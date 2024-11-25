В Подмосковье провели более 280 тыс. цифровых проверок объектов культуры

В 2020 г. в Московской области запустили контроль за объектами культуры через приложение «Проверки Подмосковья». За это время проведено свыше 280 тыс. цифровых проверок, из них порядка 66 тыс. – в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С помощью приложения «Проверки Подмосковья» около 1,6 тыс. специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров в Подмосковье, включая их прилегающую территорию. Всего под цифровым контролем находятся более 2,5 тыс. объектов культуры.

По специальному чек-листу в приложении еженедельно проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, чистоту территории и др. Сначала загруженные данные анализирует искусственный интеллект на соответствие стандарту, после чего результаты передаются модераторам – сотрудникам министерства культуры и туризма Московской области. Если модераторы находят нарушения, то возвращают задание исполнителю на доработку.

Подробнее ознакомиться с этой и другими технологичными решениями Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».