Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз
Затраты на развитие технологий распределенных реестров, к числу которых относится блокчейн, сокращены более чем в пять раз. Согласно последней версии дорожной карты на данную тему, они составят ₽15 млрд против ранее планировавшихся ₽78 млрд.
Дорожная карта «Технологий распределенных реестров»
В распоряжении CNews оказалась дорожная карта развития технологий распределенных реестров (ТРР), подготовленная госкорпорацией «Ростех» в рамках соглашения с правительством. Документ был утвержден президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Технологии распределенных реестров (ТРР) представляют собой группу методов по созданию, ведению критически важных или общественно значимых баз данных и использующих их информационных систем. Ключевой особенностью ТРР является применение принципа децентрализации в задачах принятия решений о внесении новых данных, хранения и доступа к ним. Целостность данных и программ, занимающихся их обработкой, обеспечивается математической функцией шифрования (хеширования).
Применение ТРР обеспечивает доказуемую степень доверия к ИС за счет прозрачности верификации данных, защиты от несанкционированных изменений, высокого уровня конфиденциальности данных, а также прослеживаемости жизненного цикла создания и модернизации информационных систем на предмет недекларированных возможностей. Самой известной из технологий распределенных реестров является блокчейн.
В эпоху тотальной платформизации остро стоит вопрос доверия пользователей к любого рода информационным системам, особенно использующим их персональные данные. В свою очередь, применение ТРР способно обеспечить доказуемую степень доверия к ИС, в том числе за счет технологического устранения экономической выгоды подмены данных. Реализация дорожной карты позволит снизить порог входа на рынок для новых разработчиков информационных систем и сервисов, существенно снижающих транзакционные издержки всех участников.
Сейчас ТРР широко пилотируются и используются по всему миру. Крупные компании интегрируют и используют решения на основе ТРР для отслеживания грузов и запасных частей, проведения сделок торгового обеспечения и межбанковских платежей, трансграничных платежей и государственных аукционов, для подтверждения подлинности товаров и взаиморасчетов коммерческих организаций. Тем не менее, применение технологии этим не ограничивается.
В России технологии распределенного реестра активно используется для сделок торгового финансирования, для обеспечения сделок «поставки против платежа», для торговли билетами, для отслеживания запасных частей и материалов, сырья и товаров повседневного потребления. В рамках плана мероприятий дорожной карты существенный объем поддержки предполагается направить на реализацию проектов разработки и последующего пилотирования отраслевых технологических решений. Это связано с особенностями существующего технологического рынка и текущей стадией его жизненного цикла.
Как будут сокращать расходы на ТРР
Впервые дорожная карта развития технологий распределенных реестров была утверждена в 2019 г. в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Тогда предполагалось, что объем затрат на реализацию мероприятий дорожной карты составит ₽78,3 млрд в период до 2024 г. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить ₽20,9 млрд, а внебюджетные источники — еще ₽57,4 млрд руб.
Затем правительство заключило соглашение с «Ростехом» о разработке новой дорожной карты на данную тему. Первая версия этого документа была представлена в конце 2019 г. Она предполагала меньший объем затрат — ₽36,45 млрд руб.
В итоговой версии документа объем затрат был снова урезан: он составит ₽15,7 млрд в период до 2024 г. включительно. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽10,1 млрд, внебюджетные источники — ₽5,6 млрд. Таким образом, по сравнению с первой дорожной картой по развитию технологий распределенных реестров объем затрат сократился в пять раз.
Большая часть суммы финансирования из федерального бюджета — ₽9,2 млрд руб — пойдет на обеспечение финансирования проведения научно-исследовательских работ, создание технологических и отраслевых платформ, а также приложений и сервисов на их основе. Финансирование будет предоставляться через институты развития.
Центр компетенций технологий распределенных реестров
Также в целях предоставления услуг в сфере развития ТРР и продуктов и решений на основе технологии, а также координации взаимодействия бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, органов государственной власти и иных сообществ, требуется создание и обеспечение работы центра компетенций по ТРР на базе автономной некоммерческой организации, которой потребует государственная поддержка в размере ₽900 млн.
Функциями центра компетенций будут: консолидация компетенций и экспертизы в части стратегического развития ТРР; координация развития технологической инфраструктуры, которая позволит участникам рынка на порядок увеличить количество проектов по внедрению ТРР в приоритетные отрасли экономики за счет снижения стоимости и увеличения скорости реализации проектов при гарантируемом соблюдении качества; создание условий для ускоренного развития ТРР за счет гармонизации существующих и создаваемых технических стандартов, НСИ, MDM, SDK, BaaS, API и т.д.; подготовка рекомендации ФОИВам и институтам развития по механизмам реализации мер поддержки проектов ТРР на всех этапах их жизненного цикла;
Кроме того, в числе функций центра компетенция обозначены разработка системного подхода к сегментации рынка ТРР, прогнозированию темпов роста сегментов и обеспечению компаний рынка ТРР необходимой экономической и технической аналитикой; создание консорциума с лидирующими компаниями рынка ТРР для организации экономической и технологической кооперации; увеличение скорости модернизации отечественных отраслей экономик и сфер жизнедеятельности за счет рентабельного внедрения ТРР; создание условий для возможности применения бизнес-моделей, приводящих к кратному росту капитализации российских компаний рынка ТРР и рентабельному импортозамещению всего спектра платформ, приложений и сервисов; обеспечение интеграции платформ ТРР с государственными информационными системами.
Также центр компетенций займется утверждением законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на достижение следующих целей: определение возможности упрощенного пилотного внедрения (цифровые песочницы); закрепление статуса отечественного программного обеспечения (глоссарий, коды ТНВЭД и ОКПД и пр.) приложений и сервисов на базе ТРР; устанавливающих архитектуру и организацию информационной безопасности информационных систем с применением ТРР; установление возможности снижения затрат на оплату труда для компаний, осуществляющих деятельность по разработке, внедрению и использованию ТРР; упрощение процедуры государственной регистрации права интеллектуальной собственности на результаты НИР/НИОРК в области ТРР.
Нефинансовые меры поддержки технологий распределенных реестров
Помимо финансовых мер поддержки, в дорожной карте предусмотрены нефинансовые меры. Ключевыми из них можно назвать создание рабочей группы руководителей ИТ-ассоциаций и их комитетов по направлению развития ТРР; создание маркетплейса апробированных и типизированных смарт-контрактов для платформ, разработанных с использованием отечественных решений в области ТРР: создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием ТРР; создание платформы образовательного контента ТРР; создание отраслевых рабочих групп по разработке и внедрению решений, основанных на ТРР, в приоритетных отраслях и сферах жизнедеятельности; разработка совместно с институтами развития методики бесшовной поддержки проектов на базе ТРР на всех этапах реализации.
Кроме того, в числе запланированных нефинансовых мер поддержки значатся разработка НПА, позволяющих в ускоренном режиме аттестовать и сертифицировать прикладные сервисы при условии успешного прохождения ими набора автоматизированных тестов, наличия необходимого уровня покрытия кода тестами и проведения экспертного аудита; заключение соглашений, направленных на реализацию совместных проектов по внедрению решений на базе ТРР с партнерами в рамках ЕАЭС и другими партнерами в России; внесение изменений в региональные программы цифрового развития и иные программы субъектов федерации с учетом инициатив по пилотированию и внедрению решений и сервисов на базе ТРР.
Цели и задачи дорожной карты технологий распределенных реестров
Мероприятия дорожной карты направлены на достижение следующих целей: создание условий для развития ТРР, в том числе на создание благоприятной регуляторной среды посредством преодоления нормативно-правовых барьеров и гармонизации существующих и создаваемых стандартов; обеспечение условий для создания коммерчески успешных компаний с полным спектром отечественных продуктов, сервисов и решений на базе ТРР; развитие технологической инфраструктуры и разработка технологических инструментов, развитие технологии в целях расширения возможностей применения технологических решений и максимизации эффектов использования решений; развитие конкурентных преимуществ отечественных отраслей за счет внедрения технологических решений на базе ТРР.
Дорожная карта предполагает создание отечественных технологических и отраслевых платформ, приложений и сервисов на их основе при поддержке организационной и координационной инфраструктуры технологического рынка в форме ЦК.
Основными направлениями развития ТРР и решения научно-прикладных задач станут повышение уровня децентрализации распределения вычислительных мощностей и ресурсов систем распределенного реестра; увеличение пропускной способности; повышение кибербезопасности систем в части обеспечения защиты от захвата ресурсов/вычислительных мощностей сети; разработка группы инновационных решений в области технологий обеспечения целостности и непротиворечивости данных; увеличение количества поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования; снижение требований к вычислительным мощностям полных нод; увеличение количества готовых к внедрению протоколов организации и синхронизации данных, в том числе за счет использования открытого программного кода; сокращение среднего срока аудита смарт-контрактов; увеличение количества стандартизированных протоколов для обращения к внешним данным и интероперабельности; разработка комплекса технических решений и инструментов для управления командами в рамках проектной деятельности по созданию систем с использованием технологий распределенных реестров.
По всем продуктам работы будут завершаться проведением пилотных проектов и реализацией проектов внедрения решений в промышленную эксплуатацию. В рамках дорожной карты были определены приоритетные отрасли экономики и сферы жизнедеятельности для применения отечественных решений и разработок в области ТРР: государственное управление, здравоохранение, транспортировка и хранение, производство, энергетика, транспорт и логистика, интеллектуальная собственность, страхование, финансы, ИТ-разработка, геоданные, строительство, туризм, ЖКХ, торговля, экология.
В целях развития технологических решений и государственных информационных систем, обеспечения прозрачности истории и неизменности персональных и чувствительных данных, решения базе ТРР будут внедрены в большинство информационных систем всех приоритетных отраслей и сфер жизнедеятельности.
Три элемента рынка технологий распределенных реестров
В рамках дорожной карты предусматривается целевая модель организации и устройства рынка, составляющая из трех элементов. Первый — технологические платформы, позволяющие участникам рынка ТРР разрабатывать свои решения быстрее, дешевле, с гарантированным уровнем качества и доказуемой степенью доверия. Данные платформы обеспечивают интероперабельность всех существующих и создаваемых решений.
Второй — отраслевые цифровые платформы, позволяющие всем игрокам рынка ТРР создавать решения с учетом специфики отдельно взятых отраслей, что, в свою очередь, дает возможность участникам экономических отношений этой отрасли существенно снижать транзакционные издержки на типовые бизнес-процессы и применять новые бизнес-модели, повышающие их маржинальность и капитализацию. Данные платформы обеспечивают экономическую эффективность отраслей и синергию от применения различных решений в рамках каждой отрасли.
Третий элемент — широкий круг разработчиков отдельно взятых приложений и сервисов, имеющих доступ как к технологическим, так и к отраслевым платформам. Эти разработчики имеют возможность быстро и дешево разрабатывать свои финальные решения, выходить с ними в конкретные отрасли и получать меры поддержки от институтов на большое количество приложений и сервисов в области ТРР.
Прогноз развития рынка технологий распределенных реестров
По прогнозам авторов дорожной карты, в области технологических платформ объем мирового рынка увеличится с $541 млн в 2019 г. до $7,24 млрд в 2024 г., объем российского рынка — с ₽617 млн до ₽25,16 млрд. В области отраслевых платформ объем мирового рынка увеличится с $792 млн до $9,15 млрд, объем российского рынка — с ₽961 млн до ₽31,24 млрд. В области «Приложения и сервисы» объем мирового рынка увеличится с $1,44 млрд до $17,45 млрд, объем российского рынка — с ₽2,09 млрд до ₽58,7 млрд.
Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся, в том числе, на отечественных технологиях распределенных реестров, увеличится с ₽2,9 млрд в 2019 г. до ₽453,5 млрд в 2030 г. Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе ТРР за этот период увеличится с 1,6 % до 4,9%.
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке решений на базе технологий распределенных реестров составит ₽99,2 млрд (сейчас — 0). В том числе в области технологических платформ объем продаж составит $55 млн, в области отраслевых платформ — $69 млн, в сфере «Приложения и сервисы» — $129 млн.
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе ТРР увеличится с ₽2,9 млрд до ₽361,3 млрд. В том числе в части технологических платформ объем продаж вырастет с ₽500 млн до ₽46,8 млрд, в части отраслевых платформ — с ₽800 млн до ₽89,2 млрд, в области «Приложения и сервисы» — с ₽1,7 млрд до ₽225,3 млрд.
Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий (УГТ) в России, вырастет с «5» до максимально возможного — «9». К 2030 г. в России появится одна компания-«единорог», чья капитализация превысит $1 млрд.
Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий распределенных реестров, в период 2019-2024 гг. составит ₽144,3 млрд. В том числе объем предоставленного посевного финансирования составит ₽17,2 млрд, объем предоставленного венчурного финансирования — ₽83,6 млрд, объем предоставленных прямых инвестиций — ₽41,6 млрд.
Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе ТРР, составит за данный период ₽13,9 млрд. На фундаментальные и поисковые исследования будет выделено ₽2,2 млрд, на прикладные — ₽11,1 млрд, а на опытно-конструкторские работы — ₽800 млн.
Ожидается, что к 2024 г. 430 специалистов закончат магистратутру (специалитет) по данному направлению. Количество привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе, составит 4,8 тыс., а число привлеченных международных специалистов — 1125 человек.
Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ (договор о патентной кооперации), в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам увеличится с 0,1% в 2019 г. до 5% до 2030 г. Количество этих патентов к 2024 г. составит 422.
Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам увеличится с 3% в 2019 г. до 10% в 2030 г. К 2024 г. их число составит 2,01 тыс. Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в научных журналах увеличится с 55 в 2019 г. до 1,9 тыс. в 2024 г.
Помимо этого, к 2024 г. будет создано пять технологических и отраслевых платформ в высокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров». Будет обеспечена экспортная поддержка реализации 71 проекта и исследования по разработке и внедрению технологических и отраслевых цифровых платформ, приложений и сервисов.
Количество слушателей, прошедших обучение пользованию функционалу технологических или отраслевых цифровых платформ в области ТРР, составит 4,8 тыс. Также будут проведены 22 научно-исследовательские работы в этой сфере.
Миллиарды на ТРР-проекты и платформы
Наиболее дорогостоящим мероприятием дорожной карты является поддержка различных проектов, общее число которых должно составить не менее 250. На эти цели планируется направить ₽5,18 млрд. Данную сумму примерно поровну поделят между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.
Проекты будут направленных на достижение следующих целей: разработка специализированных отраслевых приложений, сервисов на базе отраслевых и технологических платформ распределенных реестров, в том числе на этапах проектирования, прототипирования и тестирования; интеграция государственных информационных систем, технологических и отраслевых платформ, приложений, сервисов на базе ТРР; разработка отраслевых стандартов моделей данных, обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK); ускорение стандартизации, сертификации, аккредитации приложений, сервисов и ПО через технологические или отраслевые платформы распределенных реестров; разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента по ТРР.
Следующее по объему вложений мероприятие — разработка специализированных облачных платформ в приоритетных отраслях экономики и сферах жизнедеятельности: государственное управление, здравоохранение, производство, энергетика, транспорт, логистика, интеллектуальная собственность, страхование, финансы, ИТ-разработка, геоданные, строительство, туризм, ЖКХ, торговля, экология и др.
Должно быть создано не менее 10 отраслевых платформ с использованием ТРР. На эти цели будет направлено ₽2,34 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽1,07 млрд, а внебюджетные источники — ₽1,3 млрд.
Третье по объему финансирования мероприятие — поддержка проектов финансового рынка, которых должно быть не менее 30. На это потратят ₽1,3 млрд, вклад федерального бюджета и внебюджетных источников будет равнозначным.
Эти проекты будут направлены на достижение следующих целей: создание и внедрение платформ, реализующих открытые, забытые, гибридные, федеративные и другие сети на основе технологии распределенных реестров для финансовых сервисов; разработка и внедрение технологических решений для сделок торгового обеспечения и финансирования, включая факторинг, с использованием систем распределенных реестров; внедрение новых финансовых и страховых решений на базе технологий распределенных реестров для персонального и коммерческого использования; разработка и пилотирование решения для отслеживания состояния лизинговых активов на основе ТРР; разработка решений с использованием алгоритмов с нулевым разглашением на базе ТРР.
Следующее мероприятие — создание интеграционной платформы, реализующей интеграцию с целевыми информационными системами. На эти цели будет направлено ₽690 млн, большая часть данной суммы — ₽560 млн — будет взята из федерального бюджета.
В рамках данного мероприятия будут осуществлены: разработка и реализация изменений в нормативно-правовой базе для реализации упрощенного порядка подключения конечных сервисов к данной интеграционной платформе; разработка поверх данных интеграций стандартизированных оракулов и доверенных сервисов; проведение исследования технологического ландшафта ГИС (а также других систем ФОИВ, РОИВ и отраслевых платформ) и существующих интеграционных инструментов (СМЭВ, СМЭВ 2, СМЭВ 3 и др.); определение перечня приоритетных информационных систем и платформ для интеграции, исходя из приоритетных для внедрения сервисов с использованием технологий распределенных реестров в отраслях экономики России и опубликование дорожной карты интеграции систем; модернизация и поддержка интеграционной платформы в рамках развития ТРР.
На разработку комплекса технических решений и инструментов для управления командами в рамках проектной деятельности по созданию систем с использованием ТРР будет выделено ₽400 млн. Речь идет об обеспечении прозрачности и прослеживаемости процесса создания исходного кода как самих систем распределенного реестра, так и смарт-контрактов, создании инструментов для отображения взаимодействия команд и ведения системы учета затрат, модернизации и поддержке комплекса технических решений в рамках развития технологии распределенных реестров. Созданный инструментарий позволит постоянно увеличивать ведение одновременных проектов по разработке за счет снижения итоговой стоимости реализации проектов не менее чем на 10%.
|Наименование мероприятия
|Общий объем финансирования за 2020-24 гг.
|Объем финансирования из федерального бюджета за 2020-24 гг.
|Объем финансирования из внебюджетных источников за 2020-24 гг.
|Общий объем финансирования за 2020 г.
|Общий объем финансирования за 2021 г.
|Общий объем финансирования за 2022 г.
|Общий объем финансирования за 2023 г.
|Общий объем финансирования за 2024 г.
