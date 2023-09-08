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На «Госуслугах» запустили сервис «Я в России» для жителей новых регионов

Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей могут получить информацию обо всех доступных услугах, оформить нужные документы, пособия и выплаты с помощью сервиса «Я в России». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие можно получить услуги

Оформить первичные документы: СНИЛС, ИНН, паспорт. Зарегистрироваться по месту жительства или по месту пребывания. Оформить пособия, пенсии и льготы, в том числе выплаты на детей. Воспользоваться медицинскими сервисами: оформить полис ОМС, записаться к врачу, прикрепиться к поликлинике,

C помощью сервиса «Я в России» можно оформить онлайн 16 федеральных услуг. До конца 2023 г. их число возрастет до 30.

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Облака

Кроме того, здесь собраны удобные пошаговые инструкции для разных жизненных ситуаций. Жители новых регионов могут узнать, как и где получить волонтерскую помощь и как самому стать волонтером, как записать ребенка в школу или детский сад, как найти работу и как оформить субсидию на оплату ЖКХ. На портале доступна интерактивная карта, где можно найти ближайший МФЦ или центр занятости.

Сервис реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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