Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов

Smart Engines выпустила систему распознавания первичной бухгалтерской и финансовой документации на мобильных телефонах с качеством, которое ранее было доступно только с использованием систем ручной верификацией. Продукт позволяет добавить автоматический ввод сложноструктурированных документов в мобильные приложения заменяя полноценный центр ввода. Высокое качество и скоростные характеристики продукта позволяют реализовать концепцию мобильного бэкофиса, когда сотрудники сканируют и вводят данные первичных документов на смартфоне или планшете решая бизнес задачи в режиме реального времени.

Новая версия «из коробки» автоматически классифицирует и распознает счета-фактуры, ТОРГ-12, УПД, товарно-транспортные накладные, акты и счета на оплату. Оцифровка документов с Smart Document Engine обеспечивает ввод информации из документов и форм в ERP-систему или любую другую учетную информационную систему с возможностью проверки комплектности и кросс-верификации данных в рамках одного комплекта. Распознавание первичного документа на современном телефоне в мобильном приложении в зависимости от его типа и сложности занимает 1-3 секунды на страницу. В традиционных центрах ввода на 32-ядерном HPC CPU без применения GPU в серверном режиме скорость распознавания при потоковом вводе может достигать 600 изображений в минуту.

«Мы разрабатываем высокоточные и энергоэффективные алгоритмы распознавания исключительно на базе собственного стека ИИ-технологий для обучения сверхлегких нейронных сетей. Применяя их, мы смогли достичь того, что даже мобильный телефон способен распознавать в режиме реального времени поток до 30 страниц в минуту. Используя Smart Document Engine бизнес может перейти на новый уровень мобильности, отказавшись от использования потоковых сканеров для получения изображений и специальных рабочих станций или серверов для распознавания первичных документов. Теперь сотрудники могут выполнять сканирование и извлечение данных мобильным телефоном не только в единых центрах ввода, куда централизованно поступают на обработку бумажные документы, но и непосредственно при приеме документов от контрагентов», – сказал кандидат технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Smart Document Engine поддерживает распознавание данных на сканах и фотографиях не только в мобильных приложениях, но и может использоваться для замены серверных систем распознавания первичных документов, реализованных на базе отозванных из реестра российского ПО или разработанных ушедшими из России компаниями программ. Провести миграцию с них на Smart Document Engine в этом случае разработчики могут с помощью SDK, не меняя логики работы текущей системы ввода.

Smart Document Engine включена в реестр российского ПО и может работать на ОС семейства Linux (включая отечественные дистрибутивы), Windows, iOS, Android, ОС «Аврора» и «Эльбрус». Система не содержит динамически подгружаемых компонент других разработчиков, а для распознавания символов в системе применяется своя фирменная технология распознавания печатного текста GreenOCR. В процессе распознавания в Smart Document Engine для ввода данных не используются верификаторы из сервисов коллективной работы или краудсорсинговых платформ.

Поставка Smart Document Engine для интеграции в инфраструктуру и приложения клиентов возможности распознавания первичных документов включает автономный SDK, документацию к API распознавания документов и примеры интеграции для C, C++, C#, Java, Python, PHP, Objective C и Swift. Протестировать распознавание первичных документов можно установив бесплатное демонстрационное приложение Smart Document Engine в App Store или Google Play.