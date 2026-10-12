EvaTeam предоставит бизнесу бесплатную замену облачным сервисам — Eva360 для установки в локальной сети

На фоне масштабных сбоев облачных сервисов российский вендор EvaTeam поддержит российские компании, столкнувшиеся с трудностями в использовании облачных сервисов, и предоставит бесплатные лицензии Eva360 на 12 месяцев для установки в локальной сети.

В последние дни масштабные инциденты в инфраструктуре российских дата-центров привели к перебоям в работе облачных платформ и отдельных онлайн-сервисов. Для компаний, использующих облачные решения для управления проектами, задачами и корпоративными знаниями, недоступность таких систем создаёт риски для непрерывности рабочих процессов.

Продукты EvaTeam позволят продолжить работу в штатном режиме. Оперативное развертывание сервисов на собственной инфраструктуре обеспечит компании необходимыми инструментами без привязи к сервис-провайдеру.

Eva360 объединяет решения для управления корпоративными процессами:

Управление командами, проектами и задачами.

База знаний и управление документацией.

Управление обращениями и сервисными процессами.

«Мы понимаем, что для многих компаний остановка систем управления проектами означает прямую остановку разработки и потерю денег. И мы готовы оперативно предоставить бизнесу рабочий инструмент для развертывания у себя и возможности продолжить работу», – отметил генеральный директор EvaTeam Денис Кучаев.

Для получения бесплатной лицензии необходимо направить заявку на e-mail: team@evateam.ru с темой письма: «Получение on-premise EvaTeam для компании [Название компании]».

В письме необходимо указать:

1.Название компании.

2.Имя и контактные данные представителя.

3.Необходимое количество пользователей.

4.Продукты EvaTeam, которые планируется использовать.

5.Подтверждение сроков подписки пострадавшего сервиса.

Специалисты EvaTeam свяжутся с представителями компаний для уточнения условий предоставления лицензии и технических требований к развёртыванию. Подробнее о продуктах и возможностях решений на сайте компании: www.evateam.ru.

ГК EvaTeam – российский вендор программного обеспечения. Более 20 лет мы создаем эффективное цифровое пространство для бизнеса и госсектора. Более 2500 компаний самых разных отраслей используют наше ПО, среди них: ДОМ.РФ, Росатом, Газпром нефть, Аэрофлот, Avito, Fesco, Amediateka. Компания EvaTeam разрабатывает продукты направленные на замещение зарубежных аналогов. Продукт компании EvaProject полноценно замещает иностранное ПО для управления проектами Jira, EvaWiki выступает полным аналогом системы управления документами Confluence, а EvaServiceDesk предоставляет все необходимые функции ITSM-системы для замещения Jira Service Management.