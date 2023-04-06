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Полис ОМС на «Госуслугах» получили более 40 млн человек

Оформление электронного полиса на «Госуслугах» доступно жителям всех регионов России. За первые три месяца его получили уже более 40 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как оформить

Оформить полис ОМС можно себе или ребёнку. Если у пользователя есть подтверждённая учетная запись на «Госуслугах», и он согласлся на получение данных из Фонда обязательного медицинского страхования, полис загрузится автоматически. Нужно только дождаться проверки данных в ФОМС. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный документ.

Как пользоваться

При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе автоматически подтягиваются из личного кабинета. Если полис попросят в регистратуре, можно показать электронный документ на экране телефона.

Кроме оформления электронного полиса на «Госуслугах» доступны и другие сервисы ОМС: смена страховой компании; смена региона страхования; приостановка действия полиса; возобновление действия полиса.

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