«Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов

«Сбер» представил свою технологическую платформу, с помощью которой можно реализовать различные прикладные сервисы для жителей России.

Технологическая платформа — это набор комплексных SaaS-решений для создания разных типов рабочих приложений для миллионов пользователей, который может быть интегрирован с существующими ИТ-решениями.

С помощью платформы можно: быстро выводить и создавать новые цифровые сервисы и решения; создавать «бесшовный» клиентский путь при пользовании государственными сервисами; снизить сроки предоставления услуг для населения и организаций; в долгосрочной перспективе экономить бюджетные средства за счёт переиспользования ранее созданных компонент.

Разработка приложения начинается с проектирования нового процесса. Платформа предлагает готовые решения для разных типов приложений, а её пользователь в считанные минуты создаёт их каркас и наполняет бизнес-логикой. Созданное на платформе приложение легко интегрируется в любой ИТ-ландшафт. Все необходимые элементы для интеграции поставляются в составе платформы, а её механизмы масштабируют и оптимизируют трафик между приложениями и осуществляют мониторинг их состояния. Готовые компоненты визуального интерфейса обеспечивают пользователям уникальный клиентский опыт. Один раз спроектированный бизнес-сценарий доступен пользователям во всех каналах и модальностях.

В Татарстане на основе платформы реализован сервис «Мои субсидии», каталог мер поддержки граждан и бизнеса. В мобильном приложении жителям региона уже доступно десять сервисов из 80. Среди них: поддержка личных подсобных хозяйств граждан, налоговые послабления для резидентов технопарков, предоставление в аренду земельного участка, заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР и др.

В Московской области в пилотном режиме работает сервис «Живу спортом» — мобильное приложение, позволяющее гражданам получить информацию и доступ к спортивной инфраструктуре региона.

Также в данный момент на платформе реализуется федеральный проект «Гостех» с тремя федеральными органами исполнительной власти: с ФОМС — «Цифровой полис ОМС», с Росреестром — «Цифровые сервисы регистрации имущественных прав», с Росимуществом — «Кабинет арендатора».

Кроме того, на платформе работают региональные сервисы: паспортизация дорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге; поддержка инвестиций в Тюмени; поддержка многодетных семей в Нижнем Новгороде; цифровой центр управления регионом в Омске.

«Самый ценный ресурс, который у нас есть, — время. И одна из главных задач «Сбера» — беречь этот ресурс и помогать в его сохранении нашим клиентам. Мы создали высокотехнологичную базу для нашего бизнеса, которая позволяет создавать и выводить новые продукты и сервисы на рынок в минимальные сроки. И теперь готовы поделиться этим уникальным решением со всей страной. Мы уверены, что оно станет драйвером ИТ-трансформации для бизнеса и государства и в конечном итоге изменит жизнь каждого гражданина страны в лучшую сторону. Залог технологического лидерства заключается в гибкости и умении меняться, в возможности адаптироваться под нужды потребителя и предоставлять удобные решения в тех каналах, которыми они пользуются. В способности быстро реагировать на любые изменения в жизни человека, предугадывать его потребности и предлагать ему сервисы и продукты именно тогда, когда он больше всего в них нуждается. Новая технологическая платформа «Сбера» поможет создать устойчивую и безопасную федеральную ИТ-инфраструктуру, которая позволит России стать лидером в области цифровой экономики», — сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.