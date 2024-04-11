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Искусственный интеллект взялся за очереди на остановках в Подмосковье

В Московской области нейросеть выявляет очереди на остановках общественного транспорта. Искусственный интеллект определяет скопления людей с точностью 95%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Искусственный интеллект в Московской области стал еще умнее: теперь он помогает своевременно решать вопросы по оптимизации работы общественного транспорта. Благодаря камерам системы «Безопасный регион» нейросеть в часы пик мониторит и выявляет очереди на остановках. Далее информация практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать определенные действия, чтобы сократить очереди», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект просматривает видеокадры с более чем 100 камер системы «Безопасный регион» два раза в день. Нейросеть анализирует снимки и выявляет количество людей на остановке общественного транспорта. Если ИИ определяет на снимке более 10 человек, то классифицирует это как очередь и направляет ответственным лицам для дальнейшей отработки.

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«Но и это еще не все. Искусственный интеллект следит на остановках не только за очередями, но и за чистотой. Каждый день он анализирует видеопоток с 550 камер «Безопасного региона». Если выявляет мусор – например, переполненную урну, то дает сигнал ведомству. Это позволяет улучшить работу по очистке общественных территорий», – добавила Надежда Куртяник.

Напомним, в Подмосковье действует уже 30 проектов с использованием ИИ. Ознакомиться с успешными практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области и других регионах можно на портале «Цифровое Подмосковье».

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