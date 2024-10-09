Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Подмосковная система с ИИ выявила свыше 24 тыс. случаев стихийной торговли

Искусственный интеллект выявил более 24 тыс. случаев незаконной торговли в Подмосковье. Из них 16,9 тыс. нарушений успешно устранены. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области ИИ-технологии стали мощным инструментом в борьбе с незаконной уличной торговлей. Они помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства. Что, в свою очередь, создает равные условиях для всех предпринимателей», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект в онлайн-режиме анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет объекты уличной торговли. После этого он сохраняет видеокадр и автоматически создает задание на проверку территории. Ответственный работник администрации муниципалитета выезжает на место предполагаемой торговли, осматривает его и подтверждает или опровергает факт нарушения с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Затем информация передается модератору, который контролирует результаты проверки.

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы
Импортонезависимость

К проекту подключено свыше 6 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион». Система ИИ-контроля за несанкционированной торговлей действует в Подмосковье с мая 2023 г. За это время количество жалоб по данной теме сократилось на 12%.

Все региональные ИИ-проекты и успешные практики применения умных технологий в других субъектах России представлены на портале «Цифровое Подмосковье».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровизация физкультуры, спорта и ГТО обойдется в 820 миллионов

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: