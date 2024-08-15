В отдаленных населенных пунктах Приамурья начали работать комплексы мобильной диагностики от «СберМедИИ»

В пяти фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в отдаленных населенных пунктах Амурской области: с. Ивановка, с. Тамбовка, г. Шимановск, с. Передовое, с. Троицкое появились современные аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка). Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ».

«Цифровой ФАП» представляет собой мобильную лабораторию, собранную в кейсе, которая помогает фельдшерам проводить обследование пациентов даже при отсутствии связи в отдаленном населенном пункте. Аппаратно-программный комплекс покрывает до 80% проводимых обследований во время первого этапа диспансеризации.

Комплекс включает в себя приборы для измерения уровня артериального давления, температуры, пульса, кардиограммы, исследования уровня сахара и холестерина в крови. Искусственный интеллект обрабатывает данные ЭКГ, определяет амплитудно-временные параметры пациента, по которым врач формирует заключение. Результаты проведенных обследований автоматически загружаются в систему и вносятся в электронную медицинскую карту пациента. Встроенный в комплекс сервис на базе искусственного интеллекта цифровой помощник врача «ТОП-3» по жалобам пациента предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза.

Игорь Богомаз, заместитель министра здравоохранения Амурской области: «В рамках партнерства со Сбербанком мы активно внедряем мобильные комплексы диагностического оборудования в ФАПы Амурской области. Это позволяет обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Диагностический комплекс с технологиями искусственного интеллекта помогает своевременно заподозрить у пациента возможные патологии и не допустить развития заболеваний. Кроме этого, аппаратно-программный комплекс является отличным помощником для фельдшера, работающего на дому или осуществляющего оказание медицинской помощи маломобильным амурчанам».

Елена Соколова, директор департамента по продуктам «СберМедИИ»: «Использование мобильного диагностического оборудования и сервисов на базе AI в работе первичного звена здравоохранения снижает риски развития патологий, помогает выявить ранние признаки серьезных болезней, предупредить возникновение осложнений уже имеющихся заболеваний и уменьшает показатели смертности. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований, от чего нередко может зависеть жизнь человека. Мы уверены, что технологии искусственного интеллекта позволят повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране».

Валерий Белозеров, управляющий Благовещенским отделением Сбербанка: «Внедрение комплексов «Цифровой ФАП» – это важный шаг в развитии здравоохранения в нашем регионе. Мобильная диагностика со встроенными ИИ-алгоритмами позволяет повысить эффективность первичной медико-санитарной помощи и качество проведения диспансеризации в фельдшерско-акушерских пунктах, сельских амбулаториях на отдаленных территориях. Для жителей труднодоступных районов Приамурья это возможность получить качественную медицинскую помощь «здесь и сейчас», без необходимости выезжать в городские клиники».