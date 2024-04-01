SL Soft (ГК Softline) автоматизировала учет медицинских осмотров для одной из крупнейших фармкомпаний в стране

SL Soft (ГК Softline) автоматизировала учет медицинских осмотров для одной из крупнейших фармкомпаний в стране. Это позволило заказчику контролировать сроки и состав мероприятий, а также быстро формировать отчетность для предоставления в надзорные органы. Учет медосмотров автоматизирован на базе системы управления персоналом «БОСС». Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

После того, как в порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ряда организаций были внесены дополнения, нагрузка на HR-подразделения компаний возросла из-за необходимости соблюдать новые требования законодательства.

В частности, в документе изменился перечень работ и факторов, согласно которому составляются списки специалистов, подлежащих этим медосмотрам. Также обозначены данные, которые необходимо указывать в отчетах: пол сотрудника, телефон и электронный адрес выбранной медорганизации и работодателя, номер страхового полиса обязательного и (или) добровольного медстрахования. Кроме того, составленные реестры работников, подлежащих периодическим осмотрам, теперь должны направляться в Роспотребнадзор.

В ходе работ по автоматизации учета медицинских осмотров для одной из лидирующих фармкомпаний в системе управления персоналом «БОСС» были доработаны соответствующая функциональность и некоторые виды справочников: перечень вредных факторов и работ, виды деятельности для проведения обязательных психиатрических и наркологических освидетельствований, контрагенты. А также разработана форма штатного расписания, учитывающая необходимость контроля внесенной информации по обязательным медосмотрам.

В систему были добавлены новые справочники, чтобы вести учет данных по обязательным освидетельствованиям. Для учета и контроля медосмотров в программе настроен интерфейс, позволяющий фиксировать факт прохождения медицинских мероприятий, вид обследования и период прохождения. В функциональности учета медосмотров при фиксации этого факта появилась возможность указать нового контрагента – организацию, проводившую обследование.

По итогу в системе «БОСС» на заданную дату формируется список сотрудников, которым необходимы обязательные медосмотры (включая психиатрическое и наркологическое освидетельствования), и который, по новым правилам, направляется в Роспотребнадзор.

Кроме личных данных специалиста (ФИО, дата рождения, пол, профессия, номер полиса ОМС), в списке отображается информация о классе условий труда по итогам СОУТ, периодичности медосмотров и плановой дате следующего мероприятия.

«Автоматизация учета обязательных медосмотров и контроль сроков их прохождения позволяет снизить риски развития профессиональных заболеваний, травматизма и несчастных случаев. “БОСС” обладает функциональностью по специальной оценке условий труда и учету рабочих мест с вредными и опасными факторами труда. Наряду с этим новые возможности системы по учету медицинских осмотров помогают нашим заказчикам контролировать сроки и состав мероприятий, а также быстро формировать отчетность для предоставления в надзорные ведомства», – сказал управляющий директор «БОСС» Михаил Гусев.

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SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.