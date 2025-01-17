На видеонаблюдение за ЕГЭ в 2025 г. потратят почти 100 миллионов

На организацию видеонаблюдения за единым госэкзаменом в 2025 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки потратила 92,2 млн руб.

Чтобы ловить списывающих

Как выяснил CNews, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (ОИВ) потратит 92,2 млн руб. на организацию видеонаблюдения за Единым Государственным Экзаменом (ЕГЭ) в более чем 46 тыс. аудиторий в 85 регионах России.

Тендер на проведения работ был опубликован на сайте госзакупок 25 декабря 2024 г. Итоги электронного аукциона были подведены 13 января 2025 г., однако на момент публикации этого материала исполнитель раскрыт не был.

Исходя из технического задания, камеры видеонаблюдения надзорный орган не закупает. Весь бюджет закупки будет пущен на организацию беспрерывной трансляции видеосигнала с устройств в ЦОД ОИВ и на обеспечение функционирования централизованного портала видеонаблюдения за проведением ЕГЭ.

Официальный сайт Рособрнадзора На видеонаблюдение за ЕГЭ потратят почти 100 миллионов

Помимо этого, ОИВ отмечает, что с 2014 г. видеонаблюдение стало одним из действенных инструментов, обеспечивающих прозрачность проведения ЕГЭ и, как результат, объективность его результатов. Это достигается благодаря созданию условий, позволяющих быстро выявлять нарушения. Важным аспектом является работа специализированного сайта smotriege.ru, который предоставляет возможность онлайн-трансляции видеоизображения из аудиторий экзамена.

Подробности тендера

В техническом задании указано, что исполнитель должен будет установить сетевую связность между своим ЦОДом и ЦОДом ОИВ в режиме «24/7».используется. ЦОД подрядчика используется для обеспечения приема и обработки видеоданных, поступающих из ЦОД ОИВ и видеотрансляции проведения ЕГЭ на Портале.

Исполнитель обязан обеспечить приемку видеопотоков в ЦОД Исполнителя из ЦОД ОИВ. Прием видеопотоков должен осуществляться с 7:30 до 19:00 по местному времени субъектов России в дни проведения ЕГЭ, в соответствии с расписанием ЕГЭ на 2025 г.

Что касается видеоархива, прием видеопотоков необходимо организовать круглосуточно с момента начала первого экзамена по расписанию ЕГЭ на 2025 г. и до завершения работы портала 17 октября 2025 г.

Формат видео для ПАК и ip-камер должен быть RTSP, в то время как кодек видео – h264, с частотой кадров не менее 15 к/с и битрейтом не менее 256 кбит/с для ПАК и 512 кбит/с для ip-камер. Размер кадра может составлять 320x240, 640x360 или 1280x960.

Сколько тратили в предыдущих годах

На сайте госзакупок CNews удалось найти аналогичные тендеры на организацию видеонаблюдения за госэкзаменом. Так, в 2024 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выделила на это дело 79,7 млн руб. С 2021 по 2023 гг. на организацию видеотрансляций было потрачено по 90 млн руб., как и в 2020 г.

Победителем всех тендеров стала компания «Ростелеком». Не исключено, что в 2025 г. также победили именно они. Стоит уточнить, что С 2014 г. «Ростелеком» организовывает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ.

На вопрос CNews о вероятности очередной победы «Ростелекома» в этом тендере, Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров ответил следующее: «Действительно, «Ростелеком» долгое время нес бремя данного проекта на себе. И, вероятнее всего, в 2025 г. он также будет победителем этого тендера. Кроме продукта «Ростелекома» данную систему можно сделать на базе решения «Калуга Астрал»»