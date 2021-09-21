Разделы

Интеграция Внедрения
|

Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии

Компания «СбермедИИ» подключила медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) к информационной системе Карачаево-Черкесского онкологического диспансера им.С.П. Бутова. В соответствии с подписанным соглашением MDDC будет встроен в медицинскую информационную систему и рабочие станции врачей онкодиспансера. Разработка будет помогать врачам в ежедневной работе, позволит снизить нагрузку, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов.

Медицинские специалисты онкодиспансера смогут на своих рабочих местах через привычный интерфейс использовать все продукты и решения, представленные на платформе MDDC, а их более 50, в том числе: «КТ Легких», умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Инсульт» и многие другие.

При использовании разработки «КТ Легких» врач-рентгенолог сможет загружать в систему результаты КТ-исследований пациентов и снимки будут сразу же обрабатываться алгоритмами ИИ. Система в онлайн-режиме определит зону поражения легких, укажет объем поражения ткани, измерит степень тяжести по шкале КТ, а также подсветит выявленные патологии. Одновременно медицинские данные пациента могут быть отправлены для верификации и формирования заключения соответствующему врачу-консультанту MDDC. На обработку алгоритмами ИИ понадобится не более трех минут. Время верификации врачом-консультантом MDDC зависит от сложности случая и может составить от 15 минут и более.

«Программные продукты нашего медицинского цифрового диагностического центра доступны для интеграции с региональными медицинскими информационными системами лечебных и профилактических учреждений по всей России. У врачей Карачаево-Черкесии теперь будет возможность использовать новейшие цифровые инструменты в своей ежедневной работе. В первую очередь сервис “КТ Легких”, который может обрабатывать до 150 исследований в день. Приоритизация исследований приводит к снижению нагрузки на врачей и увеличению эффективности диагностики», – сказал Игал Зак, генеральный директор «СбермедИИ».

«Использование сервисов с искусственным интеллектом значительно сокращает время обработки медицинских данных, освобождает врачей от рутинной работы. Это особенно важно для врачей-онкологов, ведь подчас можно спасти жизни своевременной диагностикой»,– отметил Зубер Махов, и.о. главврача Карачаево-Черкесского онкологического диспансера им.С.П. Бутова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье

С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture