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МТС улучшила мобильную сеть в крупном транзитном узле на границе с Китаем

МТС обновила мобильную сеть в приграничном Забайкальске. В северном и восточном районах поселка, в том числе примыкающих к пограничному пункту пропуска, возросли качественные характеристики сети LTE – емкость и скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Туристы из Забайкалья, Улан-Удэ, Иркутска, Братска и других сибирских и дальневосточных городов пересекают Забайкальск, направляясь в Маньчжурию для отдыха, покупок, гастрономического туризма и развлечений. Благодаря проведенным специалистами МТС работам, местные жители и путешественники даже в часы пиковой нагрузки на сеть теперь могут загружать онлайн-карты и планировать маршрут путешествия, созваниваться с друзьями и родственниками по видеосвязи, пользоваться онлайн-банкингом и узнавать новости в ожидании оформления документов на въезд.

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Цифровизация

Скоростной мобильный интернет необходим также сотрудникам транспортных предприятий, которые ежедневно пересекают границу, перевозя различные товары и грузы. Обновленная телеком-инфраструктура позволяет оперативно отслеживать дорожную обстановку и координировать с логистическими подразделениями доставку и разгрузку машин.

«С началом майских праздников и школьных каникул в Забайкальске увеличился мобильный трафик: через погранпереход в соседний китайский город отправляются туристы на 3-5 дней для отдыха и покупок. Пик поездок приходится на выходные и праздничные дни. Чтобы путешествие было комфортным, мы обновили мобильную сеть в приграничном Забайкальске. Теперь туристы могут уже в пути созваниваться с гидом, планировать встречи с друзьями и определять локации обязательные к посещению», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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