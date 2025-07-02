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МТС улучшила связь в старинном купеческом городе Забайкалья

МТС сообщает завершении модернизации сети LTE в городе Сретенске Забайкальского края. Проведенные работы позволили на треть увеличить скоростные характеристики сети, емкость и расширить покрытие для более 6000 жителей города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию сети на базовых станциях, расположенных в южной и восточной частях города, благодаря чему новом качеством связи могут воспользоваться жители кварталов с частной и коттеджной застройкой. А также краеведы и любители архитектуры Дальнего Востока середины XIX века.

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Цифровизация

В 2025 г. Сретенск отметит 336 лет со дня основания. Благодаря строительству Транссибирской магистрали в начале XX века город был крупной логистической базой и купеческим центром Забайкалья. От Сретенска отправлялись грузовые и пассажирские пароходы вниз по Амуру, обеспечивая всем необходимым жителей. Купцы и золотопромышленники возводили дома, которые и сегодня восхищают своей архитектурой. Скоростной мобильный интернет МТС позволит путешественникам, любителям дореволюционного зодчества выстраивать удобный маршрут, а также искать новые факты об истории родного края.

«Модернизация телеком-инфраструктуры в Сретенске – очередной этап в нашей работе по обеспечению устойчивого покрытия мобильной сети в Забайкальском крае. Быстрый интернет сегодня – это дополнительная возможность для жителей, отдаленных от краевого центра населенных пунктов, на комфортной скорости развивать собственный бизнес, учиться и работать удаленно. Теперь жители Сретенска получили связь такого же качества, как в Чите или другом крупном городе Забайкалья», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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