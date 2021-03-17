Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз

Затраты на развитие технологий распределенных реестров, к числу которых относится блокчейн, сокращены более чем в пять раз. Согласно последней версии дорожной карты на данную тему, они составят ₽15 млрд против ранее планировавшихся ₽78 млрд.

Дорожная карта «Технологий распределенных реестров»

В распоряжении CNews оказалась дорожная карта развития технологий распределенных реестров (ТРР), подготовленная госкорпорацией «Ростех» в рамках соглашения с правительством. Документ был утвержден президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Технологии распределенных реестров (ТРР) представляют собой группу методов по созданию, ведению критически важных или общественно значимых баз данных и использующих их информационных систем. Ключевой особенностью ТРР является применение принципа децентрализации в задачах принятия решений о внесении новых данных, хранения и доступа к ним. Целостность данных и программ, занимающихся их обработкой, обеспечивается математической функцией шифрования (хеширования).

Применение ТРР обеспечивает доказуемую степень доверия к ИС за счет прозрачности верификации данных, защиты от несанкционированных изменений, высокого уровня конфиденциальности данных, а также прослеживаемости жизненного цикла создания и модернизации информационных систем на предмет недекларированных возможностей. Самой известной из технологий распределенных реестров является блокчейн.

Применение ТРР обеспечивает доказуемую степень доверия к информационным системам за счет прозрачности верификации данных. Источник: ru.depositphotos.com

В эпоху тотальной платформизации остро стоит вопрос доверия пользователей к любого рода информационным системам, особенно использующим их персональные данные. В свою очередь, применение ТРР способно обеспечить доказуемую степень доверия к ИС, в том числе за счет технологического устранения экономической выгоды подмены данных. Реализация дорожной карты позволит снизить порог входа на рынок для новых разработчиков информационных систем и сервисов, существенно снижающих транзакционные издержки всех участников.

Сейчас ТРР широко пилотируются и используются по всему миру. Крупные компании интегрируют и используют решения на основе ТРР для отслеживания грузов и запасных частей, проведения сделок торгового обеспечения и межбанковских платежей, трансграничных платежей и государственных аукционов, для подтверждения подлинности товаров и взаиморасчетов коммерческих организаций. Тем не менее, применение технологии этим не ограничивается.

В России технологии распределенного реестра активно используется для сделок торгового финансирования, для обеспечения сделок «поставки против платежа», для торговли билетами, для отслеживания запасных частей и материалов, сырья и товаров повседневного потребления. В рамках плана мероприятий дорожной карты существенный объем поддержки предполагается направить на реализацию проектов разработки и последующего пилотирования отраслевых технологических решений. Это связано с особенностями существующего технологического рынка и текущей стадией его жизненного цикла.

Как будут сокращать расходы на ТРР

Впервые дорожная карта развития технологий распределенных реестров была утверждена в 2019 г. в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Тогда предполагалось, что объем затрат на реализацию мероприятий дорожной карты составит ₽78,3 млрд в период до 2024 г. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить ₽20,9 млрд, а внебюджетные источники — еще ₽57,4 млрд руб.

Затем правительство заключило соглашение с «Ростехом» о разработке новой дорожной карты на данную тему. Первая версия этого документа была представлена в конце 2019 г. Она предполагала меньший объем затрат — ₽36,45 млрд руб.

В итоговой версии документа объем затрат был снова урезан: он составит ₽15,7 млрд в период до 2024 г. включительно. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽10,1 млрд, внебюджетные источники — ₽5,6 млрд. Таким образом, по сравнению с первой дорожной картой по развитию технологий распределенных реестров объем затрат сократился в пять раз.

Большая часть суммы финансирования из федерального бюджета — ₽9,2 млрд руб — пойдет на обеспечение финансирования проведения научно-исследовательских работ, создание технологических и отраслевых платформ, а также приложений и сервисов на их основе. Финансирование будет предоставляться через институты развития.

Центр компетенций технологий распределенных реестров

Также в целях предоставления услуг в сфере развития ТРР и продуктов и решений на основе технологии, а также координации взаимодействия бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, органов государственной власти и иных сообществ, требуется создание и обеспечение работы центра компетенций по ТРР на базе автономной некоммерческой организации, которой потребует государственная поддержка в размере ₽900 млн.

Функциями центра компетенций будут: консолидация компетенций и экспертизы в части стратегического развития ТРР; координация развития технологической инфраструктуры, которая позволит участникам рынка на порядок увеличить количество проектов по внедрению ТРР в приоритетные отрасли экономики за счет снижения стоимости и увеличения скорости реализации проектов при гарантируемом соблюдении качества; создание условий для ускоренного развития ТРР за счет гармонизации существующих и создаваемых технических стандартов, НСИ, MDM, SDK, BaaS, API и т.д.; подготовка рекомендации ФОИВам и институтам развития по механизмам реализации мер поддержки проектов ТРР на всех этапах их жизненного цикла;

Кроме того, в числе функций центра компетенция обозначены разработка системного подхода к сегментации рынка ТРР, прогнозированию темпов роста сегментов и обеспечению компаний рынка ТРР необходимой экономической и технической аналитикой; создание консорциума с лидирующими компаниями рынка ТРР для организации экономической и технологической кооперации; увеличение скорости модернизации отечественных отраслей экономик и сфер жизнедеятельности за счет рентабельного внедрения ТРР; создание условий для возможности применения бизнес-моделей, приводящих к кратному росту капитализации российских компаний рынка ТРР и рентабельному импортозамещению всего спектра платформ, приложений и сервисов; обеспечение интеграции платформ ТРР с государственными информационными системами.

Также центр компетенций займется утверждением законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на достижение следующих целей: определение возможности упрощенного пилотного внедрения (цифровые песочницы); закрепление статуса отечественного программного обеспечения (глоссарий, коды ТНВЭД и ОКПД и пр.) приложений и сервисов на базе ТРР; устанавливающих архитектуру и организацию информационной безопасности информационных систем с применением ТРР; установление возможности снижения затрат на оплату труда для компаний, осуществляющих деятельность по разработке, внедрению и использованию ТРР; упрощение процедуры государственной регистрации права интеллектуальной собственности на результаты НИР/НИОРК в области ТРР.

Нефинансовые меры поддержки технологий распределенных реестров

Помимо финансовых мер поддержки, в дорожной карте предусмотрены нефинансовые меры. Ключевыми из них можно назвать создание рабочей группы руководителей ИТ-ассоциаций и их комитетов по направлению развития ТРР; создание маркетплейса апробированных и типизированных смарт-контрактов для платформ, разработанных с использованием отечественных решений в области ТРР: создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием ТРР; создание платформы образовательного контента ТРР; создание отраслевых рабочих групп по разработке и внедрению решений, основанных на ТРР, в приоритетных отраслях и сферах жизнедеятельности; разработка совместно с институтами развития методики бесшовной поддержки проектов на базе ТРР на всех этапах реализации.

Кроме того, в числе запланированных нефинансовых мер поддержки значатся разработка НПА, позволяющих в ускоренном режиме аттестовать и сертифицировать прикладные сервисы при условии успешного прохождения ими набора автоматизированных тестов, наличия необходимого уровня покрытия кода тестами и проведения экспертного аудита; заключение соглашений, направленных на реализацию совместных проектов по внедрению решений на базе ТРР с партнерами в рамках ЕАЭС и другими партнерами в России; внесение изменений в региональные программы цифрового развития и иные программы субъектов федерации с учетом инициатив по пилотированию и внедрению решений и сервисов на базе ТРР.

Цели и задачи дорожной карты технологий распределенных реестров

Мероприятия дорожной карты направлены на достижение следующих целей: создание условий для развития ТРР, в том числе на создание благоприятной регуляторной среды посредством преодоления нормативно-правовых барьеров и гармонизации существующих и создаваемых стандартов; обеспечение условий для создания коммерчески успешных компаний с полным спектром отечественных продуктов, сервисов и решений на базе ТРР; развитие технологической инфраструктуры и разработка технологических инструментов, развитие технологии в целях расширения возможностей применения технологических решений и максимизации эффектов использования решений; развитие конкурентных преимуществ отечественных отраслей за счет внедрения технологических решений на базе ТРР.

Дорожная карта предполагает создание отечественных технологических и отраслевых платформ, приложений и сервисов на их основе при поддержке организационной и координационной инфраструктуры технологического рынка в форме ЦК.

Основными направлениями развития ТРР и решения научно-прикладных задач станут повышение уровня децентрализации распределения вычислительных мощностей и ресурсов систем распределенного реестра; увеличение пропускной способности; повышение кибербезопасности систем в части обеспечения защиты от захвата ресурсов/вычислительных мощностей сети; разработка группы инновационных решений в области технологий обеспечения целостности и непротиворечивости данных; увеличение количества поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования; снижение требований к вычислительным мощностям полных нод; увеличение количества готовых к внедрению протоколов организации и синхронизации данных, в том числе за счет использования открытого программного кода; сокращение среднего срока аудита смарт-контрактов; увеличение количества стандартизированных протоколов для обращения к внешним данным и интероперабельности; разработка комплекса технических решений и инструментов для управления командами в рамках проектной деятельности по созданию систем с использованием технологий распределенных реестров.

По всем продуктам работы будут завершаться проведением пилотных проектов и реализацией проектов внедрения решений в промышленную эксплуатацию. В рамках дорожной карты были определены приоритетные отрасли экономики и сферы жизнедеятельности для применения отечественных решений и разработок в области ТРР: государственное управление, здравоохранение, транспортировка и хранение, производство, энергетика, транспорт и логистика, интеллектуальная собственность, страхование, финансы, ИТ-разработка, геоданные, строительство, туризм, ЖКХ, торговля, экология.

В целях развития технологических решений и государственных информационных систем, обеспечения прозрачности истории и неизменности персональных и чувствительных данных, решения базе ТРР будут внедрены в большинство информационных систем всех приоритетных отраслей и сфер жизнедеятельности.

Три элемента рынка технологий распределенных реестров

В рамках дорожной карты предусматривается целевая модель организации и устройства рынка, составляющая из трех элементов. Первый — технологические платформы, позволяющие участникам рынка ТРР разрабатывать свои решения быстрее, дешевле, с гарантированным уровнем качества и доказуемой степенью доверия. Данные платформы обеспечивают интероперабельность всех существующих и создаваемых решений.

Второй — отраслевые цифровые платформы, позволяющие всем игрокам рынка ТРР создавать решения с учетом специфики отдельно взятых отраслей, что, в свою очередь, дает возможность участникам экономических отношений этой отрасли существенно снижать транзакционные издержки на типовые бизнес-процессы и применять новые бизнес-модели, повышающие их маржинальность и капитализацию. Данные платформы обеспечивают экономическую эффективность отраслей и синергию от применения различных решений в рамках каждой отрасли.

Третий элемент — широкий круг разработчиков отдельно взятых приложений и сервисов, имеющих доступ как к технологическим, так и к отраслевым платформам. Эти разработчики имеют возможность быстро и дешево разрабатывать свои финальные решения, выходить с ними в конкретные отрасли и получать меры поддержки от институтов на большое количество приложений и сервисов в области ТРР.

Прогноз развития рынка технологий распределенных реестров

По прогнозам авторов дорожной карты, в области технологических платформ объем мирового рынка увеличится с $541 млн в 2019 г. до $7,24 млрд в 2024 г., объем российского рынка — с ₽617 млн до ₽25,16 млрд. В области отраслевых платформ объем мирового рынка увеличится с $792 млн до $9,15 млрд, объем российского рынка — с ₽961 млн до ₽31,24 млрд. В области «Приложения и сервисы» объем мирового рынка увеличится с $1,44 млрд до $17,45 млрд, объем российского рынка — с ₽2,09 млрд до ₽58,7 млрд.

Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся, в том числе, на отечественных технологиях распределенных реестров, увеличится с ₽2,9 млрд в 2019 г. до ₽453,5 млрд в 2030 г. Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе ТРР за этот период увеличится с 1,6 % до 4,9%.

Объем продаж российских компаний на внешнем рынке решений на базе технологий распределенных реестров составит ₽99,2 млрд (сейчас — 0). В том числе в области технологических платформ объем продаж составит $55 млн, в области отраслевых платформ — $69 млн, в сфере «Приложения и сервисы» — $129 млн.

Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе ТРР увеличится с ₽2,9 млрд до ₽361,3 млрд. В том числе в части технологических платформ объем продаж вырастет с ₽500 млн до ₽46,8 млрд, в части отраслевых платформ — с ₽800 млн до ₽89,2 млрд, в области «Приложения и сервисы» — с ₽1,7 млрд до ₽225,3 млрд.

Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий (УГТ) в России, вырастет с «5» до максимально возможного — «9». К 2030 г. в России появится одна компания-«единорог», чья капитализация превысит $1 млрд.

Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий распределенных реестров, в период 2019-2024 гг. составит ₽144,3 млрд. В том числе объем предоставленного посевного финансирования составит ₽17,2 млрд, объем предоставленного венчурного финансирования — ₽83,6 млрд, объем предоставленных прямых инвестиций — ₽41,6 млрд.

Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе ТРР, составит за данный период ₽13,9 млрд. На фундаментальные и поисковые исследования будет выделено ₽2,2 млрд, на прикладные — ₽11,1 млрд, а на опытно-конструкторские работы — ₽800 млн.

