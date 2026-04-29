Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Россияне выпустили «первый в стране» спутниковый телевизор. Его продают за копейки

«Триколор» выпустил телевизор со встроенной спутниковой приставкой и назвал его «первым в России спутниковым телевизором», модель компактная (32 дюйма) и не поддерживает Full HD, но зато стоит как дешевый Android-смартфон – около 16 тыс. руб. Это именно смарт-ТВ со множеством дополнительных функций, и дополнительная приставка для спутникового телевидения ему не нужна.

Телевизор «два в одном»

Оператор спутникового телевидения «Триколор» сообщил CNews о выпуске телевизора со встроенной спутниковой приставкой. Представители «Триколора» называют его «первым в России спутниковым телевизором».

Особенность новинки в том, что для нее не нужно покупать отдельную ТВ-приставку – она уже находится внутри корпуса телевизора, и достаточно просто подключить к нему антенный кабель. По словам разработчиков, новый ТВ «полностью заменяет отдельную приставку».

В компании отметили также, что телевизор способен работать в двух режимах – полностью автономно через спутниковый сигнал без доступа к интернету и как сетевое устройство с доступом к контенту онлайн-кинотеатра при подключении к Wi‑Fi.

К моменту выхода материала телевизор, полное название которого звучит как «Триколор H32NS1», продавался исключительно в фирменном интернет-магазине «Триколора» за 16,4 тыс. руб. – столько стоят многие классические Android-смартфоны. Например, за 16,5 тыс. руб. в сети DNS к 29 апреля 2026 г. был доступен смартфон Xiaomi Poco M7 с 256 ГБ встроенной памяти.

Триколор
Триколор H32NS1

Редакция CNews обратилась к представителям «Триколора» с вопросом о вероятности появления ТВ H32NS1 в розничных сетях. «Оборудование будет продаваться в фирменных салонах «Триколор», – ответили они.

А российский ли

«Триколор» называет H32NS1 «отечественным телевизором». В интернет-магазине оператора отмечено, что он произведен в Белоруссии, а не в России.

На вопрос редакции, в какой именно стране налажен выпуск нового ТВ, представители «Триколора» ответили: «Производство организовано на двух сборочных площадках – в России и Белоруссии».

Триколор
512 ГБ в телевизоре дешевле 20 тысяч рублей - ошибка в описании или очень приятный бонус?

«Функциональная часть изделия разработана в России и работает под управлением отечественной операционной системы StingrayTV», – добавили представители «Триколора».

Отметим, что ни в России, ни в Белоруссии нет заводов по выпуску матриц. Как правило, экраны для недорогих телевизоров производят китайские фабрики.

Маловато или в самый раз

«Триколор H32NS1» – это очень компактный по меркам 2026 г. телевизор с диагональю 32 дюйма и размерами 715х466х264 мм с подставкой в виде двух отдельных ножек. Его экран не поддерживает современные разрешения – нет ни (3840х2160 точек), ни Full HD (1920х1080 точек).

Триколор
Толщина корпуса

Предельное разрешение используемой матрицы – 1366х768 пикселей, это формат HD. Редакция CNews поинтересовалась, что повлияло на выбор диагонали экрана и его разрешения. «Диагональ 32 дюйма закрепилась как стандарт благодаря тому, что она обеспечивает наибольшее визуальное восприятие при сохранении удобства размещения в большинстве жилых помещений, – ответили в «Триколоре». – Выбор разрешения 1366х768 для 32-дюймового ТВ обусловлен экономическими соображениями (снижение стоимости устройства, нагрузки на компоненты и энергопотребления) при сохранении приемлемого качества картинки с типичных дистанций просмотра, где более высокая четкость не дает столь же ощутимого визуального преимущества, сравнимого с дополнительными затратами».

Что еще есть в новинке

Являясь смарт-телевизором, новый «Триколор H32NS1» поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и процессором Montage Sym4. При этом на сайте «Триколора» упомянуто наличие в ТВ целых 512 ГБ встроенной памяти.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

В телевизоре есть два порта USB-A 2.0 (на сайте указано, что он один, но на рендерах их два), два HDMI 2.0, один RJ-45 (Ethernet) для подключения локальной сети, вход для внешней акустики 3,5 мм, а также коаксиальный выход и разъем подключения антенны. Из беспроводный модулей имеется только Wi-Fi, но зато с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц.

Триколор
Панель интерфейсов

Экран ТВ основан на матрице IPS, на что указывают заявленные углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Частота обновления – 60 Гц, пиковая яркость – 220 нит, подсветка – Direct LED или DLED.

Телевизор интегрирован в экосистему «Триколора». По заявлениям разработчиков, с его помощью можно смотреть спутниковые каналам, а также пользоваться онлайн-сервисами через Wi‑Fi или Ethernet. Пользователям доступны фирменная оболочка, функция подключения дополнительных экранов и возможность объединения устройств в единую домашнюю медиасеть.

Триколор
Комплектный пульт

Управлять телевизором можно при помощи единого комплектного пульта. Второй пульт для взаимодействия со встроенной приставкой не требуется.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

Обзор: Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026

Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще