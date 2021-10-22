ИИ-сервис «СбермедИИ» научился выявлять рак легких на ранней стадии по КТ

«СбермедИИ» усовершенствовала сервис «КТ лёгких». Теперь искусственный интеллект научился выявлять онкологические заболевания на ранней стадии при анализе КТ грудной клетки и может помогать врачам при диагностике.

Рак лёгких на ранних этапах выглядит как небольшое изменение тканей в несколько миллиметров. Теперь алгоритм способен находить минимальные узелковые новообразования в лёгких, а также подсвечивать потенциально опасные участки. Например, если размер хотя бы одного из обнаруженных новообразований превышает пороговое значение в четыре миллиметра, то сервис выделяет все обнаруженные узелковые новообразования вне зависимости от их размера, тем самым обозначая врачу участки, на который необходимо обратить внимание при анализе и принятии решения о дальнейших действиях по определению характера новообразований.

Система была обучена на обезличенных снимках из открытых источников медицинских данных. Специально для усовершенствования модели «КТ лёгких» рентгенологами вручную было размечено более 12 тыс. снимков, которые стали базой для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. В настоящий момент ведётся пилотирование решения в онкологическом диспансере одного из субъектов РФ.

Игал Зак, генеральный директор СберМедИИ, сказал: «Сервис по анализу КТ-изображений лёгких показал свою эффективность во время пандемии, когда многократно возросло количество исследований, требующих интерпретации. ИИ обрабатывал каждый снимок в течение нескольких минут, а кроме того, обеспечивал приоритизацию для врачей: им в первую очередь предоставлялись изображения пациентов с подозрением на патологию. Таким образом можно было быстрее начать лечение у тех пациентов, которые в нём больше всего нуждались. Подключение "КТ лёгких" к поиску признаков онкологических заболеваний способно повысить качество медицинской помощи, а своевременная диагностика способна спасти жизни многих людей».

Рак лёгких — наиболее распространённое злокачественное образование в мире, а также наиболее частая причина летальных исходов среди онкологических патологий. Согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., одним из приоритетов для поддержки сферы здравоохранения является ускоренное внедрение цифровых технологий. Применение обновлённого сервиса «КТ лёгких» может помочь врачам при выявлении новообразований на КТ снимках, способствовать повышению качества диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Сервис «КТ лёгких» используется в 30 клиниках в 19 регионах России для диагностики вирусной пневмонии в том числе COVID-19. Искусственный интеллект отмечает места и указывает процент поражённых тканей, помогая врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он является частью системного решения компании «СбермедИИ» — медицинского цифрового диагностического центра (MDDC), объединяющего в себе более 50 продуктов и решений «СбермедИИ», а также других компаний экосистемы «Сбера» и партнёров.