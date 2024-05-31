Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Нейросеть в Подмосковье стала контролером качества школьного питания

Искусственный интеллект в Московской области усилил контроль за качеством школьных завтраков, полдников и обедов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Нейросеть еженедельно анализирует порядка 15 тыс. фотографий школьных завтраков, обедов и полдников. Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет. Проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сотрудники школ региона ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Если выявляются несоответствия, то сигнал поступает специалистам Министерства образования Подмосковья.

«Точность ИИ-проверок завтраков составляет 95%, полдников – 94%, обедов – 97%», – отметила Надежда Куртяник.

Как предотвратить утечку данных в запароленных архивах?
Безопасность

Разработкой решений с использованием искусственного интеллекта занимается подведомственная Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «Максимум». Проект запущен совместно с Министерством образования региона.

Ознакомиться этой с другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Разработчики призывают уменьшить число ОС в Реестре отечественного ПО

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В ядре Linux найдена уязвимость, с помощью которой можно захватить систему. Ее уже активно эксплуатируют

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024