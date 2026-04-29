Россияне выпустили «первый в стране» спутниковый телевизор. Его продают за копейки

«Триколор» выпустил телевизор со встроенной спутниковой приставкой и назвал его «первым в России спутниковым телевизором», модель компактная (32 дюйма) и не поддерживает Full HD, но зато стоит как дешевый Android-смартфон – около 16 тыс. руб. Это именно смарт-ТВ со множеством дополнительных функций, и дополнительная приставка для спутникового телевидения ему не нужна.

Телевизор «два в одном»

Оператор спутникового телевидения «Триколор» сообщил CNews о выпуске телевизора со встроенной спутниковой приставкой. Представители «Триколора» называют его «первым в России спутниковым телевизором».

Особенность новинки в том, что для нее не нужно покупать отдельную ТВ-приставку – она уже находится внутри корпуса телевизора, и достаточно просто подключить к нему антенный кабель. По словам разработчиков, новый ТВ «полностью заменяет отдельную приставку».

В компании отметили также, что телевизор способен работать в двух режимах – полностью автономно через спутниковый сигнал без доступа к интернету и как сетевое устройство с доступом к контенту онлайн-кинотеатра при подключении к Wi‑Fi.

К моменту выхода материала телевизор, полное название которого звучит как «Триколор H32NS1», продавался исключительно в фирменном интернет-магазине «Триколора» за 16,4 тыс. руб. – столько стоят многие классические Android-смартфоны. Например, за 16,5 тыс. руб. в сети DNS к 29 апреля 2026 г. был доступен смартфон Xiaomi Poco M7 с 256 ГБ встроенной памяти.

Редакция CNews обратилась к представителям «Триколора» с вопросом о вероятности появления ТВ H32NS1 в розничных сетях. «Оборудование будет продаваться в фирменных салонах «Триколор», – ответили они.

А российский ли

«Триколор» называет H32NS1 «отечественным телевизором». В интернет-магазине оператора отмечено, что он произведен в Белоруссии, а не в России.

На вопрос редакции, в какой именно стране налажен выпуск нового ТВ, представители «Триколора» ответили: «Производство организовано на двух сборочных площадках – в России и Белоруссии».

Триколор 512 ГБ в телевизоре дешевле 20 тысяч рублей - ошибка в описании или очень приятный бонус?

«Функциональная часть изделия разработана в России и работает под управлением отечественной операционной системы StingrayTV», – добавили представители «Триколора».

Отметим, что ни в России, ни в Белоруссии нет заводов по выпуску матриц. Как правило, экраны для недорогих телевизоров производят китайские фабрики.

Маловато или в самый раз

«Триколор H32NS1» – это очень компактный по меркам 2026 г. телевизор с диагональю 32 дюйма и размерами 715х466х264 мм с подставкой в виде двух отдельных ножек. Его экран не поддерживает современные разрешения – нет ни 4К (3840х2160 точек), ни Full HD (1920х1080 точек).

Предельное разрешение используемой матрицы – 1366х768 пикселей, это формат HD. Редакция CNews поинтересовалась, что повлияло на выбор диагонали экрана и его разрешения. «Диагональ 32 дюйма закрепилась как стандарт благодаря тому, что она обеспечивает наибольшее визуальное восприятие при сохранении удобства размещения в большинстве жилых помещений, – ответили в «Триколоре». – Выбор разрешения 1366х768 для 32-дюймового ТВ обусловлен экономическими соображениями (снижение стоимости устройства, нагрузки на компоненты и энергопотребления) при сохранении приемлемого качества картинки с типичных дистанций просмотра, где более высокая четкость не дает столь же ощутимого визуального преимущества, сравнимого с дополнительными затратами».

Что еще есть в новинке

Являясь смарт-телевизором, новый «Триколор H32NS1» поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и процессором Montage Sym4. При этом на сайте «Триколора» упомянуто наличие в ТВ целых 512 ГБ встроенной памяти.

В телевизоре есть два порта USB-A 2.0 (на сайте указано, что он один, но на рендерах их два), два HDMI 2.0, один RJ-45 (Ethernet) для подключения локальной сети, вход для внешней акустики 3,5 мм, а также коаксиальный выход и разъем подключения антенны. Из беспроводный модулей имеется только Wi-Fi, но зато с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц.

Экран ТВ основан на матрице IPS, на что указывают заявленные углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Частота обновления – 60 Гц, пиковая яркость – 220 нит, подсветка – Direct LED или DLED.

Телевизор интегрирован в экосистему «Триколора». По заявлениям разработчиков, с его помощью можно смотреть спутниковые каналам, а также пользоваться онлайн-сервисами через Wi‑Fi или Ethernet. Пользователям доступны фирменная оболочка, функция подключения дополнительных экранов и возможность объединения устройств в единую домашнюю медиасеть.

Управлять телевизором можно при помощи единого комплектного пульта. Второй пульт для взаимодействия со встроенной приставкой не требуется.