голосовой ассистент «Алиса», управлять которым можно при помощи голоса. Пульт ДУ для Hyundai 7012 работает по Bluetooth – в него встроены микрофон и отдельная кнопка вызова «Алисы».

Бренд - корейский, сборка - белорусская, прошивка - российская

Как сообщал CNews, YaOS базируется на Android Open Source Project. Прошивка дебютировала почти шесть лет назад, в апреле 2020 г., и телевизоры марки Hyundai были в числе первых, кто получил ее. Спустя два с половиной года, в октябре 2022 г., состоялся анонс первых смарт-ТВ «Яндекса» под его собственным брендом. В продажу они поступили в декабре 2022 г.

За счет «Алисы» телевизоры Hyundai 7012 можно использовать в качестве хаба для управления всеми доступными устройствами умного дома – например, лампочками, розетками, смарт-колонками и пр. К базовым функциям прошивки относится родительский контроль с PIN-кодом. По умолчанию пользователь получит более 180 бесплатных телеканалов, включая федеральные, детские, спортивные и развлекательные.