|Поддержка проектов направленных на:
- разработку специализированных отраслевых приложений, сервисов на базе отраслевых и технологических платформ распределенных реестров, в том числе на этапах проектирования, прототипирования, тестирования;
- интеграцию государственных информационных систем, технологических платформ, отраслевых платформ, приложений, сервисов на базе технологий распределенных реестров;
- разработку отраслевых стандартов моделей данных, обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK);
- ускорение стандартизации, сертификации, аккредитации приложений, сервисов и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы распределенных реестров;
- разработку специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента по технологиям распределенных реестров
|5175,4
|2659,4
|2516
|0,0
|424,6
|701,6
|1926,4
|2122,8
|Разработка специализированных облачных платформ в приоритетных отраслях экономики Российской Федерации и сферах жизнедеятельности:
- государственное управление;
- здравоохранение;
- производство;
- энергетика;
- транспорт, логистика;
- интеллектуальная собственность;
- страхование;
- финансы;
- ИТ-разработка;
- геоданные;
- строительство;
- туризм;
- ЖКХ;
- торговля;
- экология и другие
|2365
|1066
|1299
|0,0
|483,0
|721,0
|961,0
|200,0
|Поддержка проектов финансового рынка направленных на:
- создание и внедрение платформ, реализующих открытые, забытые, гибридные, федеративные и другие сети на основе технологии распределенных реестров для финансовых сервисов;
- разработку и внедрение технологических решений для сделок торгового обеспечения и финансирования, включая факторинг, с использованием систем распределенного реестра;
- внедрение новых финансовых и страховых решений на базе технологий распределенных реестров для персонального и коммерческого использования;
- разработку и пилотирование решений для отслеживания состояния лизинговых активов на основе технологии распределенных реестров;
- разработку решений с использованием алгоритмов с нулевым разглашением на базе ТРР
|1294,6
|665,6
|629
|0,0
|106,9
|175,4
|481,6
|530,7
|Создание интеграционной платформы, реализующей интеграции с целевыми информационными системами. Разработка и реализация изменений в нормативно-правовой базе для реализации упрощенного порядка подключения конечных сервисов к данной интеграционной платформе. Разработка поверх данных интеграций стандартизированных ораклов и доверенных сервисов. Проведение исследования технологического ландшафта ГИС (а также других систем ФОИВ, РОИВ и отраслевых платформ) , а также существующих интеграционных инструментов (СМЭВ, СМЭВ 2, СМЭВ 3 и т.д.), определение перечня приоритетных информационных систем и платформ для интеграции, исходя из приоритетных для внедрения сервисов с использованием ТРР в отраслях экономики РФ и опубликование дорожной карты интеграции систем. Модернизация и поддержка интеграционной платформы в рамках развития технологии распределенных реестров
|690
|560
|130
|0,0
|175,0
|200,0
|175,0
|140,0
|Создание типовой специализированной отраслевой облачной экосистемной платформы с применением распределенного реестра для последующего разворачивания на ее основе специализированных облачных платформ в приоритетных отраслях экономики Российской Федерации и сферах жизнедеятельности. В состав типовой платформы должны входить и быть интегрированными между собой: система управления нормативно-справочной информацией; интеграция с ключевыми государственными информационными системами через интеграционную платформу; интеграция с платформой разработки, аудита и отслеживания исходного кода и маркетплейс приложений; интеграция с ключевыми внешними доверенными источниками данных (оракулами); решение по обеспечению распределенного хранения больших массивов данных с прослеживаемостью обращений к ним посредством распределенного реестра; решение по созданию цифрового следа и решение по работе с геоданными. В рамках разворачивания специализированной отраслевой платформы для каждой из отраслей должны быть проведены дополнительные работы: разработка единого стандарта отраслевых данных с опубликованием его на веб-портале технологий распределенного реестра, разработка отраслевых сводов нормативно-справочной информации и их формализация на платформе управления НСИ, классификаторов, реестров; разработка и публикация высокоуровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), реализующих данные отраслевые стандарты как на стороне облачных приложений, так и на стороне распределенного реестра; разработка специализированных отраслевых стандартов обмена данными с государственными информационными системами. Модернизация и поддержка типовой специализированной платформы в рамках развития технологии распределенных реестров
|495
|420
|75
|0,0
|225,0
|170,0
|60,0
|40,0
|Внедрение единой среды синхронизации бэклогов проектов, дорожных карт, ключевых майлстоунов, отслеживание и управление технологическими зависимостями между проектами, создание модели рисков и управление рисками. Разработка и внедрение веб-сервиса управления проектами в области технологий распределенного реестра для групп разработки стандартов и проектов реализации прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, обеспечение координации всех инициатив выполняемых в рамках реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной области технологий распределенного реестра. Создание на портале профессионального сообщества: профили профессионалов, публикации, обсуждения и т.д., с возможностью создания на его основе отдельных узкоспециализированных сообществ. Публикация и поддержание в актуальном виде на портале сводной информации о проектах выполняемых в области технологий распределенного реестра по данной ДК и в целом, о разработке стандартов, работе над нормативно правовыми актами, проведение открытого обсуждения НПА в профессиональном сообществе. Разработка и внедрение отечественного вебпортала ТРР. Модернизация и поддержка веб-сервиса и портала в рамках развития технологии распределенных реестров
|420
|360
|60
|0,0
|225,0
|135,0
|40,0
|20,0
|Разработка комплекса технических решений и инструментов для управления командами в рамках проектной деятельности по созданию систем с использованием технологий распределенных реестров. Обеспечение прозрачности и прослеживаемости процесса создания исходного кода как самих систем распределенного реестра, так и смарт-контрактов. Создание инструментов для отображения взаимодействия команд и ведения системы учета затрат. Модернизация и поддержка комплекса технических решений в рамках развития технологии распределенных реестров
|397
|337
|60
|0,0
|225,0
|112,0
|40,0
|20,0
|Разработка облачного сервиса хранения и обработки геоданных и данных с географической привязкой на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом. Разработка многостороннего маркетплейса, обеспечивающего создание и накопление первичных данных, маркетплейса приложений по обработке исходных данных и прикладных решений, использующих эти данные. Обеспечение сквозной прослеживаемости обращений к данным. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, придающих юридическое значение геоданным, накапливаемым на платформе. Создание SDK и инструментов разработчика с открытым исходным кодом, позволяющим сторонним разработчикам создавать приложения, оперирующие геоданными
|375,0
|300
|75
|0,0
|250,0
|125,0
|0,0
|0,0
|Интеграция комплекса технических решений и инструментов обеспечения прозрачности и прослеживаемости процесса и истории создания исходного кода в технологические и отраслевые платформы, разрабатываемые в рамках реализации дорожной карты интернета вещей
|355
|280
|75
|0,0
|0,0
|145,0
|125,0
|85,0
|Создание инфраструктуры для аудита и мониторинга безопасности и корректности исходного кода с использованием как средств автоматического анализа кода, автоматизированного тестирования, так и экспертного анализа с привлечением членов профессионального сообщества. Разработка на основе библиотек с открытым исходным кодом инструментов формализованного описания бизнес-сценариев и проведения автоматизированного тестирования приложений с использованием технологий распределенного реестра в пре-продакшен-среде и эмуляции работы в продакшен среде. Разработка и внедрение сервиса, позволяющего в ускоренном режиме аттестовывать и сертифицировать прикладные сервисы при условии успешного прохождения ими набора автоматизированных тестов, наличия необходимого уровня покрытия кода тестами и проведения экспертного аудита с последующим принятием нормативно-правовых актов. Разработка инструментов автоматизированного аудита смарт-контрактов на наличие критических уязвимостей. Модернизация и поддержка инфраструктуры для аудита и мониторинга безопасности в рамках развития технологии распределенных реестров
|298
|260
|38
|0,0
|150,0
|88,0
|40,0
|20,0
|Создание платформы образовательного контента технологий распределенного реестра. Разработка и проведение программы конкурсов научно-исследовательских и инженерно-прикладных проектов и олимпиад для школьников, учащихся СПО: техникумов и колледжей; студентов, аспирантов и кандидатов наук, а также массовых конкурсов для всех желающих
|230
|180
|50
|0,0
|230,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием технологии распределенного реестра. Техническая и организационная интеграции с платформой образовательного контента, платформой разработки и автоматизированного тестирования и сертификации, с сообществом профессионалов и облачной платформой хостинга распределенного реестра (BaaS). Предоставление стартапам грантов на услуги платформ входящих в экосистему. Разработка и проведение программ акселерации с привлечением отраслевых партнеров в качестве экспертов и инициаторов задач. Принятие нормативно-правовых актов по обеспечению для проектов акселерационной платформы возможности работать в режиме цифровой песочницы
|230
|180
|50
|0,0
|230,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка типового облачного сервиса цифрового следа с применением технологий распределенного реестра и решений с открытым исходным кодом. Создание SDK и инструментов разработчика с открытым исходным кодом, позволяющих сторонним разработчикам встраивать возможности создания цифрового следа в свои приложения. Модернизация и поддержка облачного сервиса цифрового следа в рамках развития технологии распределенных реестров
|205
|161
|41
|0,0
|165,0
|40,0
|0,0
|0,0
|Юридически значимый документооборот, обеспечивающий отслеживание товарооборота, регистрации логистических и учетных событий, а также условий хранения на базе технологии распределенного реестра
|200
|160
|40
|0,0
|50,0
|150,0
|0,0
|0,0
|Создание и интеграция решений на базе систем распределенного реестра в процессы бронирования и резервирования транспортных услуг
|200
|160
|40
|0,0
|50,0
|150,0
|0,0
|0,0
|Разработка типового магазина BaaS-приложений, интегрируемого с типовой специализированной отраслевой облачной экосистемной платформой. Разработка инструментов создания приложений без навыков программирования, в том числе инструментов создания смарт-контрактов. Интеграция с инструментами аудита и автоматизированного тестирования приложений
|190,0
|152
|38
|0,0
|150,0
|40,0
|0,0
|0,0
|Разработка и сертификация облачного сервиса управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, MDM) на основе существующих решений с открытым исходным кодом. Обеспечение прослеживаемости истории изменений и доступа к данным на чтение, поддержка возможности использования данных в системе в качестве оракула для бизнес-транзакций, в том числе возможность доказательства того, какие именно данные были получены при обращении к системе. Разработка инструментов фиксации в качестве смарт-контрактов не только нормативных данных, но и нормативно-регуляторных правил. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, позволяющих использовать отраслевые внедрения данной платформы в качестве источника юридически значимой информации
|155,0
|124
|31
|0,0
|115,0
|40,0
|0,0
|0,0
|Разработка и сертификация облачного сервиса хранения данных с применением распределенного реестра для хранения файловой таблицы на основе существующих отечественных решений с открытым исходным кодом. Обеспечение прослеживаемости доступа к данным (чтение и запись), поддержка шифрования хранимых данных, разделение данных по различным уровням доступа с возможностью предоставления прослеживаемого доступа отдельно к частям данных
|135,0
|90
|45
|0,0
|75,0
|60,0
|0,0
|0,0
|Разработка решения на базе технологии для учета финансовой и иной поддержки населения в рамках программы адресной продовольственной поддержки населения
|135
|90
|45
|0,0
|135,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка облачного сервиса управления объектами интеллектуальной собственности и маркетплейса таких объектов на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом. Обеспечение цифрового отчуждения имущественных прав на объекты и передача разовых или многократных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, фиксация фактов использования и оплаты за использование прав в распределенном реестре. Разработка биржевого сервиса для масштабной торговли и обмена типовыми цифровыми активами, в том числе представляющими собой реальные товары или сырье. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих корректный юридический статус такого использования объектов интеллектуальной собственности. Интеграция с системами и платформами цифрового проектирования и с платформой разработки программного обеспечения, для обеспечения фиксации прав и артефактов и обеспечения их вовлечения в хозяйственный оборот через облачный маркетплейс объектов интеллектуальной собственности
|120
|80
|40
|0,0
|60,0
|60,0
|0,0
|0,0
|Разработка и опубликование на портале семейства специализированных отечественных отраслевых стандартов данных для распределенных реестров
|115
|92
|23
|0,0
|115,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и сертификация модуля OLAP для платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров
|113
|83
|30
|0,0
|113,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и сертификация готовых инструментов, обеспечивающих валидацию данных и достижение консенсуса среди участников по данным, загруженным из внешних источников
|90
|75
|15
|0,0
|65,0
|25,0
|0,0
|0,0
|Разработка перспективных технологий и методов организации и синхронизации данных в системах распределенного реестра, в том числе новых топологий сетей
|80
|80
|0
|0,0
|50,0
|30,0
|0,0
|0,0
|Разработка стандартизированных оракулов для ключевых отечественных отраслей
|70
|70
|0
|0,0
|40,0
|30,0
|0,0
|0,0
|Создание отечественных систем хранения приватных ключей, в том числе для подписания транзакций в децентрализованных системах, созданных с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров
|66
|60
|6
|0,0
|46,0
|20,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих оптимальное использование вычислительных мощностей узлов сети в процессах верификации и валидации записей в распределенных реестрах
|65
|65
|0
|0,0
|25,0
|40,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследования в отношении систем распределенного реестра с целью повышения устойчивости к атакам с использованием квантового компьютера
|60
|60
|0
|0,0
|0,0
|0,0
|60,0
|0,0
|Разработка распределенной инфраструктуры открытых ключей на основе технологии распределенных реестров
|60
|60
|0
|0,0
|30,0
|30,0
|0,0
|0,0
|Разработка и сертификация криптографических протоколов, обеспечивающих конфиденциальность данных в распределенном реестре
|60
|60
|0
|0,0
|30,0
|30,0
|0,0
|0,0
|Разработка алгоритмов финализации транзакций и блоков в распределенных реестрах с вероятностной завершенностью с целью обеспечения безопасности исторических данных
|55
|55
|0
|0,0
|30,0
|25,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов консенсуса, обеспечивающих достаточный уровень децентрализации и гарантирующих безопасность, доступность и работоспособность в условиях технических и «византийских» сбоев
|50
|50
|0
|0,0
|50,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Проведение доработки лидирующих систем распределенного реестра с открытым исходным кодом в соответствии с Системой сертификации средств криптографической защиты информации (РОСС RU.0001,030001)
|50
|50
|0
|0,0
|50,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка инструментов создания смарт-контрактов (конструкторов), семантически приближенных к естественному языку
|50
|50
|0
|0,0
|50,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка протоколов и инструментов обеспечения безопасности, достоверности и конфиденциальности данных, поступающих из внешних к распределенному реестру источников
|50
|50
|0
|0,0
|20,0
|30,0
|0,0
|0,0
|Разработка алгоритмов и инструментов на их основе для автоматической проверки создания и исполнения смарт контрактов и систем, исполняющих смарт-контракты, на отсутствие программных и алгоритмических ошибок, включая верификацию программного и аппаратного окружения
|50
|50
|0
|0,0
|20,0
|30,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение модуля электронного голосования с идентификацией, аутентификацией участников с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров с целью подтверждения достоверности результатов голосований. Разработка и внедрение электронного голосования с обеспечением анонимности и конфиденциальности участников
|48
|48
|0
|0,0
|48,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, платформ распределенного реестра, обеспечивающих высокую пропускную способность сети
|45
|45
|0
|0,0
|45,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка требований к защите информации в части обмена цифровыми правами
|45
|45
|0
|0,0
|45,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследований и разработка методов и технологий защиты криптографических ключей
|40
|40
|0
|0,0
|40,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих криптографическую гибкость — использование различных криптографических средств защиты информации
|40
|40
|0
|0,0
|40,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка потенциального ландшафта применения технологии в части расширения количества поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования
|40
|40
|0
|0,0
|40,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка технических стандартов отраслевых и системных смарт-контрактов
|40
|40
|0
|0,0
|40,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Исследование способов и разработка инструментов обеспечения интероперабельности отечественных платформ и решений, а также наиболее популярных зарубежных платформ и решений
|35
|35
|0
|0,0
|0,0
|35,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов параметрического (гибкого) поиска данных внутри распределенного реестра с использованием базового программного обеспечения
|35
|35
|0
|0,0
|35,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов мониторинга транзакций в системах распределенных реестров
|35
|35
|0
|0,0
|35,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Проведение исследования технологического рынка и разработка технологического ландшафта с целью формирования проекта разработки технологических платформ с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров
|35
|0,0
|35,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение системы регистрации юридически значимых действий в ходе проведения аукционов по государственным закупкам на электронных площадках с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров с целью гарантии неизменности данных в случае проведения проверок
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Интегрирование технологии в ФГИС ЕГРН
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|Интегрирование технологии в системы маркировки товаров
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение сервиса учета и распределения коммунальных платежей с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров, объединяющего собственников, управляющие компании (УК) или ТСЖ, ресурсо-снабжающие организации, органы соцзашиты населения и региональные ЕИРН
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения для сбора, учета и контроля потребления ресурсов сектора ЖКХ (газ, электричество, горячее и холодное водообеспечение), разработанного с использованием отечественных решений в области приборов учета и технологий распределенных реестров
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|Создание системы контроля за расходованием бюджетных субсидий на основе технологий распределенных реестров
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|Разработка и внедрение платформы для мониторинга экологической ситуации с применением технологии распределенного реестра для обеспечения доверия населения к результатам экологического мониторинга
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения на базе технологий распределенных реестров в области фиксации заявок для получения доступа к ограниченному ресурсу (услуге) с последующим ранжированием заявок по заданным критериям согласно методике, прописанной в смарт-контракте
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение универсального решения на базе технологий распределенных реестров в области предоставления гражданам справок и выписок, выдаваемых федеральными, региональными и муниципальными органами власти
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения для заключения и отслеживания типовых договоров гражданско-правового характера, разработанного с использованием отечественных решений в области технологий распределенных реестров
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения для формирования, выдачи, обработки и хранения лицензий и сертификатов, разработанного с использованием отечественных разработок на базе технологии распределенного реестра
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения для интеграции с системой электронной трудовой книжки, разработанного с использованием отечественных решений на базе технологий распределенных реестров
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения для учета академических показателей учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, созданного с использованием отечественных разработок на базе технологии распределенного реестра
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решений по интеграции технологии в процессы хранения и обмена данными цифровой идентичности физических и юридических лиц
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения для контролируемого и санкционированного сбора и передачи медицинской информации пациентов на базе платформы, разработанной с использованием отечественных решений на базе технологии распределенного реестра (в том числе рецепты)
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения в области здравоохранения для контроля жизненного цикла оказания социально значимых услуг на базе платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|Разработка и внедрение информационной системы по контролю производства и оборота компонентов, по управлению качеством высокотехнологичной продукции для всех участников жизненного цикла дискретного производства на базе платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров, в том числе с применением средств машиносчитываемого маркирования
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и внедрение решения на базе технологий распределенного реестра, обеспечивающего полный цикл учета/перемещения/использования изделий и их элементов (запчастей) с распределенным реестром прав и объектов интеллектуальной собственности и контроля чистоты интеллектуальных прав (включая авторские и патентные) в процессе производства и сбыта изделий
|27
|20
|7
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Разработка и пилотирование решения для учета и контроля добычи, генерации, обработки, поставки и потребления энергоресурсов
|27
|20
|7
|0,0
|0,0
|27,0
|0,0
|0,0
Облачные сервисы и магазины приложений для ТРР
На разработку облачного сервиса хранения и обработки геоданных и данных с географической привязкой на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом будет потрачено ₽375 млн. Речь идет о следующих направлениях: разработка многостороннего маркетплейса, обеспечивающего создание и накопление первичных данных, маркетплейса приложений по обработке исходных данных и прикладных решений, использующих эти данные; обеспечение сквозной прослеживаемости обращений к данным; разработка и принятие нормативно-правовых актов, придающих юридическое значение геоданным, накапливаемым на платформе; создание SDK и инструментов разработчика с открытым исходным кодом, позволяющих сторонним разработчикам создавать приложения, оперирующие геоданными.
Интеграция комплекса технических решений и инструментов обеспечения прозрачности и прослеживаемости процесса и истории создания исходного кода в технологические и отраслевые платформы, разрабатываемые в рамках реализации дорожной карты интернета вещей, потребует затрат в размере ₽355 млн.
Создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием технологии распределенного реестра, потребует инвестиций в размере ₽230 млн. Речь идет о следующих направлениях: техническая и организационная интеграция с платформой образовательного контента, платформой разработки и автоматизированного тестирования и сертификации, с сообществом профессионалов и облачной платформой хостинга распределенного реестра (BaaS); предоставление стартапам грантов на услуги платформ, входящих в экосистему; разработка и проведение программ акселерации с привлечением отраслевых партнеров в качестве экспертов и инициаторов задач; принятие нормативно-правовых актов по обеспечению для проектов акселерационной платформы возможности работать в режиме «цифровой песочницы».
На разработку типового облачного сервиса цифрового следа с применением технологий распределенного реестра и решений с открытым исходным кодом будет выделено ₽205 млн. Речь идет о создании SDK и инструментов разработки с открытым кодом, позволяющих сторонним разработчикам встраивать возможности создания цифрового следа в свои приложения, а также о модернизации и поддержке облачного сервиса цифрового следа в рамках развития технологии распределенных реестров.
Развитие юридически значимого документооборота, обеспечивающего отслеживание товарооборота, регистрации логистических и учетных событий, а также условий хранения на базе технологии распределенного реестра, обойдется в ₽200 млн. Благодаря этому накладные расходы на логистику грузов сократятся более чем на 20%.
Аналогичная сумма будет направлена на создание и интеграцию решений на базе систем распределенного реестра в процессы бронирования и резервирования транспортных услуг.
₽190 млн потратят на разработку типового магазина BaaS-приложений, интегрируемого с типовой специализированной отраслевой облачной экосистемной платформой. Речь идет о разработке инструментов создания приложений без навыков программирования, в том числе инструментов создания смарт-контрактов, а также интеграции с инструментами аудита и автоматизированного тестирования приложений. В магазине должно быть опубликовано не менее 1 тыс. приложений сторонних разработчиков.
