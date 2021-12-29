«СберМедИИ» представила новый ИИ-сервис для врачей

Компания «СберМедИИ» представила «MDDC Доктор» — новый цифровой продукт для помощи врачам в ежедневной работе и поддержки их профессиональной деятельности. Сервис интегрирован в Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) компании и включает в себя алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут обрабатывать большие объемы данных и предлагать врачам всех специальностей наиболее релевантные решения при постановке диагнозов и определении способов лечения. Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ».

Новый ИИ-сервис включает в себя три решения. Первое – программное обеспечение, которое предоставляет доступ к профессиональной медицинской информации, а также дает возможность в режиме реального времени сопоставить собственное решение при диагностике заболевания с медицинской базой данных, клинических стандартов, рекомендаций и назначений. База интегрирована с федеральными (в том числе ЕГИСЗ) и региональными справочными системами и постоянно обновляется.

Второе – система контроля назначения медицинской помощи: врач, назначая лекарства, может свериться с российским и мировым опытом по лечению нозологий, назначаемым дозам препаратов, их совместимости и взаимодействию.

Третье – страхование профессиональной ответственности врача. Цифровой помощник даст рекомендации, как избежать ошибок в профессиональной деятельности. Партнером для реализации этой части сервиса выступает компания «Медпасс». Специальный алгоритм, разработанный «СберМедИИ», анализирует деятельность врача, сравнивает назначения с базой данных и дает необходимые подсказки. Такая аналитика назначений и соответствия клиническим стандартам является неотъемлемой частью контроля качества оказания мед помощи, делает ее прозрачной. А медицинским организациям позволяет избежать штрафных санкций и претензий со стороны территориальных органов фонда обязательного медицинского страхования, страховых компаний.

Новый сервис «MDDC Доктор» в составе цифровой платформы Медицинского цифрового диагностического центра устанавливается в виде плагина на рабочей станции врача. Таким образом, врачу не требуется проходить отдельную процедуру доступа и специальное обучение для работы с новым программным оборудованием, поскольку оно интегрировано в знакомый интерфейс на его рабочем месте.

«MDDC как платформа передовых разработок для ИИ в медицине усилилась новым сервисом. Все знают, как возрос поток информации за последние несколько лет, не исключением стали и медицинские учреждения, которые генерируют петабайты данных. Современному врачу для обработки всего массива, который нужен ему для работы с пациентами, теперь может помочь искусственный интеллект. Он предоставит информационно-справочную и методологическую поддержку, а кроме того, врач получает дополнительный инструмент страховой защиты свой профессиональной деятельности, – сказал Игал Зак, генеральный директор «СберМедИИ».