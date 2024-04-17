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ИИ-сервис «КТ головного мозга» компании «СберМедИИ» получил регистрационное удостоверение

Компания «СберМедИИ» зарегистрировала в Росздравнадзоре ИИ-сервис «КТ головного мозга» – систему поддержи принятия врачебных решений для диагностики инсульта. Алгоритм помогает врачу быстро проанализировать КТ-снимки и поставить правильный диагноз, что в критических случаях позволяет своевременно начать лечение пациента и спасти ему жизнь.

Сервис «КТ головного мозга» был разработан совместно с лабораторией искусственного интеллекта «Сбера» и компанией «СберМедИИ». «КТ головного мозга» в автоматическом режиме определяет наличие признаков ишемического инсульта и внутричерепных кровоизлияний на бесконтрастном КТ-исследовании, выделяет врачу участки патологии цветным контуром, а также рассчитывает общий объем поражения головного мозга. Для качественной оценки ранних изменений при ишемии в сервис встроен инструмент подсчета балла по международно признанной шкале ASPECTS. Она помогает рентгенологам получить точную оценку состояния пациента по 10-балльной системе и оперативно принять решение о дальнейшем лечении пациента. ИИ-сервис экономит время врача на анализе изображений и подготовке рентгенологического заключения.

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Владимир Кох, генеральный директор «СберМедИИ», сказал: «Чтобы получить одобрение на программное обеспечение с применением технологии искусственного интеллекта по третьему – самому высокому классу риска, сервис прошел серьёзные технические и клинические испытания. Это наше второе регистрационное удостоверение Росздравнадзора для модели на базе искусственного интеллекта, что позволяет нам масштабировать возможности применения передовых технологий в медицинской диагностике. «КТ головного мозга» помогает рентгенологам медицинских организаций выявлять случаи острого нарушения мозгового кровообращения, быстро принимать верные решения о тактике лечения, увеличивая вероятность положительного исхода и скорейшей реабилитации пациента».

Программное обеспечение «Система поддержки принятия врачебных решений для диагностики инсульта по данным КТ» получило регистрационное удостоверение от 16 апреля 2024 г. № РЗН 2024/22413 по третьему классу потенциального риска. Кроме того, сервис «КТ головного мозга» является участником московского эксперимента по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике. Площадка московского эксперимента помогает определить клиническую ценность, техническую зрелость и функциональность ИИ-решений для здравоохранения.

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