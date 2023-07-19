Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба

Современная связь 4G впервые стала доступна жителям небольшой железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае. «Мегафон» модернизировал здесь телеком-оборудование в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В селе Бушулей на сегодняшний день проживает чуть больше 300 человек. После модернизации базовой станции они могут комфортно пользоваться банковскими цифровыми сервисами, сайтами с государственными услугами, а также быстро скачивать и передавать данные в мессенджерах и социальных сетях.

Инженеры компании организовали покрытие LTE в среднем и низком диапазоне частот, расширив в регионе зону покрытия современной цифровой связью. К высокоскоростному мобильному интернету теперь могут подключиться не только жители Бушулея, но и путешественники, проезжающие через эти места. Здесь до сих пор работает одна из старейших станций Транссиба в Забайкалье, и уже больше 110 лет через село проходят поезда дальнего следования. После модернизации уверенный сигнал 4G также стал доступен на участке федеральной автотрассы «Амур», расположенном рядом с населенным пунктом.

Обновление инфраструктуры сделало для сельчан доступными и голосовые звонки по технологии VoLTE, которая позволяет быстро установить соединение и отличается высоким качеством звука. При этом абонент может одновременно разговаривать по смартфону и пользоваться интернетом.

«Модернизация связи в Бушулее выполнялась по программе устранения цифрового неравенства, и теперь местные жители могут использовать все возможности глобальной Сети наравне с горожанами. Из-за отсутствия фиксированных подключений мобильная активность абонентов в сельской местности как правило выше, чем в городе. Поэтому мы стремимся обеспечить пользователей в малых населенных пунктах высокоскоростным 4G и стабильной голосовой связью», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала

Жадность операторов растет. Россиян ждет ежегодный рост цен на сотовую связь

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще