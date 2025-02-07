В Забайкальском крае МТС запустила LTE в микрорайонах Краснокаменска

ПАО «МТС» обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей проспектов Ветеранов, Шахтеров и Геологов в городе Краснокаменске. Новая базовая станция установлена в западной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE накрыла 3-й и 4-й микрорайоны города, где расположены жилые дома, магазины и кафе, детский сад №2, школы №3 и №5, бассейн. Теперь дети смогут созваниваться по видеосвязи с родителями, отправлять видео и фото своих спортивных, творческих и учебных достижений, а жители района оплачивать покупки онлайн или заказывать доставку.

Краснокаменск известен среди путешественников, спелеологов и кладоискателей. Недалеко от города располагается Соктуй-Милозанская пещера – памятник природы и популярный туристический объект. Ее глубина более 150 метров, с несколькими гротами соединенные узкими проходами. С пещерой связано множество легенд, самая известная из которых, о спрятанном золоте. Согласно преданию, именно здесь атаман Семенов скрыл сокровища, доставшиеся ему от Колчака. Скоростной мобильный интернет поможет туристам, краеведам и искателям сокровищ больше узнать об истории этих мест, сформировать маршрут на смартфоне и отправиться на поиски клада.

«МТС продолжает наращивать скоростные характеристики сети LTE в регионе. Краснокаменск – второй по величине город Забайкалья с плотной городской застройкой и жилыми микрорайонами. Теперь с помощью высокоскоростного интернета горожанам доступны сервисы экосистемы – электронная библиотека, онлайн-кинотеатр, сервисы для онлайн-встреч, а туристы и путешественники могут при помощи онлайн-карт выстроить маршрут к интересным местам и памятникам», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС запустила новую базовую станцию в пригороде Читы – селе Засопка.