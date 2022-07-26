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Сервис по прикреплению к поликлинике на «Госуслугах» доступен почти в 40 регионах России

К сервису по прикреплению к поликлинике на «Госуслугах» подключились еще девять регионов России. Запуск услуги состоялся месяц назад, и тогда воспользоваться ей могли жители 29 регионов, теперь сервис доступен в 38 субъектах. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Регионы, в которых можно прикрепиться к поликлинике на «Госуслугах»: Алтайский край, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Севастополь, Калининградская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Хакасия, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

С момента запуска услуги ей успели воспользоваться уже более 5000 граждан. До конца 2022 г. действие сервиса распространится на все регионы, а уже в IV квартале 2022 г. с его помощью можно будет прикрепить к поликлинике ребенка.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно: Проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из личного кабинета); Проверить данные полиса ОМС; Указать телефон, адрес и почту; Выбрать поликлинику в своем регионе.

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Защита данных

Сменить поликлинику в своем регионе можно раз в год. При переезде в другой регион или при ликвидации страховой компании такое ограничение не действует.

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