₽155 млн будут направлены на разработку и сертификацию облачного сервиса управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, MDM) на основе существующих решений с открытым исходным кодом. Речь идет о следующих направлениях: обеспечение прослеживаемости истории изменений и доступа к данным на чтение, поддержка возможности использования данных в системе в качестве оракула для бизнес-транзакций, в том числе возможности доказательства того, какие именно данные были получены при обращении к системе; разработка инструментов фиксации в качестве смарт-контрактов не только нормативных данных, но и нормативно-регуляторных правил; разработка и принятие НПА, позволяющих использовать отраслевые внедрения данной платформы в качестве источника юридически значимой информации.
₽135 млн будут направлены на разработку и сертификацию облачного сервиса хранения данных с применением распределенного реестра для хранения файловой таблицы на основе существующих отечественных решений с открытым исходным кодом. Речь идет об обеспечении прослеживаемости доступа к данным (чтение и запись), поддержке шифрования хранимых данных, разделении данных по различным уровням доступа с возможностью предоставления прослеживаемого доступа отдельно к частям данных.
Аналогичная сумма будет потрачена на разработку решения на базе технологии для учета финансовой и иной поддержки населения в рамках программы адресной продовольственной поддержки населения.
₽120 млн будет потрачено на разработку облачного сервиса управления объектами интеллектуальной собственности и маркетплейса таких объектов на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом. Речь идет о достижении следующих целей: обеспечение цифрового отчуждения имущественных прав на объекты и передачи разовых или многоквартирных прав на использование объектов интеллектуальной собственности; фиксация фактов использования и оплаты за использование прав в распределенном реестре; разработка биржевого сервиса для масштабной торговли и обмена типовыми цифровыми активами, в том числе представляющими собой реальные товары и сырье; разработка и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих корректный юридический статус такого использования объектов интеллектуальной собственности; интеграция с системами и платформами цифрового проектирования и с платформой разработки программного обеспечения для обеспечения фиксации прав и артефактов и обеспечения их вовлечения в хозяйственный оборот через облачный маркетплейс объектов интеллектуальной собственности.
₽115 млн будет направлено на разработку и опубликование на портале семейства специализированных отечественных отраслевых стандартов данных для распределенных реестров (должно быть опубликовано не менее чем 10 отраслевых стандартов данных). Схожая сумма будет потрачена на разработку и сертификацию модуля OLAP для платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров.
₽90 млн потребуется на разработку и сертификацию готовых инструментов, обеспечивающих валидацию данных и достижение консенсуса среди участников по данным, загруженным из внешних данных. ₽80 млн будет потрачено на разработку перспективных технологий и методов организации и синхронизации данных в системах распределенного реестра, в том числе новых топологий сетей.
₽70 млн выделят на разработку стандартизированных оракулов для ключевых отечественных отраслей. К 2021 г. должно быть разработано не менее 100 оракулов для обращения к внешним данным.
По ₽65 млн израсходуют на два мероприятия: создание отечественных систем хранения приватных ключей, в том числе для подписывания транзакций в децентрализованных системах, созданных с использование отечественных решений в области ТРР, а также проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих оптимальное использование вычислительных мощностей узлов сети в процессах верификации и валидации записей в распределенных реестрах.
По ₽60 млн потратят еще на три мероприятия: проведение исследования в отношении систем распределенного реестра с целью повышения устойчивости к атакам с использованием квантового компьютера; разработку распределенной инфраструктуры открытых ключей на основе технологии распределенных реестров; разработку и сертификацию криптографических протоколов, обеспечивающих конфиденциальность данных в распределенном реестре.
₽55 млн потребуется на разработку алгоритмов финализации транзакций и блоков в распределенных реестрах с вероятностной завершенностью с целью обеспечения безопасности исторических данных.
ТРР для контроля выборов, ЖКХ и маркировки товаров
По ₽50 млн будет направлено на шесть мероприятий. В их числе: проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов консенсуса, обеспечивающих достаточный уровень децентрализации и гарантирующих безопасность, доступность и работоспособность в условиях технических и «византийских» сбоев; проведение доработки лидирующих систем распределенного реестра с открытым исходным кодом в соответствии с системой сертификации средств криптографической защиты информации; разработка инструментов создания смарт-контрактов (конструкторов), семантически приближенных к естественному языку; разработка протоколов и инструментов обеспечения безопасности, достоверности и конфиденциальности данных, поступающих из внешних к распределенному реестру источников.
Также в этом перечне значится еще два мероприятия: разработка алгоритмов и инструментов на их основе для автоматической проверки создания и исполнения смарт-контрактов и систем, исполняющих смарт-контракты, на отсутствие программных и алгоритмических ошибок, включая верификацию программного и аппаратного окружения; разработка и внедрение модуля электронного голосования с идентификаций, аутентификацией участников с использование отечественных решений в области технологии распределенных реестров с целью подтверждения достоверности результатов голосований. Частью последнего мероприятия является внедрение электронного голосования с обеспечением анонимности и конфиденциальности участников.
По ₽45 млн направят на два мероприятия: проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, платформ распределенного реестра, обеспечивающих высокую пропускную способность сети (не менее чем 5 тыс. транзакций в секунду); разработка требований к защите информации в части обмена цифровыми правами.
По ₽40 млн выделят на четыре следующих мероприятий: проведение исследований и разработка методов и технологий защиты криптографических ключей (в том числе с использованием мобильных устройств, отчуждаемых носителей, HSM, разбиение ключей с последующей сборкой); проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих криптографическую гибкость (использование различных криптографических средств защиты информации); разработка технических стандартов отраслевых и системных смарт-контрактов; разработка потенциального ландшафта применения технологии в части расширения количества поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования. В рамках последнего мероприятия должны быть разработаны компиляторы, поддерживающие не менее 10 языков программирования, используемых для разработки систем распределенного реестра и смарт-контракта.
Четыре мероприятия обойдутся в ₽35 млн каждое. Это исследование способов и разработка инструментов обеспечения интероперабельности отечественных платформ и решений и наиболее популярных зарубежных платформ и решений; проведение исследований и разработка методов, алгоритмов параметрического (гибкого) поиска данных внутри распределенного реестра с использованием базового программного обеспечения; проведение исследований и разработка методов, алгоритмов мониторинга транзакций в системах распределенных реестров; проведение исследования технологического рынка и разработка технологического ландшафта с целью формирования проекта разработки технологических платформ с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров.
