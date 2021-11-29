Softline оборудовала железнодорожные переезды специальными техническими средствами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Компания Softline оснастила 97 железнодорожных переездов в 34 субъектах России средствами для фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Установка такого программно-аппаратного комплекса помогает обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов, пресечь несоблюдение правил движения на дорогах общего пользования.

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline победил в открытой конкурсной процедуре, где критериями отбора были опыт и стоимость решения. В ходе реализации проекта специалисты выполнили обследование, разработали проектные решения и согласовали их со всеми заинтересованными службами заказчика. В задачи компании также входили разработка и получение необходимой документации, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, коммуникация с организациями, отвечающими за вынесение постановлений об административных правонарушениях. Для реализации проекта было использовано оборудование от компании «ОРЛАН», оснащенное умным машинным зрением.

Специалисты Softline учитывали региональные особенности при внедрении. Дело в том, что в каждом субъекте есть свой ЦАФАП — организация, которая контролирует средства фотовидеофиксации и на основании их данных выносит постановления о правонарушениях. От региона к региону требования к материалам для выноса постановлений (количество фотокадров, их разрешение, последовательность, ракурс, длительность видеофрагмента и так далее) немного различаются. Таким образом, эксперты Softline настраивали оборудование в каждом субъекте под формат, используемый местным ЦАФАП.

«Наши специалисты учли множество нюансов для успешного завершения проекта. Нужно понимать, что работы производились на действующих ЖД переездах, порою достаточно оживленных (например, участок Транссибирской железнодорожной магистрали). И для выхода на работы, для производства самих работ, нужно было согласовать проектную документацию, получить допуск. Данные согласования и допуска нужны были не только от служб самого РЖД. Дополнительно, чтобы запустить стройку на действующем переезде, необходимо согласовать с ГИБДД проект организации дорожного движения на период проведения работ.

Также несколько переездов из нашего списка планируются к реконструкции в будущем, в связи с этим, все наши работы прошли согласование с проектными институтами, разработавшими данную модернизацию. Кроме того, критически важно было не навредить существующей инфраструктуре, поэтому земляные работы проводились максимально аккуратно, с соблюдением технологий предотвращения повреждения инженерных коммуникаций. Можно сказать, что каждый из 97 ЖД переездов уникален.», — отметил руководитель направления развития бизнеса в транспортном секторе Softline Роман Кравченко.