«БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг

«БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на базе «БФТ.е-архив». По результатам проекта в регионе построено единое архивное хранилище вложений электронных документов, получаемых в рамках оказания государственных и муниципальных услуг, которое позволит потребителям иметь доступ к указанным документам через личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

В настоящее время органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Омской области предоставляют государственные и муниципальные услуги населению при помощи ведомственных информационных систем (ИС). При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2022 № 277, региональные ведомства обязаны предоставлять результат оказания основных государственных и муниципальных услуг в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. Таким образом, в регионе появилась необходимость автоматизировать процесс предоставления таких сведений в федеральную информационную систему, обеспечив соответствующие возможности межведомственного взаимодействия между информационными системами Омской области и ЕПГУ.

Для реализации поставленной задачи требуется обеспечить архивное хранение статусов и файлов вложений электронных документов, размещаемых информационными системами региона, а также предоставить доступ к данному архиву при помощи витрины данных для передачи результата оказания услуг в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

Этот проект в Омской области реализовал «БФТ-холдинг» — российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, ставший победителем по итогам проведения электронного аукциона.

В рамках проекта была развернута витрина данных НСУД, модернизированная для обеспечения возможности чтения файлов, прикладываемых к электронным документам по оказанию услуг, и создана подсистема хранения и предоставления электронных документов на базе решения «БФТ.е-архив». Кроме того, выполнена их интеграция с информационной системой Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

По итогам проекта в Омской области обеспечено архивное хранение, а также предоставление сведений о ходе оказания и результатах по трем видам услуг – выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца, выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также разрешения на использование объектов животного мира. Теперь житель региона сможет любым удобным для него способом подать заявку на оформление одной из этих услуг и оперативно увидеть всю информацию по заявке в своем личном кабинете на ЕПГУ. Разработанное решение успешно прошло все приемочные испытания и введено в опытную эксплуатацию.

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«Централизованное хранение документов в виде файлов, содержащих сведения о ходе оказания и результатах услуг, с обеспечением доступа к ним из ЕПГУ – это востребованная функциональность, возможность реализации которой предусмотрена действующим законодательством. Реализация данного проекта стала возможна благодаря внедрению в регионе комплексного решения – витрины данных с подсистемой хранения и предоставления электронных документов, которое обеспечивает уникальность и однозначность версий электронных документов для всех взаимодействующих информационных систем. Это позволяет всем участникам процесса оказания государственных и муниципальных услуг пользоваться прозрачной и непротиворечивой информацией, а также исключить дубликацию данных и увеличить скорость обмена документами с вложениями между системами. Витрина данных при этом позволяет выводить для потребителей только нужные и актуальные документы, что позволяет быстрее и эффективнее работать с обращениями заявителей», – сказал Андрей Ключенко, министр цифрового развития и связи Омской области.

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Технология витрин данных позволяет организовать беспрепятственный межведомственный обмен информацией, необходимой для оказания госуслуг. Использование данной технологии позволяет информационным системам-потребителям не обращаться в закрытые ИС других ведомств, получая все необходимые сведения из специализированно созданного владельцем данных информационного ресурса. Такой подход позволяет автоматизировать процесс загрузки, хранения и предоставления информации из источника, а также снизить нагрузку на автоматизированную систему – источник информации и ее внутреннее хранилище данных. Витрины данных можно применять для решения широкого спектра задач, например, для оперативного использования данных из различных государственных систем при оказании государственных и муниципальных услуг.

«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов, среди которых создание Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) и обеспечение эксплуатации текущих информационных систем СФР, развитие Единой цифровой платформы «Работа России» и запуск «Службы занятости населения 2.0» Роструда, разработка Единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных Росреестра, проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России.