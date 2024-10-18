«Магнит» повысил эффективность бизнеса с помощью платформы роботизации Sherpa RPA

«Магнит», российский ритейлер, реализовал проект по внедрению отечественной платформы роботизации бизнес-процессов Sherpa RPA. В рамках проекта «Магнит» автоматизировал ряд процессов в общем центре обслуживания (ОЦО), включая операции в финансовой сфере, учете имущества и расчетах с персоналом. Внедрение Sherpa RPA позволило снизить нагрузку на персонал и оптимизировать выполнение рутинных задач. Об этом CNews сообщили представители «Шерпа Роботикс».

«Роботизация --- это важный элемент нашей стратегии цифровой трансформации – отметил Владислав Буслов, руководитель направления по роботизации процессов «Магнит». – Использование Sherpa RPA позволяет нам автоматизировать рутинные операции, что дает возможность нашим сотрудникам сосредоточиться на более сложных и стратегически важных задачах».

«Выбор Sherpa RPA был обусловлен несколькими факторами, – сказала Анастасия Планидина, руководитель управления по развитию технологий. – Платформа демонстрирует высокую производительность и гибкость, а также предоставляет широкие возможности для интеграции с различными информационными системами, что критически важно для нашей компании.

В ходе реализации проекта команда «Магнита» столкнулась с рядом вызовов. Доработки были направлены на оптимизацию функционала в соответствии с обратной связью команды, что позволило улучшить работу платформы и адаптировать ее под потребности компании.

Также на старте были проведены доработки для соответствия политике информационной безопасности компании. Благодаря тесному сотрудничеству с разработчиками Sherpa RPA, многие функциональные вопросы были оперативно решены, а платформа получила ряд улучшений на основе обратной связи от «Магнита».

«Проект с «Магнитом» демонстрирует огромный потенциал роботизации в розничной торговле и подтверждает готовность Sherpa RPA к внедрению в крупнейших российских компаниях, – отметил Константин Артемьев, генеральный директор «Шерпа Роботикс. – Тесное взаимодействие с командой «Магнита» позволило нам не только успешно реализовать проект, но и существенно усовершенствовать нашу платформу, учитывая потребности реального сектора экономики».

Проект роботизации был осуществлен в сотрудничестве с компанией интегратором «Программное ателье».