Ожидается, что к 2024 г. 430 специалистов закончат магистратутру (специалитет) по данному направлению. Количество привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе, составит 4,8 тыс., а число привлеченных международных специалистов — 1125 человек.

Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ (договор о патентной кооперации), в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам увеличится с 0,1% в 2019 г. до 5% до 2030 г. Количество этих патентов к 2024 г. составит 422.

Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам увеличится с 3% в 2019 г. до 10% в 2030 г. К 2024 г. их число составит 2,01 тыс. Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в научных журналах увеличится с 55 в 2019 г. до 1,9 тыс. в 2024 г.

Помимо этого, к 2024 г. будет создано пять технологических и отраслевых платформ в высокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров». Будет обеспечена экспортная поддержка реализации 71 проекта и исследования по разработке и внедрению технологических и отраслевых цифровых платформ, приложений и сервисов.

Количество слушателей, прошедших обучение пользованию функционалу технологических или отраслевых цифровых платформ в области ТРР, составит 4,8 тыс. Также будут проведены 22 научно-исследовательские работы в этой сфере.

Миллиарды на ТРР-проекты и платформы

Наиболее дорогостоящим мероприятием дорожной карты является поддержка различных проектов, общее число которых должно составить не менее 250. На эти цели планируется направить ₽5,18 млрд. Данную сумму примерно поровну поделят между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.

Проекты будут направленных на достижение следующих целей: разработка специализированных отраслевых приложений, сервисов на базе отраслевых и технологических платформ распределенных реестров, в том числе на этапах проектирования, прототипирования и тестирования; интеграция государственных информационных систем, технологических и отраслевых платформ, приложений, сервисов на базе ТРР; разработка отраслевых стандартов моделей данных, обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK); ускорение стандартизации, сертификации, аккредитации приложений, сервисов и ПО через технологические или отраслевые платформы распределенных реестров; разработка специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента по ТРР.

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Следующее по объему вложений мероприятие — разработка специализированных облачных платформ в приоритетных отраслях экономики и сферах жизнедеятельности: государственное управление, здравоохранение, производство, энергетика, транспорт, логистика, интеллектуальная собственность, страхование, финансы, ИТ-разработка, геоданные, строительство, туризм, ЖКХ, торговля, экология и др.

Должно быть создано не менее 10 отраслевых платформ с использованием ТРР. На эти цели будет направлено ₽2,34 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽1,07 млрд, а внебюджетные источники — ₽1,3 млрд.

Третье по объему финансирования мероприятие — поддержка проектов финансового рынка, которых должно быть не менее 30. На это потратят ₽1,3 млрд, вклад федерального бюджета и внебюджетных источников будет равнозначным.

Эти проекты будут направлены на достижение следующих целей: создание и внедрение платформ, реализующих открытые, забытые, гибридные, федеративные и другие сети на основе технологии распределенных реестров для финансовых сервисов; разработка и внедрение технологических решений для сделок торгового обеспечения и финансирования, включая факторинг, с использованием систем распределенных реестров; внедрение новых финансовых и страховых решений на базе технологий распределенных реестров для персонального и коммерческого использования; разработка и пилотирование решения для отслеживания состояния лизинговых активов на основе ТРР; разработка решений с использованием алгоритмов с нулевым разглашением на базе ТРР.

Следующее мероприятие — создание интеграционной платформы, реализующей интеграцию с целевыми информационными системами. На эти цели будет направлено ₽690 млн, большая часть данной суммы — ₽560 млн — будет взята из федерального бюджета.

В рамках данного мероприятия будут осуществлены: разработка и реализация изменений в нормативно-правовой базе для реализации упрощенного порядка подключения конечных сервисов к данной интеграционной платформе; разработка поверх данных интеграций стандартизированных оракулов и доверенных сервисов; проведение исследования технологического ландшафта ГИС (а также других систем ФОИВ, РОИВ и отраслевых платформ) и существующих интеграционных инструментов (СМЭВ, СМЭВ 2, СМЭВ 3 и др.); определение перечня приоритетных информационных систем и платформ для интеграции, исходя из приоритетных для внедрения сервисов с использованием технологий распределенных реестров в отраслях экономики России и опубликование дорожной карты интеграции систем; модернизация и поддержка интеграционной платформы в рамках развития ТРР.

На разработку комплекса технических решений и инструментов для управления командами в рамках проектной деятельности по созданию систем с использованием ТРР будет выделено ₽400 млн. Речь идет об обеспечении прозрачности и прослеживаемости процесса создания исходного кода как самих систем распределенного реестра, так и смарт-контрактов, создании инструментов для отображения взаимодействия команд и ведения системы учета затрат, модернизации и поддержке комплекса технических решений в рамках развития технологии распределенных реестров. Созданный инструментарий позволит постоянно увеличивать ведение одновременных проектов по разработке за счет снижения итоговой стоимости реализации проектов не менее чем на 10%.

Мероприятия дорожной карты развития технологий распределенных реестров и стоимость их реализации, млн руб

Наименование мероприятия Общий объем финансирования за 2020-24 гг. Объем финансирования из федерального бюджета за 2020-24 гг. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2020-24 гг. Общий объем финансирования за 2020 г. Общий объем финансирования за 2021 г. Общий объем финансирования за 2022 г. Общий объем финансирования за 2023 г. Общий объем финансирования за 2024 г. Поддержка проектов направленных на:

- разработку специализированных отраслевых приложений, сервисов на базе отраслевых и технологических платформ распределенных реестров, в том числе на этапах проектирования, прототипирования, тестирования;

- интеграцию государственных информационных систем, технологических платформ, отраслевых платформ, приложений, сервисов на базе технологий распределенных реестров;

- разработку отраслевых стандартов моделей данных, обмена данными и реализующих их программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK);

- ускорение стандартизации, сертификации, аккредитации приложений, сервисов и программного обеспечения через технологические или отраслевые платформы распределенных реестров;

- разработку специализированных учебных курсов и программ на платформе образовательного контента по технологиям распределенных реестров 5175,4 2659,4 2516 0,0 424,6 701,6 1926,4 2122,8 Разработка специализированных облачных платформ в приоритетных отраслях экономики Российской Федерации и сферах жизнедеятельности:

- государственное управление;

- здравоохранение;

- производство;

- энергетика;

- транспорт, логистика;

- интеллектуальная собственность;

- страхование;

- финансы;

- ИТ-разработка;

- геоданные;

- строительство;

- туризм;

- ЖКХ;

- торговля;

- экология и другие 2365 1066 1299 0,0 483,0 721,0 961,0 200,0 Поддержка проектов финансового рынка направленных на:

- создание и внедрение платформ, реализующих открытые, забытые, гибридные, федеративные и другие сети на основе технологии распределенных реестров для финансовых сервисов;

- разработку и внедрение технологических решений для сделок торгового обеспечения и финансирования, включая факторинг, с использованием систем распределенного реестра;

- внедрение новых финансовых и страховых решений на базе технологий распределенных реестров для персонального и коммерческого использования;

- разработку и пилотирование решений для отслеживания состояния лизинговых активов на основе технологии распределенных реестров;

- разработку решений с использованием алгоритмов с нулевым разглашением на базе ТРР 1294,6 665,6 629 0,0 106,9 175,4 481,6 530,7 Создание интеграционной платформы, реализующей интеграции с целевыми информационными системами. Разработка и реализация изменений в нормативно-правовой базе для реализации упрощенного порядка подключения конечных сервисов к данной интеграционной платформе. Разработка поверх данных интеграций стандартизированных ораклов и доверенных сервисов. Проведение исследования технологического ландшафта ГИС (а также других систем ФОИВ, РОИВ и отраслевых платформ) , а также существующих интеграционных инструментов (СМЭВ, СМЭВ 2, СМЭВ 3 и т.д.), определение перечня приоритетных информационных систем и платформ для интеграции, исходя из приоритетных для внедрения сервисов с использованием ТРР в отраслях экономики РФ и опубликование дорожной карты интеграции систем. Модернизация и поддержка интеграционной платформы в рамках развития технологии распределенных реестров 690 560 130 0,0 175,0 200,0 175,0 140,0 Создание типовой специализированной отраслевой облачной экосистемной платформы с применением распределенного реестра для последующего разворачивания на ее основе специализированных облачных платформ в приоритетных отраслях экономики Российской Федерации и сферах жизнедеятельности. В состав типовой платформы должны входить и быть интегрированными между собой: система управления нормативно-справочной информацией; интеграция с ключевыми государственными информационными системами через интеграционную платформу; интеграция с платформой разработки, аудита и отслеживания исходного кода и маркетплейс приложений; интеграция с ключевыми внешними доверенными источниками данных (оракулами); решение по обеспечению распределенного хранения больших массивов данных с прослеживаемостью обращений к ним посредством распределенного реестра; решение по созданию цифрового следа и решение по работе с геоданными. В рамках разворачивания специализированной отраслевой платформы для каждой из отраслей должны быть проведены дополнительные работы: разработка единого стандарта отраслевых данных с опубликованием его на веб-портале технологий распределенного реестра, разработка отраслевых сводов нормативно-справочной информации и их формализация на платформе управления НСИ, классификаторов, реестров; разработка и публикация высокоуровневых программных библиотек для разработки программного обеспечения (SDK), реализующих данные отраслевые стандарты как на стороне облачных приложений, так и на стороне распределенного реестра; разработка специализированных отраслевых стандартов обмена данными с государственными информационными системами. Модернизация и поддержка типовой специализированной платформы в рамках развития технологии распределенных реестров 495 420 75 0,0 225,0 170,0 60,0 40,0 Внедрение единой среды синхронизации бэклогов проектов, дорожных карт, ключевых майлстоунов, отслеживание и управление технологическими зависимостями между проектами, создание модели рисков и управление рисками. Разработка и внедрение веб-сервиса управления проектами в области технологий распределенного реестра для групп разработки стандартов и проектов реализации прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, обеспечение координации всех инициатив выполняемых в рамках реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной области технологий распределенного реестра. Создание на портале профессионального сообщества: профили профессионалов, публикации, обсуждения и т.д., с возможностью создания на его основе отдельных узкоспециализированных сообществ. Публикация и поддержание в актуальном виде на портале сводной информации о проектах выполняемых в области технологий распределенного реестра по данной ДК и в целом, о разработке стандартов, работе над нормативно правовыми актами, проведение открытого обсуждения НПА в профессиональном сообществе. Разработка и внедрение отечественного вебпортала ТРР. Модернизация и поддержка веб-сервиса и портала в рамках развития технологии распределенных реестров 420 360 60 0,0 225,0 135,0 40,0 20,0 Разработка комплекса технических решений и инструментов для управления командами в рамках проектной деятельности по созданию систем с использованием технологий распределенных реестров. Обеспечение прозрачности и прослеживаемости процесса создания исходного кода как самих систем распределенного реестра, так и смарт-контрактов. Создание инструментов для отображения взаимодействия команд и ведения системы учета затрат. Модернизация и поддержка комплекса технических решений в рамках развития технологии распределенных реестров 397 337 60 0,0 225,0 112,0 40,0 20,0 Разработка облачного сервиса хранения и обработки геоданных и данных с географической привязкой на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом. Разработка многостороннего маркетплейса, обеспечивающего создание и накопление первичных данных, маркетплейса приложений по обработке исходных данных и прикладных решений, использующих эти данные. Обеспечение сквозной прослеживаемости обращений к данным. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, придающих юридическое значение геоданным, накапливаемым на платформе. Создание SDK и инструментов разработчика с открытым исходным кодом, позволяющим сторонним разработчикам создавать приложения, оперирующие геоданными 375,0 300 75 0,0 250,0 125,0 0,0 0,0 Интеграция комплекса технических решений и инструментов обеспечения прозрачности и прослеживаемости процесса и истории создания исходного кода в технологические и отраслевые платформы, разрабатываемые в рамках реализации дорожной карты интернета вещей 355 280 75 0,0 0,0 145,0 125,0 85,0 Создание инфраструктуры для аудита и мониторинга безопасности и корректности исходного кода с использованием как средств автоматического анализа кода, автоматизированного тестирования, так и экспертного анализа с привлечением членов профессионального сообщества. Разработка на основе библиотек с открытым исходным кодом инструментов формализованного описания бизнес-сценариев и проведения автоматизированного тестирования приложений с использованием технологий распределенного реестра в пре-продакшен-среде и эмуляции работы в продакшен среде. Разработка и внедрение сервиса, позволяющего в ускоренном режиме аттестовывать и сертифицировать прикладные сервисы при условии успешного прохождения ими набора автоматизированных тестов, наличия необходимого уровня покрытия кода тестами и проведения экспертного аудита с последующим принятием нормативно-правовых актов. Разработка инструментов автоматизированного аудита смарт-контрактов на наличие критических уязвимостей. Модернизация и поддержка инфраструктуры для аудита и мониторинга безопасности в рамках развития технологии распределенных реестров 298 260 38 0,0 150,0 88,0 40,0 20,0 Создание платформы образовательного контента технологий распределенного реестра. Разработка и проведение программы конкурсов научно-исследовательских и инженерно-прикладных проектов и олимпиад для школьников, учащихся СПО: техникумов и колледжей; студентов, аспирантов и кандидатов наук, а также массовых конкурсов для всех желающих 230 180 50 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 Создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием технологии распределенного реестра. Техническая и организационная интеграции с платформой образовательного контента, платформой разработки и автоматизированного тестирования и сертификации, с сообществом профессионалов и облачной платформой хостинга распределенного реестра (BaaS). Предоставление стартапам грантов на услуги платформ входящих в экосистему. Разработка и проведение программ акселерации с привлечением отраслевых партнеров в качестве экспертов и инициаторов задач. Принятие нормативно-правовых актов по обеспечению для проектов акселерационной платформы возможности работать в режиме цифровой песочницы 230 180 50 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 Разработка типового облачного сервиса цифрового следа с применением технологий распределенного реестра и решений с открытым исходным кодом. Создание SDK и инструментов разработчика с открытым исходным кодом, позволяющих сторонним разработчикам встраивать возможности создания цифрового следа в свои приложения. Модернизация и поддержка облачного сервиса цифрового следа в рамках развития технологии распределенных реестров 205 161 41 0,0 165,0 40,0 0,0 0,0 Юридически значимый документооборот, обеспечивающий отслеживание товарооборота, регистрации логистических и учетных событий, а также условий хранения на базе технологии распределенного реестра 200 160 40 0,0 50,0 150,0 0,0 0,0 Создание и интеграция решений на базе систем распределенного реестра в процессы бронирования и резервирования транспортных услуг 200 160 40 0,0 50,0 150,0 0,0 0,0 Разработка типового магазина BaaS-приложений, интегрируемого с типовой специализированной отраслевой облачной экосистемной платформой. Разработка инструментов создания приложений без навыков программирования, в том числе инструментов создания смарт-контрактов. Интеграция с инструментами аудита и автоматизированного тестирования приложений 190,0 152 38 0,0 150,0 40,0 0,0 0,0 Разработка и сертификация облачного сервиса управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, MDM) на основе существующих решений с открытым исходным кодом. Обеспечение прослеживаемости истории изменений и доступа к данным на чтение, поддержка возможности использования данных в системе в качестве оракула для бизнес-транзакций, в том числе возможность доказательства того, какие именно данные были получены при обращении к системе. Разработка инструментов фиксации в качестве смарт-контрактов не только нормативных данных, но и нормативно-регуляторных правил. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, позволяющих использовать отраслевые внедрения данной платформы в качестве источника юридически значимой информации 155,0 124 31 0,0 115,0 40,0 0,0 0,0 Разработка и сертификация облачного сервиса хранения данных с применением распределенного реестра для хранения файловой таблицы на основе существующих отечественных решений с открытым исходным кодом. Обеспечение прослеживаемости доступа к данным (чтение и запись), поддержка шифрования хранимых данных, разделение данных по различным уровням доступа с возможностью предоставления прослеживаемого доступа отдельно к частям данных 135,0 90 45 0,0 75,0 60,0 0,0 0,0 Разработка решения на базе технологии для учета финансовой и иной поддержки населения в рамках программы адресной продовольственной поддержки населения 135 90 45 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 Разработка облачного сервиса управления объектами интеллектуальной собственности и маркетплейса таких объектов на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом. Обеспечение цифрового отчуждения имущественных прав на объекты и передача разовых или многократных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, фиксация фактов использования и оплаты за использование прав в распределенном реестре. Разработка биржевого сервиса для масштабной торговли и обмена типовыми цифровыми активами, в том числе представляющими собой реальные товары или сырье. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих корректный юридический статус такого использования объектов интеллектуальной собственности. Интеграция с системами и платформами цифрового проектирования и с платформой разработки программного обеспечения, для обеспечения фиксации прав и артефактов и обеспечения их вовлечения в хозяйственный оборот через облачный маркетплейс объектов интеллектуальной собственности 120 80 40 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 Разработка и опубликование на портале семейства специализированных отечественных отраслевых стандартов данных для распределенных реестров 115 92 23 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и сертификация модуля OLAP для платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров 113 83 30 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и сертификация готовых инструментов, обеспечивающих валидацию данных и достижение консенсуса среди участников по данным, загруженным из внешних источников 90 75 15 0,0 65,0 25,0 0,0 0,0 Разработка перспективных технологий и методов организации и синхронизации данных в системах распределенного реестра, в том числе новых топологий сетей 80 80 0 0,0 50,0 30,0 0,0 0,0 Разработка стандартизированных оракулов для ключевых отечественных отраслей 70 70 0 0,0 40,0 30,0 0,0 0,0 Создание отечественных систем хранения приватных ключей, в том числе для подписания транзакций в децентрализованных системах, созданных с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров 66 60 6 0,0 46,0 20,0 0,0 0,0 Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих оптимальное использование вычислительных мощностей узлов сети в процессах верификации и валидации записей в распределенных реестрах 65 65 0 0,0 25,0 40,0 0,0 0,0 Проведение исследования в отношении систем распределенного реестра с целью повышения устойчивости к атакам с использованием квантового компьютера 60 60 0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 Разработка распределенной инфраструктуры открытых ключей на основе технологии распределенных реестров 60 60 0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 Разработка и сертификация криптографических протоколов, обеспечивающих конфиденциальность данных в распределенном реестре 60 60 0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 Разработка алгоритмов финализации транзакций и блоков в распределенных реестрах с вероятностной завершенностью с целью обеспечения безопасности исторических данных 55 55 0 0,0 30,0 25,0 0,0 0,0 Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов консенсуса, обеспечивающих достаточный уровень децентрализации и гарантирующих безопасность, доступность и работоспособность в условиях технических и «византийских» сбоев 50 50 0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Проведение доработки лидирующих систем распределенного реестра с открытым исходным кодом в соответствии с Системой сертификации средств криптографической защиты информации (РОСС RU.0001,030001) 50 50 0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Разработка инструментов создания смарт-контрактов (конструкторов), семантически приближенных к естественному языку 50 50 0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Разработка протоколов и инструментов обеспечения безопасности, достоверности и конфиденциальности данных, поступающих из внешних к распределенному реестру источников 50 50 0 0,0 20,0 30,0 0,0 0,0 Разработка алгоритмов и инструментов на их основе для автоматической проверки создания и исполнения смарт контрактов и систем, исполняющих смарт-контракты, на отсутствие программных и алгоритмических ошибок, включая верификацию программного и аппаратного окружения 50 50 0 0,0 20,0 30,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение модуля электронного голосования с идентификацией, аутентификацией участников с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров с целью подтверждения достоверности результатов голосований. Разработка и внедрение электронного голосования с обеспечением анонимности и конфиденциальности участников 48 48 0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, платформ распределенного реестра, обеспечивающих высокую пропускную способность сети 45 45 0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 Разработка требований к защите информации в части обмена цифровыми правами 45 45 0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 Проведение исследований и разработка методов и технологий защиты криптографических ключей 40 40 0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих криптографическую гибкость — использование различных криптографических средств защиты информации 40 40 0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Разработка потенциального ландшафта применения технологии в части расширения количества поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования 40 40 0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Разработка технических стандартов отраслевых и системных смарт-контрактов 40 40 0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Исследование способов и разработка инструментов обеспечения интероперабельности отечественных платформ и решений, а также наиболее популярных зарубежных платформ и решений 35 35 0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов параметрического (гибкого) поиска данных внутри распределенного реестра с использованием базового программного обеспечения 35 35 0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Проведение исследований и разработка методов, алгоритмов мониторинга транзакций в системах распределенных реестров 35 35 0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Проведение исследования технологического рынка и разработка технологического ландшафта с целью формирования проекта разработки технологических платформ с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров 35 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение системы регистрации юридически значимых действий в ходе проведения аукционов по государственным закупкам на электронных площадках с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров с целью гарантии неизменности данных в случае проведения проверок 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Интегрирование технологии в ФГИС ЕГРН 27 20 7 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 Интегрирование технологии в системы маркировки товаров 27 20 7 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение сервиса учета и распределения коммунальных платежей с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров, объединяющего собственников, управляющие компании (УК) или ТСЖ, ресурсо-снабжающие организации, органы соцзашиты населения и региональные ЕИРН 27 20 7 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решения для сбора, учета и контроля потребления ресурсов сектора ЖКХ (газ, электричество, горячее и холодное водообеспечение), разработанного с использованием отечественных решений в области приборов учета и технологий распределенных реестров 27 20 7 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 Создание системы контроля за расходованием бюджетных субсидий на основе технологий распределенных реестров 27 20 7 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 Разработка и внедрение платформы для мониторинга экологической ситуации с применением технологии распределенного реестра для обеспечения доверия населения к результатам экологического мониторинга 27 20 7 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решения на базе технологий распределенных реестров в области фиксации заявок для получения доступа к ограниченному ресурсу (услуге) с последующим ранжированием заявок по заданным критериям согласно методике, прописанной в смарт-контракте 27 20 7 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение универсального решения на базе технологий распределенных реестров в области предоставления гражданам справок и выписок, выдаваемых федеральными, региональными и муниципальными органами власти 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решения для заключения и отслеживания типовых договоров гражданско-правового характера, разработанного с использованием отечественных решений в области технологий распределенных реестров 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решения для формирования, выдачи, обработки и хранения лицензий и сертификатов, разработанного с использованием отечественных разработок на базе технологии распределенного реестра 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решения для интеграции с системой электронной трудовой книжки, разработанного с использованием отечественных решений на базе технологий распределенных реестров 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решения для учета академических показателей учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, созданного с использованием отечественных разработок на базе технологии распределенного реестра 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решений по интеграции технологии в процессы хранения и обмена данными цифровой идентичности физических и юридических лиц 27 20 7 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 Разработка и внедрение решения для контролируемого и санкционированного сбора и передачи медицинской информации пациентов на базе платформы, разработанной с использованием отечественных решений на базе технологии распределенного реестра (в том числе рецепты) 27 20 7 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 Разработка и внедрение решения в области здравоохранения для контроля жизненного цикла оказания социально значимых услуг на базе платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров 27 20 7 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 Разработка и внедрение информационной системы по контролю производства и оборота компонентов, по управлению качеством высокотехнологичной продукции для всех участников жизненного цикла дискретного производства на базе платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров, в том числе с применением средств машиносчитываемого маркирования 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и внедрение решения на базе технологий распределенного реестра, обеспечивающего полный цикл учета/перемещения/использования изделий и их элементов (запчастей) с распределенным реестром прав и объектов интеллектуальной собственности и контроля чистоты интеллектуальных прав (включая авторские и патентные) в процессе производства и сбыта изделий 27 20 7 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Разработка и пилотирование решения для учета и контроля добычи, генерации, обработки, поставки и потребления энергоресурсов 27 20 7 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0

Облачные сервисы и магазины приложений для ТРР

На разработку облачного сервиса хранения и обработки геоданных и данных с географической привязкой на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом будет потрачено ₽375 млн. Речь идет о следующих направлениях: разработка многостороннего маркетплейса, обеспечивающего создание и накопление первичных данных, маркетплейса приложений по обработке исходных данных и прикладных решений, использующих эти данные; обеспечение сквозной прослеживаемости обращений к данным; разработка и принятие нормативно-правовых актов, придающих юридическое значение геоданным, накапливаемым на платформе; создание SDK и инструментов разработчика с открытым исходным кодом, позволяющих сторонним разработчикам создавать приложения, оперирующие геоданными.

Интеграция комплекса технических решений и инструментов обеспечения прозрачности и прослеживаемости процесса и истории создания исходного кода в технологические и отраслевые платформы, разрабатываемые в рамках реализации дорожной карты интернета вещей, потребует затрат в размере ₽355 млн.

Создание платформы акселерации стартап-проектов, разрабатывающих прикладные решения с использованием технологии распределенного реестра, потребует инвестиций в размере ₽230 млн. Речь идет о следующих направлениях: техническая и организационная интеграция с платформой образовательного контента, платформой разработки и автоматизированного тестирования и сертификации, с сообществом профессионалов и облачной платформой хостинга распределенного реестра (BaaS); предоставление стартапам грантов на услуги платформ, входящих в экосистему; разработка и проведение программ акселерации с привлечением отраслевых партнеров в качестве экспертов и инициаторов задач; принятие нормативно-правовых актов по обеспечению для проектов акселерационной платформы возможности работать в режиме «цифровой песочницы».

На разработку типового облачного сервиса цифрового следа с применением технологий распределенного реестра и решений с открытым исходным кодом будет выделено ₽205 млн. Речь идет о создании SDK и инструментов разработки с открытым кодом, позволяющих сторонним разработчикам встраивать возможности создания цифрового следа в свои приложения, а также о модернизации и поддержке облачного сервиса цифрового следа в рамках развития технологии распределенных реестров.

Развитие юридически значимого документооборота, обеспечивающего отслеживание товарооборота, регистрации логистических и учетных событий, а также условий хранения на базе технологии распределенного реестра, обойдется в ₽200 млн. Благодаря этому накладные расходы на логистику грузов сократятся более чем на 20%.

Аналогичная сумма будет направлена на создание и интеграцию решений на базе систем распределенного реестра в процессы бронирования и резервирования транспортных услуг.

₽190 млн потратят на разработку типового магазина BaaS-приложений, интегрируемого с типовой специализированной отраслевой облачной экосистемной платформой. Речь идет о разработке инструментов создания приложений без навыков программирования, в том числе инструментов создания смарт-контрактов, а также интеграции с инструментами аудита и автоматизированного тестирования приложений. В магазине должно быть опубликовано не менее 1 тыс. приложений сторонних разработчиков.

₽155 млн будут направлены на разработку и сертификацию облачного сервиса управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, MDM) на основе существующих решений с открытым исходным кодом. Речь идет о следующих направлениях: обеспечение прослеживаемости истории изменений и доступа к данным на чтение, поддержка возможности использования данных в системе в качестве оракула для бизнес-транзакций, в том числе возможности доказательства того, какие именно данные были получены при обращении к системе; разработка инструментов фиксации в качестве смарт-контрактов не только нормативных данных, но и нормативно-регуляторных правил; разработка и принятие НПА, позволяющих использовать отраслевые внедрения данной платформы в качестве источника юридически значимой информации.

₽135 млн будут направлены на разработку и сертификацию облачного сервиса хранения данных с применением распределенного реестра для хранения файловой таблицы на основе существующих отечественных решений с открытым исходным кодом. Речь идет об обеспечении прослеживаемости доступа к данным (чтение и запись), поддержке шифрования хранимых данных, разделении данных по различным уровням доступа с возможностью предоставления прослеживаемого доступа отдельно к частям данных.

Аналогичная сумма будет потрачена на разработку решения на базе технологии для учета финансовой и иной поддержки населения в рамках программы адресной продовольственной поддержки населения.

₽120 млн будет потрачено на разработку облачного сервиса управления объектами интеллектуальной собственности и маркетплейса таких объектов на основе технологий распределенных реестров и решений с открытым исходным кодом. Речь идет о достижении следующих целей: обеспечение цифрового отчуждения имущественных прав на объекты и передачи разовых или многоквартирных прав на использование объектов интеллектуальной собственности; фиксация фактов использования и оплаты за использование прав в распределенном реестре; разработка биржевого сервиса для масштабной торговли и обмена типовыми цифровыми активами, в том числе представляющими собой реальные товары и сырье; разработка и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих корректный юридический статус такого использования объектов интеллектуальной собственности; интеграция с системами и платформами цифрового проектирования и с платформой разработки программного обеспечения для обеспечения фиксации прав и артефактов и обеспечения их вовлечения в хозяйственный оборот через облачный маркетплейс объектов интеллектуальной собственности.

₽115 млн будет направлено на разработку и опубликование на портале семейства специализированных отечественных отраслевых стандартов данных для распределенных реестров (должно быть опубликовано не менее чем 10 отраслевых стандартов данных). Схожая сумма будет потрачена на разработку и сертификацию модуля OLAP для платформы, разработанной с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров.

₽90 млн потребуется на разработку и сертификацию готовых инструментов, обеспечивающих валидацию данных и достижение консенсуса среди участников по данным, загруженным из внешних данных. ₽80 млн будет потрачено на разработку перспективных технологий и методов организации и синхронизации данных в системах распределенного реестра, в том числе новых топологий сетей.

₽70 млн выделят на разработку стандартизированных оракулов для ключевых отечественных отраслей. К 2021 г. должно быть разработано не менее 100 оракулов для обращения к внешним данным.

По ₽65 млн израсходуют на два мероприятия: создание отечественных систем хранения приватных ключей, в том числе для подписывания транзакций в децентрализованных системах, созданных с использование отечественных решений в области ТРР, а также проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих оптимальное использование вычислительных мощностей узлов сети в процессах верификации и валидации записей в распределенных реестрах.

По ₽60 млн потратят еще на три мероприятия: проведение исследования в отношении систем распределенного реестра с целью повышения устойчивости к атакам с использованием квантового компьютера; разработку распределенной инфраструктуры открытых ключей на основе технологии распределенных реестров; разработку и сертификацию криптографических протоколов, обеспечивающих конфиденциальность данных в распределенном реестре.

₽55 млн потребуется на разработку алгоритмов финализации транзакций и блоков в распределенных реестрах с вероятностной завершенностью с целью обеспечения безопасности исторических данных.

ТРР для контроля выборов, ЖКХ и маркировки товаров

По ₽50 млн будет направлено на шесть мероприятий. В их числе: проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов консенсуса, обеспечивающих достаточный уровень децентрализации и гарантирующих безопасность, доступность и работоспособность в условиях технических и «византийских» сбоев; проведение доработки лидирующих систем распределенного реестра с открытым исходным кодом в соответствии с системой сертификации средств криптографической защиты информации; разработка инструментов создания смарт-контрактов (конструкторов), семантически приближенных к естественному языку; разработка протоколов и инструментов обеспечения безопасности, достоверности и конфиденциальности данных, поступающих из внешних к распределенному реестру источников.

Также в этом перечне значится еще два мероприятия: разработка алгоритмов и инструментов на их основе для автоматической проверки создания и исполнения смарт-контрактов и систем, исполняющих смарт-контракты, на отсутствие программных и алгоритмических ошибок, включая верификацию программного и аппаратного окружения; разработка и внедрение модуля электронного голосования с идентификаций, аутентификацией участников с использование отечественных решений в области технологии распределенных реестров с целью подтверждения достоверности результатов голосований. Частью последнего мероприятия является внедрение электронного голосования с обеспечением анонимности и конфиденциальности участников.

По ₽45 млн направят на два мероприятия: проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, платформ распределенного реестра, обеспечивающих высокую пропускную способность сети (не менее чем 5 тыс. транзакций в секунду); разработка требований к защите информации в части обмена цифровыми правами.

По ₽40 млн выделят на четыре следующих мероприятий: проведение исследований и разработка методов и технологий защиты криптографических ключей (в том числе с использованием мобильных устройств, отчуждаемых носителей, HSM, разбиение ключей с последующей сборкой); проведение исследований и разработка методов, алгоритмов, протоколов, обеспечивающих криптографическую гибкость (использование различных криптографических средств защиты информации); разработка технических стандартов отраслевых и системных смарт-контрактов; разработка потенциального ландшафта применения технологии в части расширения количества поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования. В рамках последнего мероприятия должны быть разработаны компиляторы, поддерживающие не менее 10 языков программирования, используемых для разработки систем распределенного реестра и смарт-контракта.

Четыре мероприятия обойдутся в ₽35 млн каждое. Это исследование способов и разработка инструментов обеспечения интероперабельности отечественных платформ и решений и наиболее популярных зарубежных платформ и решений; проведение исследований и разработка методов, алгоритмов параметрического (гибкого) поиска данных внутри распределенного реестра с использованием базового программного обеспечения; проведение исследований и разработка методов, алгоритмов мониторинга транзакций в системах распределенных реестров; проведение исследования технологического рынка и разработка технологического ландшафта с целью формирования проекта разработки технологических платформ с использованием отечественных решений в области технологии распределенных реестров.

Еще 16 мероприятий, связанных с ТРР, потребуют затрат в размере ₽27 млн каждое. В их числе: интегрирование ТРР в ФГИС ЕГРН; интегрирование ТРР в системы маркировки товаров; разработка сервиса учета и распределения коммунальных платежей, объединяющего собственников, управляющие компании или ТСЖ, ресурсо-снабжающие организации, органы соцзащиты населения и региональные ЕИРЦ; разработка и внедрение решения для сбора, учета и контроля потребления ресурсов сектора ЖКХ (газ, электричество, горячее и холодное водообеспечение), разработанного с использованием отечественных решений в области приборов учета; создание системы контроля за расходованием бюджетных субсидий; разработка платформы для мониторинга экологической ситуации для обеспечения доверия населения к результатам экологического мониторинга; разработка решения в области фиксации заявок для получения доступа к ограниченному ресурсу с последующим ранжированием заявок по данным критериям согласно методике, прописанной в смарт-контракте; разработка универсального решения в области предоставления гражданам справок и выписок, выдаваемых федеральными, региональными и муниципальными органами власти; разработка решения для заключения и отслеживания типовых договоров ГПХ; разработка решения для формирования, выдачи, обработки и хранения лицензий и сертификатов.

Целевые показатели дорожной карты развития технологий распределенных реестров

№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения 2019 год, базовое значение 2020 2021 2022 2023 2024 2030 1 Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся в том числе на отечественных технологиях соответствующей высокотехнологичной области млрд рублей 2,9 4,4 9,9 25,3 46,4 100,9 453,5 1.1. Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий распределенных реестров проценты 1,6 1,3 1,8 2,8 3,2 4,4 4,9 1.2. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке решений на базе технологий распределенных реестров млрд рублей 0 0 0,9 2,2 5,8 17,3 92,2 1.3. Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе технологий распределенных реестров млрд рублей 2,9 4,4 9 23,1 40,6 83,7 361,3 1.3.1. Технологические платформы млрд рублей 0,5 0,7 1,5 3,8 8,6 18,3 46,8 1.3.2. Отраслевые платформы млрд рублей 0,8 1,2 2,4 6,1 11 22,7 89,3 1.3.3. Приложения и сервисы млрд рублей 1,7 2,5 5,1 13,2 21 42,7 225,3 2.0 Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий УГТ 5 6 6 7 7 8 9 2.1. Количество российских компаний-стартапов, капитализация которых превысила $1 млрд («единороги») единицы 0 0 0 0 0 0 1 3.0 Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий распределенных реестров млрд рублей 2,3 12 30 40 30 30 50 3.1. Объем предоставленного посевного финансирования млрд рублей 0,8 2,4 3,2 4,3 5 1,5 0,7 3.2. Объем предоставленного венчурного финансирования млрд рублей 1 6,8 12,1 18,4 25 20,3 16,3 3.3. Объем предоставленных прямых инвестиций млрд рублей 0,5 2,7 7,3 10 8,1 13 26,8 4.0 Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий распределенных реестров млрд рублей 0,4 2 2 3 3,5 3 3 4.1. Фундаментальные и поисковые исследования млрд рублей 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 4.2. Прикладные исследования млрд рублей 0,3 1,6 1,6 2,4 2,8 2,4 2,4 4.3. Опытно-конструкторские работы млрд рублей 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 5.0 Обеспеченность кадрами с необходимым уровнем квалификации 5.1. Число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) по соответствующему направлению человек в год 0 0 0 100 130 200 600 5.2. Количество привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе человек в год 0 100 200 500 2 000 2 000 2 700 5.3. Число привлеченных международных (зарубежных) специалистов человек в год 0 5 20 100 500 500 700 6.0 Количественные характеристики созданных результатов интеллектуальной деятельности и научных исследований 6.1. Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре PCT, в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам проценты <0,1 0,5 1 2 3 4 5 6.2. Количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре PCT, по соответствующим отраслевым рубрикаторам единицы 2 10 30 60 120 200 400 6.3. Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам проценты 3 4 6 7 10 13 10 6.4. Количество публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам единицы 123 160 240 340 450 700 2 000 6.5. Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, по соответствующим отраслевым рубрикаторам единицы 55 100 400 900 1 300 1 500 1 900 7 Показатели реализации дорожной карты «Технологии распределенных реестров» в паспорте федерального проекта «Цифровые технологии» 7.1. Созданы технологические и отраслевые платформы в высокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров» единицы - 0 1 2 1 1 7.2. Обеспечена экспертная поддержка реализации исследований и проектов по разработке и внедрению технологических и отраслевых цифровых платформ, приложений и сервисов единицы - 1 10 15 20 25 7.3. Количество слушателей, прошедших обучение пользованию функционалу технологических или отраслевых цифровых платформ повысокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров» (в том числе онлайн) единицы - 0 100 700 1 500 2 500 7.4. Проведены научно-исследовательские работы в высокотехнологичной области «Технологии распределенных реестров» единицы - 0 14 4 4 0

Также в данном перечне значится разработка следующих решений, созданных на базе технологий распределенных реестров: решение для интеграции с системой электронной трудовой книжки; решение для учета академических показателей учащихся высших и средне-специальных учебных заведений; решение по интеграции технологии в процессы хранения и обмена данными цифровой идентичности физических и юридических лиц; решение для контролируемого и санкционированного сбора и передачи медицинской информации пациентов; решение в области здравоохранения для контроля жизненного цикла оказания социально значимых услуг; разработка информационной системы по контролю производства и оборота компонентов, по управлению качеством высокотехнологичной продукции для всех участников жизненного цикла дискретного производства, в том числе с применением средств машиносчитываемого маркирования; разработка решения, обеспечивающего полный цикл учета/перемещения/использования изделий и их элементов (запчастей) с распределенным реестров прав и объектов интеллектуальной собственности и контроля чистоты интеллектуальных прав (включая авторские и патентные) в процессе производства и сбыта изделий; решения для учета и контроля добычи, генерации, обработки, поставки и потребления энергоресурсов.

Кроме того, в общем плане мероприятий по развитию технологий распределенных реестров значатся: разработка технологических решений для выпуска и оборотов цифровых прав цифровых финансовых активов и цифровых прав; масштабирование решений для цифровых аккредитивов; масштабирование решения для электронных закладных; разработка решения для цифровых банковских гарантий; реализация финансовых сервисов на пространстве ЕАЭС; разработка сервисов для обмена финансовыми сообщениями и совершения расчетов.