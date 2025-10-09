Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запустила сеть LTE в родном селе «Таежного шамана» Семена Номоконова

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Ононском, Тунгокоченском и Улетовском округах Забайкалья. Благодаря программе устранения цифрового неравенства жители еще трех малых населенных пунктов получили доступ к скоростному мобильному интернету МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной мобильный интернет и цифровые сервисы МТС стали доступны жителям села Красная Ималка Ононского округа, поселка Ленинский Улетовского округа. Также сеть LTE от МТС развернулась в селе Нижний Стан Тунгокоченского округа, где жил и откуда ушел на фронт знаменитый снайпер Великой Отечественной войны Семен Номоконов. В селе открыт мемориал фронтовику, которого враги называли «Таежный шаман», а официальный счет целей исчисляется трехзначным числом. Имя Семена Номоконова носит сельская школы в Нижнем Стане.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Сеть LTE доступна на всей территории населенных пунктов, а также общественных зон и социальных объектов: школ, домов культуры, библиотек, отделений почты. Теперь жители смогут пользоваться цифровыми сервисами для работы, учебы и получения социальных услуг.

«Мы продолжаем подключать к сети скоростного мобильного интернета малые и отдаленные населенные пункты, закрывая «белые пятна» на карте Забайкалья. Благодаря программе устранения цифрового неравенства в 2025 году связь МТС стала доступна для жителей еще двенадцати сел с населением от ста до тысячи человек. Сеть LTE для таких мест особенно важна, это не только цифровой комфорт, но и возможность решить вопросы без необходимости выезжать за сотни километров в окружной или краевой центр», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Власти нашли способ заманить сотовых операторов на аукцион частот для 5G

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще