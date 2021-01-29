Спецпроекты

Сервис Care Mentor АI вошёл в цифровую экосистему «Сбермедии»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сбермедии» и «Кэременторэйай» (Care Mentor АI) договорились о запуске совместных проектов для цифровизации российского здравоохранения. Уже в 2021 году в медицинских клиниках России будут внедряться передовые программные продукты для лучевой диагностики на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Первая экосистема для развития ИИ в здравоохранении России — «Сбермедии», не только предлагает собственные сервисы в здравоохранении, но и объединяет разработки российских компаний — лидеров. Первый участник открытого рынка, который присоединился к экосистеме, — компания Care Mentor АI. Разработанная нейросетевая система Care Mentor АI для определения патологий органов грудной клетки будет интегрирована в экосистему СберМедИИ и в ближайшее время станет доступна пользователям. Интеграция передовых сервисов на единой платформе позволит построить и внедрить эффективные системы поддержки принятия врачебных решений, а также предоставит новые возможности для масштабирования цифровых сервисов компаний-разработчиков по всей территории России.

Система компьютерного зрения анализирует медицинское лучевое изображение, определяет вероятности патологий и осуществляет приоритизацию случаев с патологическими находками для врачей. Такой режим позволяет медицинским работникам быстрее концентрироваться на сложных случаях в рентгенологических исследованиях, сокращать время на принятие финального диагностического решения, а также повышать персональную эффективность и производительность.

Система Care Mentor AI уже внедрена в ряде регионов России и в перспективе может применяться для автоматизации диагностического процесса в масштабах отделения, всей медицинской организации, а также в целом для диджитализации оказания медицинской помощи в России. В планах партнёров — сотрудничество по цифровизации программ диспансеризации российских регионов. А к концу 2021 года предполагается партнёрская интеграция по всей линейке сервисов платформы Care Mentor AI.

«На платформе «Сбермедии» сегодня объединяются лучшие разработки в области ИИ для здравоохранения. Сотрудничество с «Кэременторэйай» позволит предложить клиентам качественное и эффективное решение, помогающее врачу при анализе медицинских лучевых изображений. Уверена, что продукт будет крайне востребован профессиональным сообществом, - сказала Екатерина Коломенцева, управляющий директор Центра медицинских продуктов и сервисов «Сбера».

«Для нас, как системного интегратора передовых решений ИИ для здравоохранения, особенно важно подписание соглашения с компанией ʺКэременторэйайʺ, чьи разработки уже завоевали расположение врачебного сообщества и широко применяются, в частности, в рамках московского эксперимента по внедрению ИИ в здравоохранение. Государственная регистрация ПО как медицинского изделия приблизила внедрение новой технологии в клиническую практику по всей России, в чём, несомненно, поможет подключение к нашей экосистеме. Она открыта для присоединения других участников рынка, которых мы приглашаем к сотрудничеству, - сказал Игал Зак, генеральный директор компании «Сбермедии».

«Мы рады начать работу с таким системообразующим предприятием, как «Сбермедии», чтобы вместе более эффективно и быстро обеспечить государственные больницы регионов России передовыми технологиями компьютерного зрения. Нейросетевые технологии облегчат процесс диагностирования, выступив электронным помощником врача. Мы благодарим компанию «Сбермедии» за оказанное доверие к нашему продукту и надеемся, что наши совместные усилия выведут российское здравоохранение на качественно новый уровень, - сказал Илья Плиско, генеральный директор компании «Кэременторэйай».

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