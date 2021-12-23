Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудят на деловом форуме «Точка кипения — Центр Алмазова»

Компания «СберМедИИ» и группа компаний ЦРТ выступят организаторами круглого стола «Искусственный интеллект в медицине: преодолеть барьеры, чтобы помочь пациентам и врачам» в рамках делового форума «Точка кипения-Центр Алмазова» 24 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ».

В ходе проведения круглого стола к обсуждению будут представлены вопросы цифровой трансформации в медицине, нормативно-правовое регулирование применение искусственного интеллекта в медицине, также участники обсудят ключевые тенденции развития цифрового здравоохранения.

Компания «СберМедИИ» в рамках цифровизации медицины разработала медицинский цифровой диагностический центр (MDDC). Платформа работает на базе ИИ и включает в себя более 50 продуктов. Самыми востребованными стали алгоритмы по выявлению социально-значимых заболеваний: «КТ Легких», «КТ Инсульт», умный помощник врача «ТОП-3». На платформе врачи из любой точки страны в онлайн-режиме могут направлять на «цифровой консилиум» данные исследований и получить консультации и помощь при постановке диагнозов по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования.

«В “СберМедИИ” большой опыт применения алгоритмов нейросетей в здравоохранении, наши коллеги также генерируют новые идеи, продукты, которые успешно работают в системе здравоохранения. Поэтому, главная цель совместной дискуссии — выработать план дальнейших действий для развития ИИ в России, найти пути решения для преодоления административных, технических барьеров», – сказал генеральный директор «СберМедИИ» Игал Зак.

«По данным ResearchAndMarkets, объем мирового рынка ИИ-технологий в здравоохранении по итогам 2020 г. достиг $4,2 млрд. Мы уже создали продукт на основе искусственного интеллекта — Voice2Med, который позволяет заполнять медицинские протоколы голосом. Разработали виртуального ассистента для медучреждений, который может записать на прием к врачу, напомнить о приеме, проконсультировать по подготовке к процедурам или перенести прием на другую дату. Наша дальнейшая стратегия развития – создание полноценного виртуального ассистента врача, который позволит с помощью голоса не только заполнять документы, но и запрашивать информацию из медицинской информационной системы, управлять инфраструктурой клиники, уточнять информацию из баз данных и сервисов ИИ, поддерживая медицину – одну из ключевых отраслей, способствуя развитию в России и в мире лучших технологических решений», – отметил CEO группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

«Точка кипения — Центр Алмазова» создана при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и представляет собой интерактивное пространство коллективной работы, где каждый может организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях на базе сервиса Leader-ID, учить и учиться в профессиональных сообществах, собрать команду для реализации проекта, найти экспертов или инвесторов.

Присоединиться к программе делового форума можно в режиме онлайн, доступ к круглому столу для слушателей предоставляется бесплатно: спикеры расскажут о новых возможностях применения ИИ, предложат совместные решения для дальнейшего развития индустрии в сфере здравоохранения.