В России появились ультрадешевые корейские смарт-ТВ белорусской сборки с прошивкой «Яндекса»

В России начались продажи телевизоров Hyundai линейки 7012. Она состоит из трех моделей на 43, 50 и 55 дюймов по цене от 24 до 35 тыс. руб. Все новинки получили экран 4К, 32 ГБ встроенной памяти, технологии улучшения изображения и российскую прошивку YaOS за авторством «Яндекса». Hyundai – это корейский бренд, но производятся телевизоры в Белоруссии.

Интернациональные телевизоры

В российской рознице появились новые смарт-ТВ корейского бренда Hyundai. Новинки относятся к серии 7012 и располагают экраном с диагональю 43, 50 и 55 дюймов.

На момент выхода материала новые телевизоры были доступны не у всех ритейлеров. Редакция CNews нашла их только в ассортименте «Ситилинка» – младшая модель стоит 24 тыс. руб., за старшую просят 35 тыс. руб., а промежуточная 50-дюймовая оценена в 29 тыс. руб. Таким образом новинки относятся почти к начальному ценовому диапазону, с учетом современных российских реалий, в том числе НДС 22%.

В описании ко всем трем телевизорам указано, что они производятся на территории Белоруссии. При это в комплекте с ними поставляется российская прошивка YaOS, которую развивает отечественный интернет-гигант «Яндекс».

Почти близнецы

Все три телевизора Hyundai 7012 отличаются друг от друга исключительно размерами за счет разной диагонали экрана и объемом потребляемой электроэнергии. Все прочие спецификации, вплоть до количества и мощности динамиков и емкости встроенной памяти у них идентичные.

hyn6.jpg

Hyundai
Все три телевизора имеют одинаковый внешний вид

Вне зависимости от диагонали дисплея телевизоры Hyundai 7012 поддерживают разрешение , оно же Ultra HD, или 3840х2160 пикселей. Углы обзора максимальные – 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Заявленная производителем матрица – это VA, одна из разновидностей классической IPS-панели. Пиковая яркость находится на уровне 300 нит, контрастность – 5000:1, частота обновления стандартная, 60 Гц. Отдельно упомянуто время отклика матрицы, составляющее 9,5 мс.

Экраны у всех трех телевизоров глянцевые, то есть от бликов они не защищены.

hyn62.jpg

Hyundai
Доступен настенный монтаж

За вывод звука в новом трио отвечает акустическая система формата 2.0. Она состоит из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый и поддерживает технологию улучшения звука Dolby Digital.

Внутреннее убранство

Производитель не раскрывает модель процессора, отмечая лишь, что его разрабатывала компания Amlogic, и что в нем содержится 2-ядерная графика Mali G31 MP2. Количество ядер процессора их частоты в Hyundai не называют.

Все три телевизора 7012 поставляются с 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель вмещает в себя 32 ГБ информации, плюс можно подключить до двух USB-накопителей одновременно – через два полноразмерных порта USB 2.0.

hyn61.jpg

Цены в России

Для подключения источников изображения предусмотрено три порта HDMI, однако каждый из них – стандарта 2.0. Напомним, что для современных приставок Sony PS5 и Xbox Series X предпочтительнее HDMI 2.1, но и на 2.0 они тоже работают ввиду обратной аппаратной совместимости интерфейсов.

Также в список интерфейсов новых ТВ Hyundai 7012 входят CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический аудиовыход) и композитный видеоразъем наряду с двумя антенными входами. Из беспроводных интерфейсов имеются Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, работающий на частотах 2,4 и 5 ГГц.

Почти шесть лет разработки

Управляет всем перечисленным «железом» прошивка YaOS. Это детище «Яндекса», и в нем все ориентировано на сервисы этой компании. В их числе – по умолчанию встроенный самый известный в России голосовой ассистент «Алиса», управлять которым можно при помощи голоса. Пульт ДУ для Hyundai 7012 работает по Bluetooth – в него встроены микрофон и отдельная кнопка вызова «Алисы».

hyn63.jpg

Бренд - корейский, сборка - белорусская, прошивка - российская
Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ
цифровизация

Как сообщал CNews, YaOS базируется на Android Open Source Project. Прошивка дебютировала почти шесть лет назад, в апреле 2020 г., и телевизоры марки Hyundai были в числе первых, кто получил ее. Спустя два с половиной года, в октябре 2022 г., состоялся анонс первых смарт-ТВ «Яндекса» под его собственным брендом. В продажу они поступили в декабре 2022 г.

За счет «Алисы» телевизоры Hyundai 7012 можно использовать в качестве хаба для управления всеми доступными устройствами умного дома – например, лампочками, розетками, смарт-колонками и пр. К базовым функциям прошивки относится родительский контроль с PIN-кодом. По умолчанию пользователь получит более 180 бесплатных телеканалов, включая федеральные, детские, спортивные и развлекательные.

Геннадий Ефремов