Еще 16 мероприятий, связанных с ТРР, потребуют затрат в размере ₽27 млн каждое. В их числе: интегрирование ТРР в ФГИС ЕГРН; интегрирование ТРР в системы маркировки товаров; разработка сервиса учета и распределения коммунальных платежей, объединяющего собственников, управляющие компании или ТСЖ, ресурсо-снабжающие организации, органы соцзащиты населения и региональные ЕИРЦ; разработка и внедрение решения для сбора, учета и контроля потребления ресурсов сектора ЖКХ (газ, электричество, горячее и холодное водообеспечение), разработанного с использованием отечественных решений в области приборов учета; создание системы контроля за расходованием бюджетных субсидий; разработка платформы для мониторинга экологической ситуации для обеспечения доверия населения к результатам экологического мониторинга; разработка решения в области фиксации заявок для получения доступа к ограниченному ресурсу с последующим ранжированием заявок по данным критериям согласно методике, прописанной в смарт-контракте; разработка универсального решения в области предоставления гражданам справок и выписок, выдаваемых федеральными, региональными и муниципальными органами власти; разработка решения для заключения и отслеживания типовых договоров ГПХ; разработка решения для формирования, выдачи, обработки и хранения лицензий и сертификатов.
|№ п/п
|Наименование целевого показателя
|Единицы измерения
|2019 год, базовое значение
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2030
|1
|Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся в том числе на отечественных технологиях соответствующей высокотехнологичной области
|млрд рублей
|2,9
|4,4
|9,9
|25,3
|46,4
|100,9
|453,5
|1.1.
|Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий распределенных реестров
|проценты
|1,6
|1,3
|1,8
|2,8
|3,2
|4,4
|4,9
|1.2.
|Объем продаж российских компаний на внешнем рынке решений на базе технологий распределенных реестров
|млрд рублей
|0
|0
|0,9
|2,2
|5,8
|17,3
|92,2
|1.3.
|Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе технологий распределенных реестров
|млрд рублей
|2,9
|4,4
|9
|23,1
|40,6
|83,7
|361,3
|1.3.1.
|Технологические платформы
|млрд рублей
|0,5
|0,7
|1,5
|3,8
|8,6
|18,3
|46,8
|1.3.2.
|Отраслевые платформы
|млрд рублей
|0,8
|1,2
|2,4
|6,1
|11
|22,7
|89,3
|1.3.3.
|Приложения и сервисы
|млрд рублей
|1,7
|2,5
|5,1
|13,2
|21
|42,7
|225,3
|2.0
|Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий
|УГТ
|5
|6
|6
|7
|7
|8
|9
|2.1.
|Количество российских компаний-стартапов, капитализация которых превысила $1 млрд («единороги»)
|единицы
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3.0
|Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий распределенных реестров
|млрд рублей
|2,3
|12
|30
|40
|30
|30
|50
|3.1.
|Объем предоставленного посевного финансирования
|млрд рублей
|0,8
|2,4
|3,2
|4,3
|5
|1,5
|0,7
|3.2.
|Объем предоставленного венчурного финансирования
|млрд рублей
|1
|6,8
|12,1
|18,4
|25
|20,3
|16,3
|3.3.
|Объем предоставленных прямых инвестиций
|млрд рублей
|0,5
|2,7
|7,3
|10
|8,1
|13
|26,8
|4.0
|Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий распределенных реестров
|млрд рублей
|0,4
|2
|2
|3
|3,5
|3
|3
|4.1.
|Фундаментальные и поисковые исследования
|млрд рублей
|0,1
|0,3
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|4.2.
|Прикладные исследования
|млрд рублей
|0,3
|1,6
|1,6
|2,4
|2,8
|2,4
|2,4
|4.3.
|Опытно-конструкторские работы
|млрд рублей
|0
|0,1
|0,1
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|5.0
|Обеспеченность кадрами с необходимым уровнем квалификации
|5.1.
|Число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) по соответствующему направлению
|человек в год
|0
|0
|0
|100
|130
|200
|600
|5.2.
|Количество привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе
|человек в год
|0
|100
|200
|500
|2 000
|2 000
|2 700
|5.3.
|Число привлеченных международных (зарубежных) специалистов
|человек в год
|0
|5
|20
|100
|500
|500
|700
|6.0
|Количественные характеристики созданных результатов интеллектуальной деятельности и научных исследований
|6.1.
|Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре PCT, в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам
|проценты
|<0,1
|0,5
|1
|2
|3
|4
|5
|6.2.
|Количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре PCT, по соответствующим отраслевым рубрикаторам
|единицы
|2
|10
|30
|60
|120
|200
|400
|6.3.
|Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам
|проценты
|3
|4
|6
|7
|10
|13
|10
|6.4.
|Количество публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам
|единицы
|123
|160
|240
|340
|450
|700
|2 000
|6.5.
|Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам
|единицы
|55
|100
|400
|900
|1 300
|1 500
|1 900
|7
|Показатели реализации дорожной карты «Технологии распределенных реестров» в паспорте федерального проекта «Цифровые технологии»
|7.1.
|Созданы технологические и отраслевые платформы в высокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров»
|единицы
|-
|0
|1
|2
|1
|1
|7.2.
|Обеспечена экспертная поддержка реализации исследований и проектов по разработке и внедрению технологических и отраслевых цифровых платформ, приложений и сервисов
|единицы
|-
|1
|10
|15
|20
|25
|7.3.
|Количество слушателей, прошедших обучение пользованию функционалу технологических или отраслевых цифровых платформ повысокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров» (в том числе онлайн)
|единицы
|-
|0
|100
|700
|1 500
|2 500
|7.4.
|Проведены научно-исследовательские работы в высокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров»
|единицы
|-
|0
|14
|4
|4
|0
Также в данном перечне значится разработка следующих решений, созданных на базе технологий распределенных реестров: решение для интеграции с системой электронной трудовой книжки; решение для учета академических показателей учащихся высших и средне-специальных учебных заведений; решение по интеграции технологии в процессы хранения и обмена данными цифровой идентичности физических и юридических лиц; решение для контролируемого и санкционированного сбора и передачи медицинской информации пациентов; решение в области здравоохранения для контроля жизненного цикла оказания социально значимых услуг; разработка информационной системы по контролю производства и оборота компонентов, по управлению качеством высокотехнологичной продукции для всех участников жизненного цикла дискретного производства, в том числе с применением средств машиносчитываемого маркирования; разработка решения, обеспечивающего полный цикл учета/перемещения/использования изделий и их элементов (запчастей) с распределенным реестров прав и объектов интеллектуальной собственности и контроля чистоты интеллектуальных прав (включая авторские и патентные) в процессе производства и сбыта изделий; решения для учета и контроля добычи, генерации, обработки, поставки и потребления энергоресурсов.
Кроме того, в общем плане мероприятий по развитию технологий распределенных реестров значатся: разработка технологических решений для выпуска и оборотов цифровых прав цифровых финансовых активов и цифровых прав; масштабирование решений для цифровых аккредитивов; масштабирование решения для электронных закладных; разработка решения для цифровых банковских гарантий; реализация финансовых сервисов на пространстве ЕАЭС; разработка сервисов для обмена финансовыми сообщениями и совершения расчетов.