Konica Minolta запустит совместные проекты с Sherpa Robotics

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик ПО для роботизации бизнеса Sherpa Robotics заключили соглашение о партнерстве. Компании будут вести совместную разработку и продвижение «коробочных» программных роботов для автоматизации стандартных бизнес-процессов. Новые продукты помогут заменить иностранные RPA-решения на российском рынке.

Sherpa Robotics – разработчик платформы Sherpa RPA для автоматизации повторяющихся рутинных задач с помощью программных роботов. Она обладает широкими возможностями и при этом не требует навыков сложного программирования. Разработать робота на ее основе можно менее чем за месяц. Решения компании пользуются спросом в различных сферах – от финансового сектора и промышленности до продаж и маркетинга.

Konica Minolta Business Solutions Russia и Sherpa Robotics уже начали работать над созданием первых «коробочных» RPA-решений, которые по функциональности и стоимости подойдут любому клиенту из малого или среднего бизнеса. Партнеры планируют выпустить роботов для проверки контрагентов, цифровых помощников, собирающих документацию для участия в тендерах и роботов, ориентированных на работу с legacy-базами. Они упростят задачи массовой обработки и выгрузки данных и автоматизируют различные корпоративные процессы.

В зависимости от количества сценариев один робот сможет, например, последовательно выполнять задачи обработки писем от клиентов, собирать данные для финансового отчета, загружать прайсы от поставщиков и так далее.

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«Благодаря партнерству с Sherpa Robotics мы сможем усилить проекты по автоматизации бизнеса, реализуемые для наших заказчиков, а также предложить рынку новые решения и комплексные вспомогательные инструменты на основе RPA-технологий. Они позволят сократить количество рутинных операций в стандартных бизнес-процессах и оптимизировать работу в целом. Ведь роботы трудятся без пауз и ошибок, и помогают экономить время на более важные задачи», – сказал Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«В лице Konica Minolta Business Solutions Russia мы приобрели надежного партнера с серьезной репутацией и экспертизой на рынке, а также интересными для нас клиентами и проектами. Совместные решения расширят наши возможности. Создание «коробочных» RPA-продуктов может стать прорывным направлением для дальнейшего развития бизнеса Sherpa Robotics и Konica Minolta», – отметил Константин Артемьев, генеральный директор компании Sherpa Robotics.