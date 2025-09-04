Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кравченко Роман
|Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
|Ракурс НПФ 165 1
|Softline - Софтлайн 3105 1
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
|Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 86 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152740 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 1
