Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно

Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественные ИТ-решения, сохраняя в полном объеме функциональность, необходимую для работы сотрудников. Компании «Ред Софт» и «Астрал.Безопасность» уже успешно мигрировали 1,364 тыс. автоматизированных рабочих мест и адаптировали под новую экосистему прикладное ПО и периферийное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Системный интегратор «Астрал.Безопасность» и российский разработчик «Ред Софт» подтвердили успешную адаптацию ИТ-инфраструктуры Органов исполнительной власти Калужской области к работе на базе РЕД ОС. ИТ-компании добились сохранения функциональности как критически важного программного обеспечения, так и периферийного оборудования в организациях.

Этапы интеграции отечественного ПО

Проект был запущен в 2023 г. Основная задача: перевод ОИВ (органов исполнительной власти) на российское программное обеспечение с соблюдением требований регулятора. Процесс был разделен на два этапа.

На первом этапе «Астрал.Безопасность» перевела на «Ред ОС» 606 рабочих мест в восьми министерствах, осуществив миграцию за три месяца.

Второй этап включает в себя миграцию еще тысячи рабочих мест из тринадцати управлений, министерств и служб Калужской области. На текущую дату переведено 1,364 тыс. рабочих мест, к ноябрю 2024 г. их сумма составит 1,606 тыс.

Специфика проекта заключается в большом разнообразии прикладного ПО, ранее работавшего только под управлением Windows, а также в необходимости обеспечить совместимость отечественного ПО с обширным парком периферийного оборудования. Также исполнители столкнулись с необходимостью интеграции ОИВов, использующих два домена.

Компания «РЕД СОФТ» и «Астрал.Безопасность» работали в тесном сотрудничестве, что позволило подготовить полнофункциональную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру для Органов исполнительной власти Калужской области.

Подготовка к миграции. Адаптация ПО и оборудования

Командой «Астрал.Безопасность» был проведен аудит ИТ-инфраструктуры каждой организации. Аудит помог сформировать список критически важного прикладного ПО, необходимого для полноценной работы ОИВов, в том числе разработок, используемых для решения узкоспециализированных задач конкретного министерства. Далее осуществлялась проверка совместимости программного обеспечения и оборудования с операционной системой «Ред ОС».

Основная часть ПО уже имела сертификаты совместимости с экосистемой «Ред Софт». В частности, удалось обеспечить мягкий переход ОИВов на офисный пакет программ «МойОфис». Часть совместимостей была также оперативно подготовлена разработчиком операционной системы.

Для продуктов, работающих только в среде Windows, подбирались аналоги от российских вендоров. Если пользователям требовалась определенная программа, а аналоги не подходили, «Астрал.Безопасность» при поддержке «Ред Софт» осуществляла конфигурацию профиля под каждую программу и каждого пользователя с помощью утилит Wine и Redwine. Всего потребовалось обеспечить подобную совместимость для девяти продуктов, два из которых являлись самописным программным обеспечением.

Была проделана работа по обеспечению совместимости периферийного оборудования с операционной системой «Ред ОС». Часть устройств, используемых в организациях, удалось подключить оперативно. Однако присутствовали принтеры, сканеры и МФУ, работающие с ошибками. Проблемы удалось устранить благодаря обращению в техническую поддержку «Ред Софт»: вендор подготовил необходимые обновления под конкретные устройства.

Также эксперты «Астрал.Безопасность» и «Ред Софт» решили задачу с использованием разных доменов в ряде министерств. Данные министерства были переведены в единый домен МЦР.

Оценка функциональности. Демонстрационный стенд

Для реализации демонстрационного стенда использовался среднестатистический компьютер, работающий на РЕД ОС 7.3. Для проверки комфорта и качества работы было установлено следующее ПО: сервис «Среда», Яндекс Браузер, программный пакет МойОфис, КриптоПро CSP 5.0, Окуляр ГОСТ, Архиватор, СПО «Справки БК», антивирус Dr.Web Security Space, 1С, XRDP для работы с удаленным рабочим столом и КонсультантПлюс.

Также была разработана и согласована методика испытаний для проведения тестирования настроенных рабочих мест, в том числе образцового стенда, охватывающего все основные варианты использования АРМ.

Далее командой «Астрал.Безопасность» был осуществлен перевод средств защиты информации Органов исполнительной власти Калужской области на «Ред ОС», произведена интеграция программного обеспечения в существующую сетевую инфраструктуру и настроена интеграция с текущим почтовым доменом и прокси-сервером.

Внедрение. Итоги и планы

В условиях ухода зарубежных вендоров и ограниченного доступа к обновлениям безопасности для иностранного ПО, Органы исполнительной власти Калужской области получили возможность использовать российские ИТ-решения, соответствующие требованиям безопасности и предлагающие полноценную техническую поддержку.

Выполнены требования законодательства в области импортозамещения, зафиксированные в Указе Президента России от первого мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и Указе Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». ИТ-инфраструктура Органов исполнительной власти Калужской области своевременно перешла на российские решения до 2025 г. и обеспечила необходимую безопасность и независимость от иностранных продуктов.

Сегодня органы исполнительной власти Калужской области решают актуальные задачи с помощью продуктов, разработанных российскими ИТ-компаниями.

«Стоит отметить, как оперативно перевели значительную часть министерств и управлений на российские ИТ-продукты в Калужской области. Проект продолжается в быстром и эффективном ключе. ИТ-специалисты уделили большое внимание потребностям наших сотрудников и учли многие нюансы при миграции. Будем рады продолжить сотрудничество!» — сказал Разумовский Дмитрий Олегович, заместитель губернатора Калужской области.

«Благодарим органы исполнительной власти Калужской области за оказанное доверие и сотрудничество. Мы также благодарим команду «Ред Софт» за оперативную помощь и поддержку. Благодаря активной совместной работе всех участников проекта нам удалось решить поставленные задачи и учесть малейшие нюансы в рамках достаточно масштабного проекта. Теперь команде «Астрал.Безопасность» совместно с «Ред Софт» предстоит перевод муниципальных органов власти и подведомственных учреждений Калужской области», — сказал Дмитрий Елфимов, заместитель директора по информационной безопасности «Астрал.Безопасность».

«Проделана большая работа. Специфика задачи заключалась в необходимости создать в сжатые сроки такую ИТ-среду, в которой заказчик сможет работать с прежней скоростью и эффективностью. 1,6 тыс. автоматизированных рабочих мест — это 1,6 тыс. комбинаций ПО и периферийного оборудования, требующих адаптации и настройки. И в проекте участвует сразу 21 организация, повышая разнообразие используемых решений. Самая маленькая организация состояла из 15 рабочих мест, а самая большая — из 238 АРМ. «Ред Софт» совместно с «Астрал.Безопасность» пришлось работать в усиленном режиме, чтобы добиться желаемого результата. Сейчас мы продолжаем развивать сотрудничество и внедрять российские разработки совместно с коллегами из «Астрал.Безопасность» и Органами исполнительной власти Калужской области. Проводим пилотирование «Ред АДМ», системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Решение помогает быстро мигрировать с иностранных решений, управлять доменом в организации, решать вопросы, связанные с администрированием», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».