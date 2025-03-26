Подмосковье закупает единственный ПАК за 200 с лишним миллионов

Правительство Московской области покупает программно-аппаратный комплекс стоимостью 210 млн руб. для расширения мощностей подсистемы унифицированного хранения данных.



ПАКи для Московской области

Как выяснил CNews, Правительство Московской области закупает программно-аппаратный комплекс (ПАК) модуля хранения данных. Целью поставки является расширение мощностей подсистемы унифицированного хранения данных для поддержки цифровых проектов региона, включая обеспечение вычислительными ресурсами и инфраструктурой хранения информации.

Для поиска поставщика от имени департамента по конкурентной политике Московской области 17 марта 2025 г. на сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер.

Поставщика ПАКа выберут на конкурсной основе. Желающие участвовать в конкурсе смогут подать заявки до 27 марта. Победителя выберут 31 марта. Начальная сумма закупки — 210 млн руб., однако она может измениться в ходе проведения торгов.

Nubes Московская область закупает ПАК за 210 миллионов

Модернизация ЦОД направлена на укрепление цифровой инфраструктуры Московской области, что позволит повысить надежность хранения данных и эффективность работы государственных информационных систем. Проект финансируется в рамках подпрограммы «Цифровое Подмосковье» и соответствует стратегии развития региона до 2030 г.

Подробности тендера

Закупаемый комплекс должен состоять из вычислительного узла хранения и системы хранения данных. Ключевым условием является совместимость с уже используемыми правительством ПАКами.

Конкретные параметры, такие как объем памяти, производительность или тип накопителей, в документации не указаны. Оборудование должно быть новым, сертифицированным (при необходимости) и не иметь правовых обременений. CNews задал организатору тендера вопросы по поводу закупки и ожидает ответов.

Среди указанных в техническом задании требований указаны следующие: возможность синхронной репликации с существующими системами хранения, поддержка объединения в общий кластер мониторинга с текущей инфраструктурой и использование шаблонов конфигурации из действующего комплекса для базовой настройки.

Оборудование должно быть доставлено в течение 30 рабочих дней после заключения контракта. Также поставщик должен будет обеспечить трехлетнюю гарантию на новое оборудование.

Уже закупали ПАКи

Ранее власти Московской области уже организовывали подобные конкурсы. В период с конца сентября по середину октября 2024 г. были объявлены два тендера на поставку ПАКов на общую сумму 964,8 млн руб. и 998 млн руб.

В соответствии с требованиями технического задания к обоим конкурсам, для обеспечения центров обработки данных закупались ПАКи виртуализации. В состав этих комплексов входили от 35 до 40 вычислительных узлов CPU, сетевые компоненты и от одной до трех систем хранения данных.

Ранее Московская область искала новый ЦОД

В августе 2024 г. CNews писал, что Правительство Московской области искало новый ЦОД для размещение в нем оборудования единой инфраструктуры технологического обеспечения (ЕИТО).

На переезд было выделено 998 млн руб. В соответствии с техническим заданием, администрация Московской области планировало разместить свое оборудование в центре обработки данных уровня Tier IV.

ЦОД Tier IV — это центр обработки данных с высоким уровнем надежности, который обеспечивает доступность на уровне 99,995%. Это означает, что в нем предусмотрены избыточные системы и компоненты, которые предотвращают простои. Кроме того, центр продолжает работать в любых условиях, включая аварии и технические сбои.

Какие ЦОДы принадлежат правительству

В Московской области функционируют два центра обработки данных, принадлежащих правительству региона. Ранее правительство арендовало оборудование у других организаций.

В целях снижения затрат и обеспечения безопасности в 2013 г. было принято решение о создании двух собственных центров обработки данных. В результате были сформированы эксплуатационные службы, разработаны технические и организационные регламенты.

Процесс создания центров обработки данных включал в себя как инженерные аспекты, так и создание базовой инфраструктуры, необходимой для формирования частного облака и предоставления услуг VPS и IAAS.

В августе 2024 г. пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что на строительство десяти дополнительных центров обработки данных выделено не менее 95 млрд руб.

В Московской области активно развивается цифровая инфраструктура, которая обеспечит качественное и безопасное развитие цифровых услуг и сервисов не только в регионе, но и в соседних субъектах. Инвестиции в 10 крупнейших проектов по созданию центров обработки данных в Московской области, которые уже находятся в стадии реализации, оцениваются в 95 млрд руб.