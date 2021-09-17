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SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник

Компания SberMed.AI представит на конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC).

MDDC объединяет более 50 разработок и решений «СберМедИИ» и других компаний экосистемы «Сбера» и партнеров, в том числе: умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Легких», «КТ Инсульт» и др. MDDC выступает в качестве «одного окна» для партнеров, предназначен для ЛПУ России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей. Реализация поддержки принятия врачебных решений происходит на основании данных первичного приема, инструментальной и лабораторной диагностики. Поступающие от клиник данные обрабатываются алгоритмами ИИ, предварительные заключения поступают на верификацию врачам - специалистам, после чего рекомендация по постановке диагноза возвращается в ЛПУ. Воспользовавшись услугами «цифрового консилиума», российские клиники вне зависимости от их месторасположения смогут увеличить доступность качественной медицинской помощи. Это позволяет увеличивать скорость и улучшать качество диагностики заболеваний, представив мотивированное «второе мнение» для врачей.

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