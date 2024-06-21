Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Медицинский мультицелевой ИИ-помощник резидента «Сколково» зарегистрирован Росздравнадзором

Компания «АЙРА Лабс», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие с применением мультицелевого искусственного интеллекта Intelligent Radiology Assistants, которое быстро и точно оценивает состояние внутренних органов грудной клетки и брюшной полости по данным компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

ИИ-решение «АЙРА Лабс» – это помощник для врачей на базе передовых алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения. Он анализирует снимки компьютерной томографии, выявляет патологии и делает предварительные заключения. В каждом исследовании искусственный интеллект менее чем за пять минут может определить патологии в сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, лимфатической, эндокринной и костной системах одновременно, разметить и подробно их описать, подготовив «умное заключение».

«Получение регистрационного удостоверения для медицинского стартапа всегда значимое событие и важный момент запуска продаж. Сервис «АЙРА Лабс» – один из лидеров среди ИИ-продуктов для КТ грудной клетки в крупнейшем Московском эксперименте. Сейчас данный сервис доступен для всех государственных медицинских организаций через «Мосмедии.рф». «АЙРА Лабс» также является участником медтех акселератора, который «Сколково» проводит совместно с Московским экспортным центром. Мы надеемся, что факт получения регистрационного удостоверения даст толчок для выхода на международные рынки», – сказала Камила Зарубина, управляющий директор центра биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково».

Благодаря этому высокому статусу государственные медицинские учреждения смогут бесплатно получать программное обеспечение «АЙРА Лабс», подав заявку на портале «Мосмедии.рф». Это позволит регионам России выполнять ключевые показатели по внедрению передовых ИИ-решений в медицинскую практику, утвержденные Правительством. К 2030 г. 12 медицинских изделий с технологиями ИИ должны быть внедрены в каждом регионе страны.

Частные медицинские учреждения также могут пользоваться продуктом и получать дополнительную прибыль от широкого описания патологий на снимках и ускорять описание в три раза.

Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД
Цифровизация

«Мы осознаем всю важность этого достижения не только для эволюции отдельной компании, но видим в нем начало захватывающей новой главы, которая через раннюю диагностику случайных находок, точную оценку патологий и персонализированный подход будет делать шаг в сторону смены парадигмы медицины из догоняющей симптомы в опережающую их. Это, в конечном итоге, направлено на увеличение продолжительности и качества жизни людей с помощью ИИ. Наша главная цель на пять лет – спасти миллион лет человеческих жизней с помощью медицинского ИИ», – сказал Виктор Гомболевский, представитель «АЙРА Лабс», кандидат медицинских наук, глава комитета по искусственному интеллекту в лучевой диагностике Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов.

Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие – важный шаг на пути к трансформации здравоохранения и повышению доступности инновационных решений для медицинских организаций по всей России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024