Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру

Через два года большинство востребованных госуслуг должны быть переведены в цифровой формат. Концепцию перехода уже утвердил его председатель Михаил Мишустин.

Пока только в планах

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию, согласно которой все процессы при оказании госуслуг будут переведены в цифровой формат. Она разработана в рамках поручения Президента по реализации послания федеральному собранию, состоявшегося в апреле 2021 года. Работа должна быть завершена к концу 2023 г.

Концепция предполагает, что менее чем через два года большинство востребованных россиянами государственных и муниципальных услуг будет оказываться в непрерывном формате, без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В правительстве уверены, что новая инициатива позволит «свести на нет бумажную волокиту», сэкономить время граждан и быстрее оказывать услуги. Если возникнет необходимость получить справку или выписку на бумаге, то это по-прежнему можно будет сделать очно в многофункциональных центрах или ведомствах, говорится в сообщении правительства.

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию, по которой все процессы при оказании госуслуг будут переведены в цифровой формат

Перечень услуг, которые будут оказываться в режиме 24 часа семь дней в неделю без необходимости личного присутствия гражданина, сформируют во втором квартале 2022 г. В эти же сроки предполагается утвердить план оптимизации государственных и муниципальных услуг. В пилотном режиме она будет проходить в регионах на базе специально созданных центров в III квартале 2022 г. В ходе этой работы внутренние процессы госведомств при предоставлении государственных и муниципальных услуг будут формализованы и оцифрованы. Позже практика будет масштабирована на всю страну.

Сейчас Правительство уже приступило к реализации пилотного проекта по оптимизации государственных и муниципальных услуг в четырех регионах – Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике. В рамках этой работы подготовлено свыше 60 предложений об упрощении получения 20 государственных или муниципальных услуг. Пилотный проект станет первым и важным шагом в реализации планов по оптимизации государственных и муниципальных услуг. А с 1 января 2023 г. в России должен быть запущен мониторинг качества их предоставления в новом формате.

Сейчас не все государственные услуги можно получить в электронном виде. Например, для получения полиса ОМС заявитель должен лично обратиться в страховую компанию или многофункциональный центр.

Паузы с обработкой запроса воспринимаются как недостаток системы

Директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин сказал CNews, что, по его мнению, все цифровые сервисы должны работать в формате 24/7, ведь у пользователей доступ к ним не прекращается в выходные дни или поздно ночью. Паузы с обработкой запросов, которые возникают во время выходных дней или за пределами рабочих часов, воспринимаются, как недостаток системы, отмечает эксперт.

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«Создается впечатление, что каждый запрос требует ручной обработки сотрудниками государственных ведомств. И концепция бесшовного цифрового сервиса на этом ломается. Ведь в таком случае сложную систему может легко заменить электронная почта или другой инструмент отправки верифицированного запроса. От сервиса госуслуг ожидается другой уровень взаимодействия, в идеале с очень быстрой реакцией на запросы», - прокомментировал Паршин.

Он считает, что переход на круглосуточную работу – это логичное развитие цифровых госуслуг, так как такой формат обеспечивает непрерывное взаимодействие с пользователями. «Это, несомненно, шаг в сторону повышения качества цифровых сервисов госуслуг, ведь обработка запросов существенно ускорится», - заключил эксперт.