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«СберМедИИ» совместно с МФТИ будут готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта

«СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбера) и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) заключили соглашение о сотрудничестве в области современного ИТ-образования. Стороны будут взаимодействовать с целью повышения качества образовательных и исследовательских программ в сфере искусственного интеллекта для здравоохранения.

В МФТИ наработан значительный опыт и компетенции в вопросах анализа данных в сфере охраны здоровья. Для повышения качества обучения и усиления практической ориентированности МФТИ взаимодействует с ведущими специалистами в профильной сфере. В рамках соглашения планируется участие экспертов «СберМедИИ» в подготовке онлайн-хакатонов, развитие студенческой научно-исследовательской деятельности в сфере передовых медицинских технологий, а также проведение совместных семинаров, лекций, конференций и круглых столов. В рамках сотрудничества студентам магистратуры «Прикладной анализ данных в медицине» будут предложены практические задачи, которые помогут специалистам разобраться, как создаются и работают медицинские сервисы. На потоке обучается 90 студентов, из которых более половины (55%) имеет медицинское образование.

Дарья Гриц, директор по цифровизации образования МФТИ, сказала: «Перспективы применения технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта в сфере медицины поражают масштабом. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время в 50 раз увеличится объём информации, создаваемой только медицинским оборудованием. Количество данных растет, а специалистов, кто умеет работать с ними в этой сфере, наоборот, не хватает. В 2022 г. МФТИ запустил уникальную программу высшего образования по развитию необходимых углубленных цифровых компетенций у связанных с медициной специалистов. Большая часть студентов – это уже практикующие эксперты из медицинской и смежных с медициной областей. Компания «СберМедИИ» разрабатывает, пилотирует и внедряет ИИ-сервисы в медицинские учреждения по всей стране, аккумулирует экспертизу для использования и разработки прорывных решений в этой области. Я уверена, что наше сотрудничество поспособствует продвижению этой перспективной отрасли в России, а будущим экспертам позволит познакомиться с потенциалом применения передовых технологий».

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Цифровизация

Станислав Косарев, заместитель генерального директора «СберМедИИ», отметил: «Образовательный вектор очень важен в нашей работе. Создание качественных медицинских ИИ-сервисов возможно только в тесном взаимодействии с врачебным сообществом и в команде с компетентными кадрами, обладающими экспертизой на стыке ИТ-технологий и здравоохранения. Подписанное соглашение – один из шагов в направлении стратегического сотрудничества компании «СберМедИИ» с ведущими вузами страны по реализации совместных образовательных программ и подготовке востребованных и компетентных специалистов».

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