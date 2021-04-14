Спецпроекты

В России будут оценивать губернаторов по «цифровой зрелости»

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Правительство России утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. В новой версии документа, в частности, появился критерий «цифровой зрелости» региона. «Цифровую зрелость» будут оценивать по уровню «цифровизации» госуправления, здравоохранения, образования, городского хозяйства, строительства и общественного транспорта.

Губернаторов оценят по «цифровой зрелости» регионов

Правительство России утвердило методику расчета показателя «цифровой зрелости» регионов, на основании которого, в том числе, будет оцениваться работа губернаторов. Соответствующее постановление от 4 апреля 2021 г., подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

Под «цифровой зрелостью» регионов понимается уровень цифровизации региональных органов исполнительной власти (РОИВ) и местного самоуправления, организаций в сферах здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, а также общественного транспорта на основе отечественных ИТ-решений.

Документ разработан во исполнение указа Президента России Владимира Путина от 4 февраля 2021 г. «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». «Цифровая зрелость» регионов – один из 20 утвержденных Путиным критериев, которые будут применяться при оценке деятельности их глав на своем посту. В предыдущей версии документа, утвержденной в 2019 г., такой критерий как «цифровая зрелость» отсутствовал.

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Правительство утвердило методику расчета показателя эффективности губернаторов в области «цифровой зрелости»

Ответственным за формирование показателя «цифровой зрелости» назначено Минцифры. Задача по расчету целевых значений показателя возложена на Минцифры и ответственные органы исполнительной власти.

Источники сведений для оценки

Согласно документу, для расчета показателя «цифровой зрелости» будут использоваться данные автоматизированных информационных систем (АИС) РОИВ, ФОИВ и внебюджетных фондов, которые накапливаются в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) координации информатизации.

Кроме того, источником информации для проведения оценки станут прочие федеральные и региональные ИС с юридически значимыми сведениями, соответствующими требованиям по интеграции, установленным ответственным ФОИВ по согласованию с Минцифры.

Индикаторы «цифровой зрелости»

В документе обозначены индикаторы, которые будут применяться при расчете показателя «цифровой зрелости» РОИВ и перечисленных выше отраслей экономики.

В частности, в сфере государственного управления методика учитывает такие индикаторы как уровень удовлетворенности качеством массовых социально значимых услуг, оказываемых через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ); сокращение времени предоставления госуслуг через ЕПГУ в три раза; доля массовых социально значимых госуслуг, предоставляемых посредством ЕПГУ в общем количестве услуг, оказываемых в электронном виде; доля обращений за получением массовых социально значимых госуслуг с использованием ЕПГУ, без необходимости посещения органов власти и МФЦ, в их общем количестве; доля госуслуг, предоставленных через ЕПГУ без нарушения регламентного срока; количество госуслуг, предоставляемых в реестровой модели или в проактивном режиме.

Кроме того, в числе индикаторов значатся: доля видов сведений в государственных или региональных ИС, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг; доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в регионе; доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде.

Целевые показатели

Документ также включает целевые значения показателя «цифровой зрелости» по регионам России: 2020 г. – 4%, 2021 г. – 11%, 2022 г. – 18%, 2023 г. – 25%, 2024 г. – 32%, 2025 г. – 39%, 2026 г. – 46%, 2027 г. – 53%, 2028 г. – 68%, 2029 г. – 84%, 2030 г. – 100%.

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Отмечается, что по итогам оценки достижения целевых значений показателя в 2020 и 2021 гг. целевые значения показателя на последующие годы могут быть скорректированы. Достижение на 100% целевых значений всех индикаторов, входящих в оценку «цифровой зрелости» государственного управления и каждой из вышеупомянутых отраслей, является целью к 2030 г.

«Базовое значение показателя за 2020 г. определено на уровне 4% экспертным путем. Динамика дальнейшего изменения целевых значений по годам сформирована путем экстраполяции базового значения», – говорится в документе.

Другие критерии оценки деятельности региональных властей

Помимо методики определения «цифровой зрелости» регионов, одобренный Правительством документ включает 36 других методик – по 18 для расчета показателей за 2020 г. и установления целевых значений на будущее.

Индикаторы, в частности, покрывают такие вопросы социально-экономического развития как ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства и экологическое благополучие региона.

Показатели, согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте Правительства (government.ru), будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных Президентом России. Отмечается также, что регионы, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь федерального центра.

Напомним, что в июле 2020 г. Владимир Путин подписал указ о пяти национальных целях развития России до 2030 г., каждая из которых получила от четырех до шести показателей. В список вошла и «Цифровая трансформация» с четырьмя показателями.

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