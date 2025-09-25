Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Горячие источники в Былыре подключили к сети МТС

МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства подключила к сети LTE жителей четырех сел Забайкалья. Доступ к голосовой связи и 4G интернету получили более 450 человек, а также туристы и путешественники, отправляющиеся к горячим источникам близ села Былыра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключиться к сети МТС могут жители Михайло-Павловска и Былыра Кыринского, Курильжа Могойтуйского и Ишага Нерчинско-Заводского округов. Покрытие охватило жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты: школы, почтовые отделения, фельдшерские пункты, дома культуры. Скорости мобильного интернета позволяют жителям смотреть видео и сериалы в HD-качестве, общаться в социальных сетях и мессенджерах с родственниками и друзьями, подключать онлайн-банкинг, а путешественники пользоваться онлайн-картами, чтобы выстроить маршрут к горячим источникам.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Источники Былыры известны с древнейших времен и привлекают забайкальцев со всего края своими целебными свойствами. Еще географ и естествоиспытатель Степан Крашенинников в 1735 г. исследовал их, назвав «Холон-усу» (теплые воды). Сегодня жители края посещают лечебную местность, чтобы поправить здоровье и насладиться целебным воздухом реликтовой горной тайги.

«Мы продолжаем обеспечивать стабильной связью и скоростным мобильным интернетом отдаленные уголки края. Это позволяет жителям и гостям Забайкалья больше путешествовать по региону, открывая для себя новые и уникальные места и оставаясь при этом на связи. Местные жители получают больше возможности для собственной реализации, например, заниматься предпринимательской деятельностью или дистанционно получать образование», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще